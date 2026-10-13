Юл япмаһын яҡшыртыуға тәғәйенләнгән полимер композит уйлап сығарылған

Өфөләге вуз-ара кампус резиденты булған Өфө дәүләт нефть техник университеты ғалимдары “УниБит-1” полимер композитын уйлап сығарған, ул юл битумы сифатын яҡшыртырға ярҙам итә.
Өҫтәмә юл материалының төрлө температураға – юғары булһынмы ул, түбәнме – тотороҡлолоғон арттырырға ярҙам итә. Был эш лаборатория һынауҙарын үткән һәм ысынбарлыҡта тикшерелә лә башлаған: яңы композит ҡушылған асфальт-бетон ҡатнашмаһын автомобиль юлының тәжрибә участкаһына һалғандар.
“УниБит-1” ҡушылмаһын технология факультетының йәш ғалимдары Руслан Япаев менән Филипп Калмыков эшләгән. Композитта Башҡортостандың нефть-химия тармағының ҡалдыҡтары файҙаланылған. Был башҡа етештереү процестарынан ҡалған сәнәғәт сеймалын юл төҙөлөшө өсөн яңы материалдар булдырыуға ҡулланырға мөмкинлек бирә.
Һынауҙар юл япмаһының ныҡлығы һәм һыуға ҡаршы сыҙамлығы артыуҙы күрһәткән.
Хәҙер белгестәр тәжрибә участкаһына һалынған яңы материалдың ысынбарлыҡта файҙаланғанда ниндәй сифаттарға эйә булыуын баһалау өсөн япма торошон күҙәтә.
– Һынауҙар ыңғай һөҙөмтә бирһә, был композитты республиканың юл объекттарында, шул иҫәптән “Тормош өсөн инфраструктура” милли проектына ярашлы ғәмәлгә ашырылғандарында, индереү мәсьәләһе хәл ителәсәк, – тип аныҡлай Башҡортостан Республикаһының транспорт һәм юл хужалығы министры Любовь Минакова.
"УниБит-1” Өфө дәүләт нефть техник университетының “Яңы иҡтисад химияһы" стратегик технология проектына ярашлы булдырылған. Ул иһә “Йәштәр һәм балалар” милли проектының “Приоритет-2030” программаһына ҡарай. Проект икенсел нефть химияһы сеймалын эшкәртеүҙе, яңы материал эшләүҙе һәм уны юл төҙөлөшөндә ҡулланыуҙы берләштерә.
Белешмә
Иҫегеҙгә төшөрәбеҙ, Президент Владимир Путин ҡушыуы буйынса Рәсәйҙә заманса кампустар булдырыла. 2030 йылға илдә 25 кампус барлыҡҡа килергә тейеш. Был йүнәлештә эште Рәсәй Федерацияһы Хөкүмәте һәм Рәсәй Мәғариф һәм фән министрлығы алып бара. Әлеге ваҡытта «Йәштәр һәм балалар» милли проекты ярҙамында ошондай 24 студент ҡаласығы проектлана һәм төҙөлә. 2036 йылға кампустар һаны 40-ҡа етергә тейеш.
Башҡортостан Рәсәйҙә заманса кампустар селтәрен булдырыу буйынса федераль проект тормошҡа ашырылған пилот төбәктәрҙең береһе булды. Өфөләге Евразия ғилми-белем биреү үҙәге вуз-ара студенттар кампусының беренсе өлөшө 2024 йылдың февралендә асылды.
Мәғлүмәт, фото: pravitelstvorb.ru/news/29769/