Башҡортостан
+15 °С
Ясно
VKРУСTelegramДзенМАКС
Йәмғиәт
12 Октября , 13:30

Элекке район башлығының ере күп булған...

Уға һәм туғандарына ҡараған 560-тан ашыу ер участкаһын дәүләт милкенә күсерҙе, тип хәбәр итте төбәктең берләштерелгән суд матбуғат хеҙмәте.

Добавить в предпочтительные источники Google
Элекке район башлығының ере күп булған...Элекке район башлығының ере күп булған...
Элекке район башлығының ере күп булған...

Иглин район-ара суды Иглин районының элекке башлығы Ришат Исхаҡовҡа һәм уның туғандарына ҡараған 560-тан ашыу ер участкаһын дәүләт милкенә күсерҙе, тип хәбәр итте төбәктең берләштерелгән суд матбуғат хеҙмәте. Дәғүәне республика прокуроры урынбаҫары биргән.

2000 йылдан 2010 йылға тиклем муниципаль ерҙәрҙе үҙҙәре контролдә тотҡан компаниялар милкенә, ә һуңынан район башлығының яҡын туғандары милкенә күсергәндәр. Исхаҡов вазифаһынан киткәс, ерҙәрҙең бер өлөшөн туранан-тура уның исеменә рәсмиләштергәндәр.

Күҙәтеү ведомствоһы мәғлүмәттәре буйынса, район башлығы ауыл хужалығы тәғәйенләнешендәге ерҙәрҙе һатыу буйынса аукциондар ойошторған. Аукциондарҙа участкаларҙың хаҡы кадастр хаҡынан бер нисә тапҡырға түбән булған. Прокуратура асыҡлауынса, чиновник аукциондарҙы үткәреүгә йоғонто яһау, сауҙаларҙа намыҫлы конкуренция һәм килешеүҙәрҙең законлы булыуы күренешен тыуҙырыу өсөн үҙенең вәкәләттәрен ҡулланған.

Бынан тыш, аукцион комиссияһы составына Исхаҡовтың туғандарының береһе ингән, ә икенсеһе сауҙаларҙа ҡатнашҡан компаниялар менән етәкселек иткән.

Фото: БР Ауыл хужалығы министрлығы.

Автор:Рәшит Кәлимуллин
Читайте нас
MAX telegram вк дзен ок

© 1917 - 2026 «Башҡортостан» гәзите.

Бөтә хоҡуҡтар ҙа яҡланған.

Мәҡәләләрҙе күсереп баҫҡанда, йә уларҙы өлөшләтә файҙаланғанда «Башҡортостан» гәзитенә һылтанма яһау мотлаҡ.

Об использовании персональных данных

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (РОСКОМНАДЗОР). Регистрационный номер: серия ПИ ФС77-33205 от 11 сентября 2008 г.

Баш мөхәррир

Исхаҡов Вәдүт Ғәйфулла улы

Эл. почта
bashkortostan.gazeta@mail.ru
Адрес
г. Уфа, ул. 50 лет Октября, 13, 5-й этаж
Рекламная служба
8(347)272-62-61
Приемная
8(347)272-05-43
Сотрудничество
8(347) 273-83-92
Отдел кадров
8(347)272-05-43
Яндекс.Метрика