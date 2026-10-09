Улар – Башҡортостандың хәҙерге тарихын яҙыусылар

Матур йолаға ярашлы, Республика көнө алдынан Башҡортостан Башлығы Радий Хәбиров Рәсәйҙең һәм Башҡортостандың юғары дәүләт наградаларын тапшырҙы. Шулай уҡ бөгөн Радий Фәрит улы ҡулынан “Башҡортостандың хеҙмәт династиялары” республика конкурсы еңеүселәре һәм призерҙары дипломдар алып ҡыуанды.
– Был залда – үҙенең көсөргәнешле хеҙмәте менән Башҡортостандың хәҙерге тарихын яҙыусылар йыйылған. Һеҙҙең арала предприятие етәкселәре һәм хеҙмәткәрҙәре, муниципаль һәм дәүләт хеҙмәткәрҙәре, аграрийҙар, табиптар, педагогтар, хеҙмәткәрҙәр, ғалимдар, мәҙәниәт эшмәкәрҙәре, журналистар һәм башҡалар бар. Айырыуса хеҙмәт династиялары конкурсы еңеүселәрен билдәләргә теләйем. Быйыл бәйгелә 118 ғаилә ҡатнашты, уларҙа һөнәргә һөйөү, бурысҡа тоғролоҡ быуындан-быуынға тапшырыла, – тине Радий Фәрит улы.
Башҡортостан етәксеһе белдереүенсә, бөгөн беҙ бар республика менән махсус хәрби операция бурыстарын хәл итеүҙе, яугирҙәребеҙгә һәм уларҙың ғаиләләренә ярҙам итеүҙе тәьмин итәбеҙ.
– Иҡтисадты һәм социаль өлкәне нығытабыҙ. Сәнәғәтселәребеҙҙең юғары һөҙөмтәләре менән ғорурланабыҙ. Ҡатмарлы һауа шарттарына ҡарамаҫтан, лайыҡлы уңыш үҫтергән аграрийҙар өсөн шатланабыҙ. Беҙ юлдар, транспорт айырсалары һәм күперҙәр төҙөйбөҙ һәм киңәйтәбеҙ. Рекордлы күләмдә торлаҡ тапшырабыҙ. Спорт үҙәктәре, заманса дауаханалар, балалар баҡсалары һәм мәктәптәр төҙөйбөҙ, – тип билдәләне төбәк етәксеһе. – Беҙ барыбыҙ ҙа төп маҡсатыбыҙ – кешеләр муллыҡта йәшәһен, балалар үҫтерһен, киләсәккә ышаныслы ҡараһын өсөн бергәләп эшләйбеҙ. Һеҙҙең һәр берегеҙ – республиканың ғорурлығы. Йәштәребеҙ һеҙгә тиңләшә.
Бүләкләнеүселәргә килгәндә, улар был көндө, ысынлап та, күмәк булды. Айырыуса Рәсәй Президенты Владимир Путин указы менән наградланғандар бихисап ине. Араларында Өфө фән һәм технологиялар университеты профессоры, башҡорт филологияһы, шәрҡиәт һәм журналистика факультеты деканы Гөлфирә Риф ҡыҙы Абдуллина булды, уға II дәрәжә “Ватан алдындағы хеҙмәттәре өсөн” ордены миҙалы тапшырылды.
– Республика көнө алдынан был ҙур бүләкте алыу айырым бер әһәмиәткә эйә тип уйлайым, сөнки “Ватан алдындағы хеҙмәттәре өсөн” ордены миҙалына лайыҡ булыу, беренсенән, бөйөк Рәсәйебеҙ – оло Ватаныбыҙға хеҙмәт итеү булһа, икенсенән, кесе ватаныбыҙ тыуған Башҡортостан алдындағы ҡаҙаныштарыбыҙҙың баһаланыуы тип уйлайым. Мине бындай бүләккә лайыҡ тип тапҡандары өсөн республика етәкселегенә ҙур рәхмәт әйтәм, уны туған телебеҙгә иғтибар тип аңлайым. Ә ил Президенты тарафынан телде, башҡорт теле ғилемен үҫтереүгә һалған өлөшөбөҙ баһалаған икән, тимәк, республикала тел, мәғариф, милли сәйәсәт, полилингваль белем өлкәһендәге уңыштар иҫәпкә алынғандыр тип уйлайым. Ҡасандыр Владимир Путин башҡорт телен өйрәнегеҙ тип әйткәйне, тимәк, ул һүҙҙәрен онотмаған, был награданы биреп, ошо өлкәлә эшләгәндәргә иғтибарын йүнәлтте тип уйлайым, – тине Гөлфирә Риф ҡыҙы.
Бөгөн бүләкләнеүселәр араһында хеҙмәттәшебеҙ, “Юлдаш” радиоһының баш мөхәррире Миләүшә Йәғәфәрова-Ғәлиева ла бар ине. Ул Рәсәй Президенты указы менән “Рәсәйҙең атҡаҙанған журналисы” исеменә лайыҡ булды.
– Был наградала бик күп кешенең өлөшө бар. Беренсенән, ғүмер, тәрбиә биргән атайым менән әсәйемдең, икенсенән, бөтә уйҙарымды, хыялдарымды тормошҡа ашырырға ярҙам иткән, янымда ышаныслы таяныс булған ғаиләмдең, балаларым һәм иремдең, туғандарымдың. Шулай уҡ миңә төплө белем биргән уҡытыусыларым, йүнәлеш биргән, ҡурҡмай ҙур эштәрҙе ышанып тапшырған етәкселәрем, көн һайын бергә илһамланып хеҙмәт иткән “юлдаштарым”а рәхмәт. Был награданы ғәзиз республикамдың байрамы алдынан алыуыма бик шатмын, республикабыҙ үҫешенә ҙур өлөш индергән кешенең ҡулынан алыуым менән дә бәхетлемен, – тине ул. – “Башҡортостан” гәзитен уҡыусыларҙы байрам менән ҡотлайым, илебеҙ имен булһын, ҡәҙерле республикабыҙ тиңдәр араһында тиң булып татыулыҡта йәшәһен һәм һәр саҡ алға барһын!
Автор фотоһы.