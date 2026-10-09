Ауырға ҡалыуың – һинең проблемаң, тигәйне лә егете...

Раил йәш сағында оҙон буйлы, мыҡты кәүҙәле, үткер егет булды. Ауылда уға ғашиҡ булмаған ҡыҙ ҡалмағандыр ҙа. Яңы мәктәпте тамамлап килгән Ләләнең дә "ул" тип йөрәге янды. Яҡшы уҡыған, медицина институтына керергә хыялланған ҡыҙҙың киләсәккә пландары ҙур ине, ләкин яҙмышы бөтөнләй башҡа төрлө хәл ителде.
Сығарылыш байрамын ауылдан ситтә тәбиғәт ҡосағында байрам иттеләр. Мәктәпте уларҙан алда тамамлаған булһа ла, дуҫтарына эйәреп Раил да килде. Шунда Ләлә менән яҡындан һөйләшеп алып киттеләр, икенсе көнөнә лә осрашырға һөйләштеләр. Был ваҡытта егет ҡалала эшләп йөрөй ине, байрам, ял һайын ауылына ҡайтып торҙо.
Раилдың иғтибарын тойған Ләлә бәхеттең етенсе ҡатында ине. Институтҡа керергә тигән хыялы ла артҡы планға күсте.
– Мин Себергә эшкә урынлашһам, һинең уҡыуың, һөнәр алыуың кәрәкмәй ҙә. Өйҙә генә үҙ эштәрең менән булырһың, – тип Ләләгә мең төрлө вәғәҙәләр бирҙе егет.
Һөйгәненән тап ошондай ғына һүҙҙәр ишетергә теләгән ҡыҙ уның барлыҡ әйткәндәренә ышанды, хыялланды. Шикләнерлек урыны булды ла бит. Раил бер ҡасан да уға сәскәләр, матур бүләктәр килтермәне. Уның мәңге аҡсаһы булманы. Бары тик шыма һүҙҙәре менән генә ҡыҙҙың башын әйләндерҙе.
Тиҙҙән барыһы ла ҡырҡа үҙгәрҙе. Йәй аҙағында ҡыҙ үҙенең ауырлы булыуын белде. Иң беренсе был хәбәрҙе егетенә еткерергә ашыҡты.
–Әле йүнле эшкә урынлашмағанмын, ниндәй бала ти ул. Үҙең һаҡланмағанһың икән, был һинең проблемаң. Ҡалала минең өйләнергә теләгән ҡыҙым бар. Һинең менән бары тик ауылда ваҡыт үткәрер өсөн генә йөрөнөм, – тип яуап ҡайтарҙы.
Был тиклем дә оятһыҙлыҡты көтмәгәйне Ләлә. Йөрәге әрнеп, үҙе менән булған хәлде ата-әсәһенә һөйләп бирҙе.
Икенсе көнгә атаһы ирҙәрсә һөйләшеп киләйем, тип Раилдарға барғайны ла юлы уңманы. Таң менән йылғыр егет ҡалаға шылған булып сыҡты. Шул ваҡыттан ул ауылда күренмәне лә, ситкә эшкә сығып киткән тинеләр.
Сабыйынан ҡотолорға көсө етмәне Ләләнең. Уҡырға китмәне, ауылда ҡалды. Белеме булмағас, ауыл магазинына һатыусы булып эшкә урынлашты ла яҙмышына күнеп йәшәп алып китте.
Бәхете көтмәгәндә асылды ҡыҙҙың. Сәлмән менән ауыл магазинында таныштылар. Күрше ауыл егете булып сыҡты ул. Магазинға ваҡ-төйәк алырға ингән ерендә һүҙҙән-һүҙ сығып һөйләшеп киттеләр. Бәләкәй сағында атаһы уларҙы ташлап сығып киткән икән. Әсәһе тәрбиәһендә үҫкән егет ситкә сығып китмәгән, әлеге көндә күп итеп мал үрсетеп фермерлыҡ менән шөғөлләнә.
- Ҙур итеп йорт һалырға тип әсәйемә биргән вәғәҙәм бар. Бына шуның өсөн көн-төн тимәй эшләйем, – тип бөтә хәбәрен һөйләп сығып китте яңы танышҡан ҡыҙға Сәлмән.
Икенсе кергәнендә күптәнге таныштар һымаҡ күрештеләр. Магазинда кеше юҡ ваҡытҡа тура килде, ҡыҙ ҙа үҙенең аяныслы яҙмышын түкмәй-сәсмәй һөйләп бирҙе.
–Енем һөймәй, үҙ балаһы өсөн яуаплылыҡ тоя белмәгән ирҙәрҙе. Ундайҙарҙы ир тип тә атап булмайҙыр. Атайыма ҡарата ла йөрәгем тулы нәфрәт минең. Бирешмә, Ләлә, ундайҙарға донъя үҙе язаһын бирә ул. Ана, минең атайым да олоғайған көнөндә өйһөҙ-донъяһыҙ тегендә-бында һуғылып йөрөй, – тип йәш ҡыҙҙы йыуатып сығып китте.
Был һүҙҙәрҙән Ләләнең йөрәгенә йылы инеп киткәндәй булды.
Ҡарап тороуға йомшаҡ күңелле егет һымаҡ булһа ла, Сәлмәндә ныҡышмаллыҡ та көслө ине. Өсөнсөгә күрешкәндәрендә ҡыҙ өсөн көтөлмәгән ҡарарын белдерҙе.
–Ләлә, өйләнешәйек. Миңә сыҡҡаныңа үкенмәҫһең, бер ҡасан бер кемдән ауыр һүҙ әйттермәм. Сабыйың да атайлы булыр, – тине.
Егеттәргә ҡарата ышанысы тамам юғалған ҡыҙ тәүҙә аптырап ҡалды. Сәлмәнде йүнләп белмәй ҙә бит әле ул, күңелендә уға ҡарата йылы хистәре бар һымаҡ, ләкин улар бик төптә, уны хатта белгертергә лә ҡурҡа Ләлә.
Сәлмән уйлағанынан кире ҡайтманы. Тиҙ арала ҡыҙҙың ата-әсәһе менән танышып сыҡты. Ике аҙнанан йәштәр туй үткәреп, бергә йәшәп алып киттеләр. “Башҡа ҡыҙ тапманымы икән”, “Кеше балаһын үҫтерә инде” тигән халыҡ араһында йөрөгән һүҙҙәргә иғтибар ҙа итмәне егет.
Ир кеше ғаиләһенең ҡәлғәһе булғанда ғына уның нигеҙе ныҡ була, яҡындары ауырлыҡ күрмәй йәшәй. Ләләнең шулай бәхете асылып китте. Уңды ул Сәлмәнгә тормошҡа сығып. Тәүге сабыйы малай булды, уға иптәшкә тағы ла өс улдары донъяға килде. Иренең фермерлыҡ эштәре киңәйгәс, Ләлә шунда эшкә сыҡты. Һөт, ит ризыҡтары эшкәртеү, етештереү йүнәлешен ул үҙ өҫтөнә алды. Айырым магазин да асып ебәрҙеләр.
Сәлмән хыялланғанса, ҙур йортто ла бергәләп һалып сыҡтылар. Һөйөү булған өйҙә ҡот та, бәрәкәт тә була. Булған бәхеттәрен ваҡламай, ватмай ҡәҙерләп кенә донъя көттө улар.
Йәшлектә башын юғалтып яратҡан Раилды Ләлә йылдар үткәс осратты. Элекке ғорур, һауалы ирҙән бер нәмә лә ҡалмаған. Ситтә эшләгәндә юл фажиғәһенә тарып, һаулығын юғалтҡан, атай булыу бәхетенән дә мәхрүм. Улын күрергә тигән маҡсат менән килде ул Ләләгә. Ләкин ҡатын уны ғәфү итә алманы, балаһын да күрһәтмәне.
– Улым Сәлмәнде атай тип үҫеп килә. Атаһын бик ярата. Ирем дә уның өсөн өҙөлөп тора. Улымды был бәхетенән айырма. Беҙгә һинең һымаҡ атай кәрәкмәй. Заманында улыңдан баш тартып Себергә ҡасып сығып киткән кешенән ниндәй атай сыҡһын инде? Бына хәҙер беҙгә һинең кәрәгең юҡ, – тип бик ҡаты әйтеп бороп сығарҙы Раилды.
Бының өсөн үкенмәне лә. Сөнки, ысынлап та, ҡатындың күңелендә тәүге мөхәббәтенә ҡарата нәфрәт кенә тороп ҡалғайны.
Автор фотоһы.