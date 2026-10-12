Элекке район башлығының ере күп булған...

Иглин район-ара суды Иглин районының элекке башлығы Ришат Исхаҡовҡа һәм уның туғандарына ҡараған 560-тан ашыу ер участкаһын дәүләт милкенә күсерҙе, тип хәбәр итте төбәктең берләштерелгән суд матбуғат хеҙмәте. Дәғүәне республика прокуроры урынбаҫары биргән.
2000 йылдан 2010 йылға тиклем муниципаль ерҙәрҙе үҙҙәре контролдә тотҡан компаниялар милкенә, ә һуңынан район башлығының яҡын туғандары милкенә күсергәндәр. Исхаҡов вазифаһынан киткәс, ерҙәрҙең бер өлөшөн туранан-тура уның исеменә рәсмиләштергәндәр.
Күҙәтеү ведомствоһы мәғлүмәттәре буйынса, район башлығы ауыл хужалығы тәғәйенләнешендәге ерҙәрҙе һатыу буйынса аукциондар ойошторған. Аукциондарҙа участкаларҙың хаҡы кадастр хаҡынан бер нисә тапҡырға түбән булған. Прокуратура асыҡлауынса, чиновник аукциондарҙы үткәреүгә йоғонто яһау, сауҙаларҙа намыҫлы конкуренция һәм килешеүҙәрҙең законлы булыуы күренешен тыуҙырыу өсөн үҙенең вәкәләттәрен ҡулланған.
Бынан тыш, аукцион комиссияһы составына Исхаҡовтың туғандарының береһе ингән, ә икенсеһе сауҙаларҙа ҡатнашҡан компаниялар менән етәкселек иткән.
Фото: БР Ауыл хужалығы министрлығы.