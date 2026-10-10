Һөйгәнең — ҡош, ә һин балыҡ икән ти...

Был һорау интернет селтәрендә бик күп ҡыҙыҡлы бәхәстәр, уйланыуҙар тыуҙырҙы. Яуабы ябай түгел. Ҡош күктә йәшәй, балыҡ - һыуҙа. Улар бер-береһен ярата ала, әммә бергә йәшәй алмай.
Ҡош һыуға сумырға тырыша. Үпкәләре янған кеүек була, әммә ул түҙә. Балыҡ һыу өҫтөнә ҡалҡа. Һауа етмәйенсә быуыла, әммә кире төшмәй. Улар бер-береһен күрер өсөн тән ғазабын кисерә. Һәм йылмайырға тырыша. Һәр осрашыу — улар өсөн бәхет тә, ғазап та.
Мөхәббәт — ул көслө тойғо. Ул кешенең йөрәген яулай, уй-фекерен биләй. Әммә мөхәббәт кенә етмәй. Бергә булыу өсөн тағы ла нимәлер кәрәк. Бер-береңде аңлау, уртаҡ тормош, уртаҡ маҡсаттар. Әгәр улар юҡ икән, мөхәббәт тә ярҙам итмәй.
Был мөхәббәттә бер сик бар. Ул — мөхәббәт күберәк ауыртыу килтерә башлаған сик. Ҡасан яратыу дауалауҙан да көслөрәк була, ошо мәлдә уйланырға кәрәк: мин кем өсөн йәшәйем? Үҙем өсөнмө, әллә башҡа кеше өсөнмө?
Һәр кешенең үҙ тормошо, үҙ хыялдары, үҙ маҡсаттары бар. Улар — ҡиммәтле. Уларҙы бер кем өсөн дә үҙгәртергә ярамай. Һин кемделер бик ныҡ яратһаң да, үҙеңде бөтөнләй үҙгәртергә тырышма. Һәм башҡа кешенән дә һин өсөн үҙ тормошон үҙгәртеүен һорама. Бәлки, ысын мөхәббәт — ул килешеү эҙләү, ә берәүҙең тормошон мәңгегә үҙгәртеү юлын табыу түгел.
Ҡош менән балыҡ бер-береһен ярата ине. Улар диңгеҙ буйында осраша. Ҡош һыу өҫтөндә оса, ә балыҡ һыу аҫтынан ҡарай. Улар бер-береһен күрә, әммә тейә алмай. Улар бергә була, әммә был мәлдәр оҙаҡҡа һуҙылмай. Ҡош китергә тейеш, ә балыҡ һыу төбөнә төшөргә мәжбүр
Был — мөхәббәттең иң ҡыҙғаныслы яғы. Һин яратаһың, әммә бергә була алмайһың. Һәр осрашыу, һүҙ, ҡараш — һуңғыһы кеүек.
Кемдер әйтер: “Улар бергә булырға тейеш. Улар бер-береһен ярата бит”. Әммә тормош улай түгел. Мөхәббәт — бары тик бер өлөш кенә. Ул бөтә нәмәне хәл итмәй. Ҡош балыҡ була алмай, балыҡ ҡош була алмай. Улар үҙҙәренең тәбиғәтенән баш тарта алмай.
Бәлки, улар бергә булыр өсөн берәй юл табыр ине? Бәлки, улар һыу ҙа, һауа ла булған бер урында йәшәр ине? Бәлки, улар үҙҙәрен үҙгәртер ине? Ҡош йөҙөргә, ә балыҡ осорға өйрәнер ине? Юҡ, был мөмкин түгел. Ҡош ҡош булып ҡала, балыҡ – балыҡ булып.
Был хикәйә — мөхәббәт тураһында ғына түгел. Ул — тормош, беҙҙең теләктәребеҙ һәм ысынлыҡ тураһында. Беҙ ҡайһы саҡ мөхәббәт бөтә нимәне еңә тип уйлайбыҙ. Әммә ул улай түгел. Мөхәббәт — ул көслө, әммә ул бер үҙе етмәй. Бергә булыр өсөн тағы ла күп нәмә кәрәк.
Шулай ҙа ҡош балыҡҡа ғашиҡ булһа, улар ҡайҙа йәшәр ине? Бәлки, улар бергә йәшәмәҫ ине. Бәлки, диңгеҙ күккә тейгән ерҙә генә осрашыр ине. Улар бер-береһен яратырҙар, әммә был мөхәббәт ҡыҫҡа ғына булыр. Ә бәлки, ҡош балыҡты ебәрер, ә балыҡ ҡошто ебәрер. Һәм улар бер-береһенең йөрәгендә мәңгегә ҡалыр. Ауыртыу аша. Үкенес аша. Әммә бәлки ысын мөхәббәт шулдыр — тормош ярашмағанда ебәреү.
Фото:нейроселтәр