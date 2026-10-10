Ул – ғаиләбеҙҙең терәге һәм рухи ҡалҡаны

Октябрҙең йәмле бер көнөндә хөрмәтле ир-уҙаман Фәнил Гәрәй улы Вилдановҡа 80 йәш тула. Ышаныуы ла ҡыйын, сөнки ул әле лә егеттәрсә дәртле, һәр саҡ яҡшы формала, көр кәйефтә. Беҙ уны ғүмер буйы шундай итеп белдек һәм шулай булғаны өсөн яраттыҡ.
Юл башы
Атайым Әлшәй районының Яңы Сәпәш ауылында тыуып үҫкән. 1970 йылда, Башҡортостан дәүләт ауыл хужалығы институтын тамамлағандан һуң, тыуған районының Салауат Юлаев исемендәге колхозында агроном булып хеҙмәт эшмәкәрлеген башлай. Йәш, янып торған ҡарашлы, сөм ҡара сәсле егет була ул. Һәр башланғысҡа “Мин булдыра алам” тигән ныҡлы ышаныс менән тотона. Һәм, ысынлап та, булдыра.
Күп йылдар Фәнил Гәрәй улы етәксе вазифаларҙа эшләй. 1995 – 2001 йылдарҙа Әлшәй районы хакимиәте башлығы була. Ауыл хужалығы фәндәре кандидаты ғилми дәрәжәһен уңышлы яҡлай.
Атайыбыҙҙың әүҙем ҡатнашлығында үҫемлекселектә, атап әйткәндә, иген культуралары үҫтереүҙә, баҫыуҙарҙы һуғарыуҙа алдынғы технологиялар индерелә. Республикала тәүге тапҡыр тап уның етәкселегендә тоҡомло һыйыр малы үрсетелә башлай. Ул етәксе булып эшләгән йылдарҙа ауыл биләмәләрендә төҙөлөш әүҙем алып барыла: Яңы Сәпәш дөйөм белем биреү мәктәбе, Ибрай уҡыу-мәҙәни үҙәге, Яңы Сәпәш балалар баҡсаһы, һөт фермалары, икмәк бешереү цехы һәм башҡалар сафҡа инә. Был төҙөлөштәр, уңыштар артында тере кеше тора. Атайыбыҙ фермалар һәм мәктәптәр генә төҙөмәй, ә кешеләр өсөн тормош төҙөй, уңайлы шарттар булдыра. Ул оҙаҡ йылдар етәкселек иткән Әлшәй районының “Яңы Раевка” совхозы райондың һәм республиканың иң яҡшы хужалыҡтарының береһе булып таныла.
Холҡо – ысын ирҙәрҙеке
Атайыбыҙ тәрбиә мәсьәләләрендә ҡәтғи, әммә был ҡатылыҡ артында – тәрән аҡыл һәм йылы йөрәк. Ул утыҙ тапҡыр өгөтләүсе йәки ҡабатлаусы түгел. Бер әйтә – берәгәй әйтә һәм һин беләһең: әгәр ул әйткән икән, тимәк, шулай булырға тейеш. Ул уны тыңламауҙы яратмай. Ялҡауҙарҙы яратмай. Уның өсөн хеҙмәт – йөкләмә түгел, ә кешенең тәбиғи торошо. “Ни сәсһәң – шуны урырһың”, ти ул, һәм был мәҡәлдә уның бөтә тормош фәлсәфәһе сағыла: бер нимә лә үҙенән-үҙе килмәй, барыһы ла кешенең үҙенән тора.
Яҡындары араһында атай күңелсәк, тапҡыр, йор һүҙле. Ул бөтә табынды үҙенә ҡаратып, көлдөрә белә. Һуңынан да уның мәҙәк һүҙҙәрен оҙаҡ иҫкә төшөрәләр һәм һөйләйҙәр. Ә бер үҙе ҡалған саҡтарында ул өндәшмәй. Креслоһына ултыра, ҡулына китап ала. Ошо тынлыҡта уға яҡшы. Был күңелһеҙлек түгел, был – тыныслыҡ. Күп йылдар үҙ иңендә районды, ҡеүәтле совхозды тотҡан кеше бындай һиллеккә хоҡуҡлы.
Ғәҙәттәре һәм шатлыҡтары
Ҡыш көнө атай саңғыла йүгерә, йәйен скандинавса йөрөй. Мунса – уның өсөн йыуыныу сараһы ғына түгел, ә ысын ритуал, байрам.
Уға 80 йәш, ә ул спорт костюмын кейә һәм урманға – саф һауаға юллана, сөнки тән – хәрәкәттә, ә уйҙар тәртиптә булырға тейешлегенә инанған. Беҙҙе, кешеләрҙе нисек, нимәгә өйрәтә – үҙе шулай йәшәй, йәғни ҡоро, буш һүҙ һөйләмәй.
Атайым һәр ваҡыт бер көрөшкәлә сәй бешерә. Был көрөшкә – уныҡы, уға бер кем дә теймәй. Һәм был күренеш күңелгә ниндәйҙер ышаныс бирә: донъяла бөтә нәмә шул тиклем тиҙ үҙгәрә, ә бында – шул уҡ көрөшкә, шул уҡ сәй һәм өйрәнелгән ғәҙәт. Бөтә нимә тәртиптә.
Шулай уҡ атайҙың ваҡ-төйәкте күреү ғәҙәте бар. Һинең яңы аяҡ кейемеңде тап ул беренсе булып күрә. Тәҙрә төбөндәге сәскәнең ҡороуын. Әйберҙәрҙең үҙ урынында ятмауын. Ул былар хаҡында ҡысҡырып нимәлер әйтмәй, өгөт-нәсихәт уҡымай. Мәҫәлән, аяҡ кейемеңде күреп, “Яңымы?” тип кенә һорап ҡуя. Һүҙ араһында ғына. Әммә һин уның күреүен аңлайһың.
Тағы ла бер ғәҙәте, бәлки, быныһы иң мөһимелер – һәр ваҡыт рәхмәт әйтеүе. Ваҡ-төйәк, бәләкәй генә нәмәләр, көндөң матур үтеүе өсөн. Рәхмәтте ул шулай тейеш булғаны өсөн генә әйтмәй. Беҙ күптән шуны аңлағанбыҙ: рәхмәт – уның өсөн иң көслө һәм иң ҡыҫҡа доға кеүек. Оҙон һүҙ, тантаналы телмәр һөйләмәй, ысын күңелдән рәхмәт кенә әйтә. Тормош та уға шуның менән яуап бирә.
Ауыр саҡта атай бер генә һөйләм әйтә: “Һин үҙең уйлағандан көслөрәкһең”. Һәм был һүҙҙәрҙән һуң, ысынлап та, еңелерәк булып китә, сөнки уларҙы һиңә бихисап тормош һынауҙары аша үткән һәм нимә хаҡында һөйләүен аңлаған кеше әйтә.
Уның был сифаты ейәндәре менән аралашҡанда айырыуса асыҡ сағыла. Ул улар менән аралашырға ярата. Уларҙың һәр һүҙен мөһим асыш кеүек ҡабул итеп тыңлай белә, бөтә һорауҙарына яуап бирә. Уның менән бәхәсләшергә лә, үҙеңдекен иҫбатларға ла була, ул ҡул һелтәмәйәсәк, әңгәмәне дауам итеп, үҙ миҫалдарын килтерәсәк.
Ейәндәре менән ярышырға ярата: йәнәһе, кем тиҙерәк? Бер мәлгә генә үҙе лә үҫмергә әйләнгәндәй, улар менән бергә көлә, шаяра. Был мәлдә уның ҡәтғилеге ҡайҙалыр юғала, бары тик шатлыҡ, уйын ҡомары ғына ҡала. Уның рәхәтләнеп көлөүен тыңлап, һинең дә ҡушылып көлгөң килә.
Йортобоҙ ҡото
Атай-әсәйебеҙ – Фәнил Гәрәй улы менән Галина Константиновна 55 йыл татыу ғүмер итәләр. Дүрт бала тәрбиәләп үҫтерҙеләр. Бөгөн уларҙың ун ей-ейәнсәре һәм бер бүләсәре үҫә. Бөтә балалары ла юғары белемгә эйә булып, тыуған районы мәнфәғәтендә эшләй.
Атайыбыҙ эштә – баҫыуҙа, төҙөлөштә булғанда, тотош районды хәстәрләгәндә, әсәйебеҙ хужалыҡты алып барҙы. Ул беҙҙе барыһына ла өйрәтте: намыҫлы эшләргә, сәбәп тапмаҫҡа, хеҙмәт ҡәҙерен белергә. Донъя көткәндә талап ителгән барлыҡ эштәрҙе уның менән бергә башҡарҙыҡ һәм был беҙгә бер ваҡытта ла ауыр булып тойолманы. Һөйләшеп, кәңәшләшеп, бер-беребеҙгә ярҙамлашып эшләнек. Әсәйебеҙ хеҙмәтте бурыс тип түгел, ә хәстәрлек тип ҡарарға өйрәтте. Уның был тормош мәктәбе атайыбыҙ өйрәткән яуаплылыҡ һәм холоҡ ныҡлығы дәрестәре кеүек мөһим булды.
Әсәйебеҙ ныҡ тәмле бешерә. Уның ризыҡтары – ябай аш-һыу ғына түгел, ул уларға күңел йылыһын, тормошҡа булған һөйөүен һала. Өйөбөҙҙә һәр ваҡыт кеше – балалар, ҡунаҡтар, күршеләр, дуҫтар булды. Ҡәҙерле кешеләремдең ҡунаҡсыллығында шул тиклем көслө йылылыҡ сағыла, шуға күрә йортобоҙҙоң тупһаһын аша атлап үтеү менән барлыҡ насарлыҡтар онотола. Атай һәр кемде ишек төбөнә килеп, ҡул ҡыҫып, ихлас йылмайып ҡаршы ала, әсәй сәй ҡуя. Был йылылыҡтан күңел рәхәтләнә.
Атайым – ғаиләбеҙҙең рухи көсө. Ул кәңәш кенә бирмәй, ә ышаныс өҫтәй. Уның янында һәр ваҡыт турайып баҫаһың һәм “Мин булдырам” тиһең. Ул яңғырауыҡлы телмәрҙәр һөйләмәй, үҙ миҫалында илһамландыра, көр кәйефле, дәртле, һәр көнгә рәхмәтле булырға өйрәтә. Ә әсәйебеҙ – йортобоҙҙоң ҡото, уның йылыһы барыбыҙға ла етә. Иң йонсоу көндә лә тәҙрәләрҙәге ут күңелгә ҡуҙ, йылылыҡ өҫтәй.
Улар икәүһе – бер ағастың тамыры һәм олоно кеүек. Шуға күрә лә нәҫелебеҙ ныҡлы. Улар ҡорған нурлы донъяла барыбыҙға ла урын һәм йылылыҡ етә.
Хеҙмәтенә күрә – хөрмәте
Фәнил Гәрәй улының күп йыллыҡ намыҫлы хеҙмәте, ауыл хужалығын һәм мәғарифты үҫтереүгә индергән ҙур өлөшө лайыҡлы наградалар менән билдәләнде. Ул “Рәсәй Федерацияһының атҡаҙанған ауыл хужалығы хеҙмәткәре”, Дуҫлыҡ ордены кавалеры, Әлшәй районының почетлы гражданы булып танылды. Быларҙан тыш, “СССР-ҙың халыҡ хужалығын үҫтереүҙә өлгәшкән уңыштары өсөн” алтын миҙалы һәм “Халыҡ мәғарифы отличнигы” билдәһе, “Ышаныс һәм изгелек өсөн” миҙалы, “Башҡортостан Республикаһы ойошторолоуға – 100 йыл” юбилей миҙалы; “Хеҙмәт ветераны” исеме менән бүләкләнде. Был наградалар металл йәки таҫма ғына түгел. Уларҙың һәр береһе артында – фиҙакәр хеҙмәттә үткән йылдар, таң менән тороп эшкә юлланыуҙар, йоҡоһоҙ төндәр, гөрләп иген үҫкән яландар, төҙөлгән мәктәптәр, ярҙам һәм хәстәрлек тойған кешеләр. Былар барыһы ла – уның ҡулы, йөрәге, тормошо.
Мәҡәләнең авторы – Светлана ШӘРИПОВА.
Фотолар: ғаилә альбомынан.