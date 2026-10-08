Прополислы майҙы үҙе эшләй

Ишембай районы Алаҡай ауылынан Сәлимә Герасименко икенсе йыл инде прополис менән май эшләй. Махсус хәрби операциялағы һалдаттарға ярҙам итеү маҡсатында тотона ул был изге эшкә. Уның файҙаһын үҙендә лә татып ҡараған. Сәлимә Алтынтимер ҡыҙынан прополислы май яһау серҙәре менән уртаҡлашыуын һораныҡ.
– Бер литр көнбағыш майына 100 грамм прополис һалып, “һыу мунсаһы”да ҡайнатам (водяная баня). Ҡайнап сыҡҡас та, 30 минут тирәһе иретәм. Прополисы иреп бөтөргә тейеш. Болғатыу өсөн ағас ҡалаҡ ҡулланам, сөнки тимер ҡалаҡтан прополисты бөтөрөп булмай. Ағас ҡалаҡты һуңынан ташлайым. Килеп сыҡҡан ҡатнашманы бер нисә ҡат марля аша һөҙгәс, әҙерәк һыуытам һәм бер аҙ стрептоцид порошогын ҡушып бутайым. Был май яралар бөтәшеүенә, тән бешкәндә, тире ярылғанда ярҙам итә. Антисептик көскә эйә, ауыртыуҙы баҫа. Майҙы проблемалы урындарға һөртөргә кәрәк, – тип һөйләне ул.
Был юлы ла Сәлимә Алтынтимер ҡыҙы яугир һалдаттарға тип байтаҡ һауыттарҙа шифалы май әҙерләгән ине. “Һалдаттарыбыҙға ярҙамы тейһен, иҫән-имен ҡайтһындар”, тигән йылы теләктәр менән эшләй ул изге эшен. Шулай уҡ яугирҙәргә битараф ҡалмай, прополис биргән умартасыларға ла рәхмәтен белдерҙе.
Фото: Сәлимә Герасименконыҡы.