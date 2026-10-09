Яңыртылған парк асылды

9 октябрҙә Өфөлә Башҡортостан Башлығы Радий Хәбиров Һәм Рәсәй Һаҡлыҡ Банкының идара рәйесе, президенты Герман Греф Ленин исемендәге яңыртылған паркты асыу тантанаһында ҡатнашты.
Йәмәғәт киңлеген төҙөкләндереү 2025 йылда «Тормош өсөн инфраструктура» милли проектының «Уңайлы ҡала мөхитен булдырыу» федераль проекты сиктәрендә башланған. Реконструкциялауҙы республика етәкселеге һәм Һаҡлыҡ банкы ла ҡеүәтләгән.
Паркта ике тарихи фонтан яңыртылған, улар хәҙер яҡтылыҡ-музыкаль режимда эшләй, тәбиғи таштан колонналар менән инеү аркаһы тергеҙелгән. Бында йәйәү йөрөү өсөн яңы маршруттар, сәхнәле амфитеатр, өс скульптура – “Ҡанаттар”, “Таҫма”, “Спираль”, шулай уҡ спорт һәм балалар майҙансыҡтары барлыҡҡа килгән. Әүҙем ял яратыусылар өсөн памп-трек һәм 1 200 метр оҙонлоҡтағы йүгереү юлдары булдырылған. Һаулыҡ мөмкинлектәре сикләнгән балалар өсөн инклюзив уйын майҙансығы ла йыһазландырылған. Реконструкциялау биләмәне йәшелләндереүгә лә ҡағылған. Паркта яңы сәскәлектәр булдырылған һәм 100-ҙән ашыу ағас ултыртылған. Эскәмйәләр, атылмаҡтар һәм батуттар ҡуйылған. Шулай уҡ яҡтыртыу һәм юл япмаһы яңыртылған, видеокүҙәтеү системаһы монтажланған. Территорияла кафе эшләйәсәк.
Шуны билдәләп үтергә кәрәк, реконструкциялау ваҡытында тарихи элементтар, шул иҫәптән Башҡорт АССР-ы наградаларына арналған иҫтәлекле стелалар һаҡланып ҡалған һәм яңыртылған.
Радий Хәбиров һәм Герман Греф спорт майҙансыҡтарын ҡараны, унда спортсылар стритбол һәм волейбол уйнау оҫталыҡтарын күрһәтте, амфитеатрҙы күрҙе. Башҡорт дәүләт ҡурсаҡ театры артистары «Әкиәт иле – Башҡортостан» спектакленән өҙөк тәҡдим итте.
Һуңынан республика Башлығы һәм Һаҡлыҡ банкы етәксеһе Александр Матросов һәм Башҡортостандың беренсе Президенты Мортаза Рәхимов һәйкәлдәрен ҡараны.
Парк менән танышыу фонтан янында тамамланды – Рим Хәсәновтың «Ҡышҡы романс» композицияһы аҫтында һыу ағымы ысын мәғәнәһендә тылсымлы тойола. Ә Башҡортостандың милли халыҡ уйын ҡоралдары оркестры ошо уҡ көйҙө башҡарғас, кис тағы ла йәмләнеберәк китте.
Йәмәғәт киңлеген асыу тантанаһы Республика көнөнә арналған байрам концерты форматында үтте. Башҡортостан Башлығы һәм Рәсәй Һаҡлыҡ банкы идараһы рәйесе яңыртылған паркты символик рәүештә сафҡа индерҙе.
- Бөтәһен дә яҡынлашып килгән Республика көнө менән ихлас ҡотлайым. Бөгөн Өфө яңыртылған парклы булды, уны дуҫыбыҙ – Герман Оскарович Греф ярҙамында үҙгәрттеләр. Бөтә республика исеменән һеҙгә ҙур ярҙам өсөн рәхмәт белдерәм, – тине Радий Хәбиров. – Һаҡлыҡ банкы менән хеҙмәттәшлегебеҙ финанслау йәһәтенән генә түгел. Был проектты тормошҡа ашырыу буйынса ҙур интеллектуаль эш алып барылды - фекер алышыуҙар, дискуссиялар үткәрелде. Герман Оскарович паркты мөмкин тиклем халыҡ өсөн булһын тип тәҡдим итте. Бында спорт һәм балалар майҙансыҡтары, кафелар, ял итеү зоналары ойошторолған. Шуныһы мөһим, беҙ был урындың халыҡ өсөн ни тиклем ҡыҙыҡлы булыуын күрәбеҙ. Әлбиттә, Һаҡлыҡ банкы менән үҙ-ара хеҙмәттәшлекте дауам итеү менән ҡыҙыҡһынабыҙ.
Герман Греф билдәләүенсә, яңыртыуҙа парктың тарихи үҙенсәлеген һаҡлау һәм бер үк ваҡытта ҡала халҡының ялы өсөн шарттар булдырыу мөһим. Һаҡлыҡ банкы етәксеһе Башҡортостан халҡын яҡынлашып килгән байрам менән ҡотланы.
- Банк өсөн кешеләрҙең һәм илдең тормошон яҡшыртыу мөһим: социаль проекттарҙы тормошҡа ашырабыҙ һәм йәмәғәт киңлектәрен булдырабыҙ. Банктың 185 йыллығы йылында беҙ быға айырыуса иғтибар бүләбеҙ. Өфөләге Ленин исемендәге парк - бай тарихи урын һәм беҙ уның ошт үҙенсәлеген һаҡлауҙы һәм тергеҙеүҙе мөһим тип һананыҡ: алынған инеү аркаһын, башҡа мөһим элементтарҙы тергеҙҙек. Яңыртылған парк быуындар бәйләнешен һаҡлап ҡалыр һәм ҡала халҡының һәм ҡунаҡтарының яратҡан урыны булыр, тип ышанам. Башҡортостан етәкселегенә партнерлыҡ һәм проект өҫтөндә берлектәге эш өсөн рәхмәт, - тине Герман Греф.
Сараны артистарҙың һәм ижади коллективтарҙың сығыштары дауам итте, улар араһында – Zainetdin этно-шоуы, «Голос» шоуында ҡатнашыусылар Илдар Абдуллин һәм Наҙгөл Отузова, шулай уҡ бейеү коллективтары сығыш яһаны, IOWA төркөмө музыкаль хедлайнер булды.
Фото: glavarb.ru