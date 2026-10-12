Ни өсөн ҡайһы берәүҙәр һәр ваҡыт мыжый?

Беҙҙе төрлө кешеләр уратҡан. Арабыҙҙа берәүҙәр донъяны ла, эргәләрендәгеләрҙе лә тик насар яҡтан ғына күрә, бер нимәгә ҡәнәғәт түгелдәр. Икенселәр, проблемалары булған хәлдә лә, тирә-яҡҡа асыуын сығармай, сабыр ғына йәшәй бирә.
Бер ҡасан да ҡәнәғәт була белмәү тойғоһо ҡайҙан килә? Был йыш ҡына кешенең холҡо ғына түгел, ә эске проблемалары булыу ихтималлығы тураһында һөйләй. Тормошҡа ашмаған талаптары өсөн дә үҙен ошолай тотоуы ихтимал. Йәғни, туранан -тура нимә эшләргә кәрәклеген әйтмәй, ә тирә-яҡтағы барыһын да әрләй башлай. Мәҫәлән, ҡатын-ҡыҙға иренең иғтибары етмәһә, уға сәбәпһеҙгә мыжыуы ихтимал.
Бындай кешеләр өсөн был ғәҙәти күренеш тә булыуы ихтимал. Әгәр уның ата-әсәһе гел мыжып, ҡәнәғәтһеҙлек белдереп кенә йәшәгән булһа, быны ул нормаль күренеш тип ҡабул итәсәк. Әгәр бындай кешеләр донъяны гел негатив төҫтә күреп өйрәнһә, унда һәр ваҡыт проблемалар эҙләү ғәҙәте килеп сығасаҡ, хатта улар булмаған хәлдә лә.
Шулай уҡ үҙен түбән итеп баһалауҙан, кәрәкмәгәнлеген тойоуҙан, арыуҙан, даими көсөргәнештән дә кешелә ошондай холоҡ һыҙаттары барлыҡҡа килеүе ихтимал.
Мәңге ҡәнәғәт булмаған кеше башҡаларҙың энергияһын һура, ундайҙар менән аралашыуҙан ҡаса башлаясаҡтар, бындай кешеләргә шатлыҡтарыңды ла, борсолоуҙарыңды ла һөйләгең килмәй.
Барыбыҙ ҙа тирә-яҡҡа негатив һибеп йөрөһәк, йәшәүҙең йәме лә ҡалмаҫ ине. Шуға ла уйыбыҙҙы, һөйләгән һүҙҙәребеҙҙе ыңғай яҡҡа йүнәлтергә тырышайыҡ.
Автор фотоһы.