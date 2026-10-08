“Яҡтыртыр өсөн — янып тор!”

Башҡортостанда әүҙем йәштәр күп. Улар төрлө өлкәлә үҙҙәрен һынай, яңы проекттар эшләй, ижад итә. Ғөмүмән, республика илдә йәштәр сәйәсәтен тормошҡа ашырыу буйынса иң алдынғы төбәктәрҙең береһе иҫәпләнә. Ә тармаҡтың йөҙөн йәштәр үҙҙәренең эштәре, хыялдары аша билдәләй.
Республикабыҙҙа йәштәр сәйәсәте ҙур юл үткән. Быйыл был өлкәгә 35 йыл тулды. 1991 йылда Башҡортостан илдә беренселәрҙән булып йәштәр сәйәсәтенә ҡағылышлы төбәк законын ҡабул итә. Ошо ваҡыт эсендә күп нәмә үҙгәрә. Бөгөн республика был тармаҡ буйынса илдә өсөнсө урында. Ҙур ҡаҙаныш артында меңдәрсә йәш кешенең көндәлек хеҙмәте, уларҙың тырышлығы, ялҡыны ята.
– Республикала – миллиондан ашыу йәш кеше, беҙ улар үҙҙәрен күрһәтә алһын өсөн мөмкинлектәр булдырырға тырышабыҙ. Инфраструктураны үҫтерәбеҙ, йәштәр өсөн майҙансыҡтар асабыҙ. Илһөйәрлек тәрбиәһе менән шөғөлләнәбеҙ, ирекмәндәргә, студенттарға, йәш белгестәргә ярҙам итәбеҙ. Осрашыуҙар һәм ҙур саралар үткәрәбеҙ. Беҙҙең йәштәр – иң яҡшыһы, мин был турала гел әйтә килдем. Улар менән эшләү – оло яуаплылыҡ — ти Башҡортостан Башлығы Радий Хәбиров.
Йәштәр дөйөм халыҡтың сирек өлөшө тиерлек. Шуға ла улар менән эшләү бында айырым иғтибарҙы талап итә. Һәм был эш бары рәсми сараларҙан ғына тормай. Ул — йәштәрҙең үҙҙәре, уларҙың хыялдары, дәрте менән бергә бара.
Ирекмәнлек — ошо эштең иң сағыу өлөшө. Республикала бөгөн 4700-ҙән ашыу ирекмәндәр ойошмаһы бар. Уларға 352 меңдән ашыу кеше йәлеп ителгән. Был йәштәрҙең өстән бер өлөшө тиерлек. Егеттәр-ҡыҙҙар төрлө йүнәлештәрҙә әүҙем ҡатнаша: ҙур сараларҙа ярҙам итә, өлкән йәштәгеләргә булышлыҡ күрһәтә, балалар менән төрлө сараларға әҙерләнә, экологияны хәстәрләй.
Республикала ирекмәнлекте үҫтереү өсөн махсус структуралар булдырылған. Йәштәр сәйәсәте министрлығы ҡарамағындағы Республика йәштәр үҙәге базаһында “Ирекмәнлекте үҫтереү ресурс үҙәге” эшләй. Уның янында 26 Изгелек үҙәге бар. Был үҙәктәр әүҙем ҡарашлы йәштәрҙе әҙерләү, уларға ярҙам итеү, төрлө проекттарҙа ҡатнаштырыу менән шөғөлләнә.
Ирекмәнлекте танытыу өсөн республикала махсус саралар үткәрелә. “Ирекмәндәр республика форумы” һәм “Ирекмәндәр лагеры” — шуларҙың иң ҙурҙары. Уларҙа ҡатнашҡан йәштәр тәжрибә уртаҡлаша, яңы дуҫтар таба, үҙҙәренең белемен арттыра. 2025 йылда 32 ирекмән Башҡортостан Башлығының “Башҡортостан Республикаһының ирекмәне” тигән Почёт билдәһе менән бүләкләнде. Был — уларҙың эшенә юғары баһа.
Быйыл республикала “Изге эштәр төбәге” тип аталған тәжрибә башланды. Федераль финанслау иҫәбенә — 4 миллион 360 мең һум күләмендәге субсидияға — остаздар әҙерләү, халыҡты был йүнәлеш мөмкинлектәре тураһында мәғлүмәтләндереү, ирекмәндәр өсөн белем биреү һәм команда төҙөү саралары үткәреү проекттары тормошҡа ашырыла.
Йөрәктән – йөрәккә: Фидәлиәнең юлы
XXI быуатта йәштәр сәйәсәте тигән һүҙҙәр күптәр өсөн ҡоро, рәсми яңғырай. Уның артында нимә бар? Кемдәр уны тормошҡа ашыра? Нимә өсөн был эш башҡарыла? Был һорауҙарға яуап эҙләгәндә, бер ҡыҙҙың тарихы үҙенә тартты. Фидәлиә Әхмәтйәнова, Өфә фән һәм технологиялар университеты Стәрлетамаҡ филиалының V курс студенты, шул уҡ ваҡытта үҙенең уҡыу йортонда ирекмәндәр хәрәкәтен етәкләй. Ҡыҙ менән һөйләшкәндә, йәштәр сәйәсәтенең асылын аңлайһың кеүек.
Ул үҙенең ирекмәнлек юлын мәктәптә уҡыған саҡтан уҡ башлаған. VIII- IX кластарҙа уҡығанда беренсе тапҡыр үҙен ошо йүнәлештә һынап ҡарай. Фидәлиә бары тик ҡунаҡтарҙы ултыртырға ярҙам итә, хәрәкәте сикләнгән граждандарҙы оҙатып йөрөй. Әммә шул көндән уның йөрәгендә осҡон ҡабына.
— Ирекмәнлек минең өсөн үҙемде төрлө яҡтан күрһәтеү мөмкинлеге, — ти ул. — Һин юл күрһәтеүсе лә, тәржемәсе лә була алаһың, билдәле кешеләр менән туранан-тура эшләйһең һәм үҙеңә оҡшағанын табаһың. Миңә иң нығы идара ағзаһы булып эшләү, төрлө йүнәлештәге ирекмәндәр командаһын етәкләү оҡшай. Тәжрибәле остаздар командаһы бер ҙур саранан да ситтә ҡалмай, мин шуларҙың береһе.
Ул үҙенең уҡыу йортонда ирекмәнлек хәрәкәтен икенсе курстан алып етәкләй. Был — ҙур яуаплылыҡ булһа ла, уның өсөн вазифа ғына түгел, ә йөрәк эше лә. Фидәлиә үҙенең төп маҡсаты итеп хәрәкәткә яңы кешеләрҙе йәлеп итеүҙе, уларҙың үҫешен, төрлө йәштәге кешеләр менән эшләй белеүен һанай. Әүҙем ҡыҙ өсөн һәр кеше айырым бер донъя, ул барыһына ла айырым ҡараш кәрәклеген яҡшы тоя.
— Һәр ваҡыт бөтә нәмә лә план буйынса бармай, ҡайһы саҡ ҡыйынлыҡтар тыуа, сығыу юлын эҙләргә тура килә. Шуға ла тиҙ яуап бирә белеү һәм яраҡлашыу — беҙҙең өсөн иң мөһим сифаттар, — ти ул.
Уның һүҙҙәрендә — тәжрибә, әммә шул уҡ ваҡытта ябайлыҡ та бар. Фидәлиә үҙенең уңыштары тураһында маҡтанып һөйләмәй. Ни бары эшен нисек яратыуы, уға нисек бирелгәнлеген күрһәтә. Был — ысын етәксенең билдәһе. Фидәлиә үҙенең командаһы менән ғорурлана, әммә бында тәкәбберлек юҡ. Ул бары тик эшен, кешеләрҙе ярата.
Ҡыҙ — башҡорт һәм төрки филологияһы факультеты студенты. Уның өсөн тел белеү — ябай ғына фән түгел, ә көндәлек ҡорал. Ул форумдарҙа, сараларҙа, осрашыуҙарҙа үҙенең телен, мәҙәниәтен күрһәтә:
— Филологик белем миңә бик ярҙам итә, — ти ул. — Кешеләр менән эшләгәндәргә тел белеү бик мөһим. Мин быны проекттарҙа, сығыштарҙа, саралар әҙерләгәндә ҡулланам. “Рәсәй-Ҡаҙағстан” төбәк-ара хеҙмәттәшлек форумында, “Рәсәй — спорт державаһы” сараһында беҙгә төрлө илдәрҙән ҡатнашыусылар килгәйне, шул саҡта туған телде белеү бик ярҙам итте.
Ул үҙе өсөн иң әһәмиәтле проекттар тип— “Рәсәй блогерҙары” һәм “VK Fest” сараларын һанай. Бында Фидәлиә йүнәлтеү командаһын һәм артистар менән эшләү төркөмөн етәкләгән. Ул сараларҙа бик күп билдәле кешеләр ҡатнашҡан: Клава Кока, Дима Масленников. Улар менән эшләү ҡыҙҙа айырым тәьҫораттар ҡалдырған.
— Улар бик ихлас булдылар. Бергә эшләгәндә, улар ҙур блогер булғаны тойолманы ла. Ябай ғыналар, кешеләргә иғтибар бүлергә тырыштылар. Был мине бик дәртләндерҙе, үҙ эшемә тағы бер тапҡыр ғашиҡ булырға мөмкинлек бирҙе, — тип иҫкә ала ул.
Уның һүҙҙәрендә — ғорурлыҡ ҡына түгел, ә рәхмәтлек тә бар. Һәр еңеү артында команда, остаздар, уға ышанған кешеләр.
— Иң ҡиммәтлеһе — кешеләр! — ти ул. — Команда сараларҙа ғына түгел, ә тормошта ла ярҙам итә. Мин уларҙан, улар минән ярҙам һорай ала. Эшемдең иң ҙур һөҙөмтәһе – балаларҙың саранан илһамланып, тағы ла күберәк изге эштәр башҡарырға әҙер булып ҡайтыуҙары.
Фидәлиә үҙенең киләсәге тураһында ла уйлана. Университетты тамамлағас, ул мәктәптә уҡытыусы булып эшләргә йыйына.
— Ирекмәнлекте бөтөнләй ташламам. Уҡытыусылыҡ юлын һайлағас, ирекмән булған ваҡытымды, хәрәкәт тормошон бик һағынырмын кеүек,— ти ҡыҙ.
Уның һүҙҙәрендә — үкенес тә, өмөт тә бар. Фидәлиә үҙенең эшен ярата, ул дауам итергә теләй, әммә уны яңы юл да көтә. Был — тормоштоң тәбиғи ағымы.
Фидәлиәнән: “Йәш ирекмәндәргә ниндәй кәңәш бирер инен” тип һораным. Уның яуабы ябай ғына, әммә тәрән:
— Яратҡан һүҙҙәрем бар: “Яҡтыртыр өсөн — янып тор!” Улар мине тулыһынса һүрәтләй. Әгәр өлгөм һеҙҙе “әллә ирекмән булып ҡарарғамы?” тип уйланырға мәжбүр итһә, тимәк барыһын да дөрөҫ эшләгәнмен. Һәр кеше үҙен һынап ҡарай ала һәм бәлки үҙе өсөн яңы сағыу юл табыр.
Был һүҙҙәрҙә — йәштәр сәйәсәтенең төп мәғәнәһе. Бында бары тик закондар, программалар, һандар ғына түгел. Ул — йәш кешеләрҙең үҙҙәре. Уларҙың йөрәктәре, хыялдары. Улар илһамланып, башҡаларҙы ла илһамландыра, янып, тирә-яҡты яҡтырта.
Ә өлкәндәргә бары тик бер нәмә ҡала: уларҙы күрергә, эштәрен хупларға, ярҙам итергә. Улар янып йәшәй. Ә янып йәшәгән кешеләр — иң бәхетле кешеләр.
Фото: Фидәлиәнең шәхси архивынан