Боронғо йорт 18 миллионға һатыла

Мәҙәни мираҫ объекттары менән идара итеү буйынса муниципаль оператор — «Возрождение» акционерҙар йәмғиәте — Өфөнөң Октябрь Революцияһы урамы, 23-сө йорт адресы буйынса урынлашҡан Ольшевскийҙар усадьбаһының Көнбайыш йортон реставрациялау өсөн инвестор тапҡан. Килешеүҙе шәхси эшҡыуар Ольга Әхмәрова менән төҙөү планлаштырыла, ул ошо сауҙалашыуҙағы лотты 17,5 миллион һумлыҡ башланғыс хаҡ менән 18,1 миллион һумға һатып алырға тәҡдим иткән.
Шулай уҡ сауҙаларҙа ҡатнашыу өсөн «Руснефтегазстрой+», «Стройинжиниринг», «Деловой клуб» компаниялары ла ғариза биргән, әммә уның ғаризаһы процедура талаптарына тап килмәй тип танылған.
Объекттың майҙаны — 530 квадрат метр, участкаһы — 462 квадрат метр. Бинаның хәле ҡәнәғәтләнерлек түгел тип баһалана. Йорттоң кадастр хаҡы — 2,9 миллион һум, участканыҡы — 4,7 миллион һум.
Ольшевскийҙар усадьбаһының Көнбайыш йорто — кирбес нигеҙле ике ҡатлы торлаҡ йорт. Бина Өфө ҡалаһының XIX быуат аҙағы — XX быуат башындағы тарихи төҙөлөшөнөң бер өлөшө булып тора.
Контрагенттарҙы тикшереү сервисы (Rusprofile) мәғлүмәттәре буйынса, Ольга Әхмәрова элек Өфөнөң «Сервис-Маркет», «ФАП» һәм «Тандем Инвестиции» компанияларының хужаһы булған.
РБК Өфө яҙыуынса, 2026 йылдың йәйендә «Возрождение» акционер йәмғиәте Октябрь Революцияһы урамында бер нисә бинаны һатҡан. Мәҫәлән, август башында Өфө ярлыларға ярҙам итеү йәмғиәтенең приют бинаһын һәм Октябрь Революцияһы урамы, 29 һәм 29/1 адресы буйынса урынлашҡан дауахана бинаһын эшҡыуар Артур Харисов һатып алған. Килешеүҙәрҙең суммаһы 33,2 миллион һум тәшкил иткән.
Автор фотоһы.