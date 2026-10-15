Бөгөн - Бөтә донъя ауыл ҡатын-ҡыҙҙары көнө

2008 йылдан халыҡ-ара кимәлдә билдәләнгән Ауыл ҡатын-ҡыҙы көнө барлығын күптәр белмәйҙер ҙә әле. Был байрамдың маҡсаты - ауыл ҡатын-ҡыҙҙарының еңелдән булмаған хәленә иғтибар йүнәлдереү, уларҙы ҡәҙерләү, яҡлау. Атап әйткәндә, ауыл ҡатын-ҡыҙҙарының тормошо ысын мәғәнәһендә үҙе бер батырлыҡ, матурлыҡ һәм фиҙаҡәрлек өлгөһө.
Ауылда йәшәү, ауыл ҡатыны булыу еңелдән түгел. Иренә терәк кенә түгел улар, балаларына ғүмер биреүсе, уларҙы оло тормош юлына оҙатыусы оло йөрәкле әсәйҙәр ҙә. Бөгөн балалар тәрбиәләү, ир бағыу, йорт-ҡураны ҡарау менән бер рәттән, ауыл ҡатын-ҡыҙҙары иңенә йәнтөйәктең киләсәк яҙмышы ла һалынған. Эш юҡ, аҡса етмәй, тип ҡайғырмай бөгөн улар. Үҙ көстәре менән кәртә тултырып мал көтөп, йәшелсә, емеш-еләк ултыртып, умарта тотоп, ҡош-ҡорт аҫрап, бынамын тигән итеп донъя көтөргә ынтылалар.
Гөлжамал (Гөлъямал) Рахманғолова сығышы менән Ҡурған өлкәһенән. 20 йәшлек бер төркөм ҡыҙҙар Хәйбулла районы Таштуғай ауылына ауыл хужалығы өсөн комплекс төҙөргә килә. Тап ошонда буласаҡ тормош иптәшен Булат Хәйретдин улын осрата. Йәштәр бер –береһенә тәү күреүҙән үк ғашиҡ була. Ул ваҡытта торған ерендә ут сәсрәтер егет “Таналыҡ” совхозының Таштуғай бүләксәһендә тракторсы булып эшләй. Тимер эшен яҡшы белгән Булат Рахманғолов ғаилә ҡороуға ла тимерҙе ҡыҙыуында һуғырға була. Эшкә килгән Ҡурған ҡыҙын кире ҡайтармай, кәләш итеп ала. 1978 йылда гөрләтеп туй үткәреп, тыуған ауылдарында төпләнеп ҡалалар.
Тормоштарын йәмләп бер-бер артлы ике балалары донъяға килә. Туғандарының балалары етем ҡалғас, уларҙы ла үҙ яндарына алып, үҙҙәренеке кеүек тәрбиәләп үҫтерәләр. Бөгөн ете ейәнсәр-ейәнгә бәхетле өләсәй ҙә.
Хаҡлы ялда булыуға ҡарамаҫтан, Рахманғоловтар күпләп мал тота, йылҡы үрсетә, һарыҡтар аҫрай, ҡош –ҡорттары ла күп. Шулай уҡ баҡса тултырып йәшелсә –емеш үҫтерәләр. Хужабикә көн һайын 10 баш һыйыр һауып, ағын эшкәртә. Һыйлы көнөң һыйырҙа тигәндәй, көндәлек аҡты эшкәртеп кенә өлгөр, етмәһә үҙенең клиенттары ла барлыҡҡа килә. Татлы һәм тәмле, сифатлы һәм хәләл ризыҡты һораусылар күп, бигерәк тә Гай тарафтарынан килеүселәр ауыл ҡатын –ҡыҙҙарының ҡорот, майын, эремсек, ҡаймағын бик теләп һатып ала. Уларға баҙарға сығып йөрөргә лә тура килмәй.
-Ауыл ерендә эш тә күп, аш та мул. Тик иренмәҫкә, иртүк тороп эшләргә генә кәрәк. Һөт айыртыу, ҡаймаҡ бешеү, ҡатыҡ ойотоу – улар көндәлек эштәр. Эшкә барған кеүек тораһың да төнгә тиклем йөрөйһөң, хеҙмәт хаҡы урынына – һөт ризыҡтарын һатҡан аҡса. Улар янына ҡорбанға тип һатып алынған һарыҡтар, итләтә һатып ебәрелгән йылҡы малы һәм башмаҡтар ҙа инә. Үгеҙҙәрҙе ситтән килеп йыйыусыларға биреп ебәрәбеҙ. Ялҡау булмаһаң, ауылда тырышып донъя көтөргә, мул йәшәргә мөмкин. Ҡатын –ҡыҙҙың эше тауыҡ сүпләһә лә бөтмәй, тип юҡҡа әйтмәгәндәрҙер, эше табылып ҡына тора, - ти әңгәмәсем.
Ҡаҙаҡ ҡыҙы күптән инде башҡорт телен үҙ иткән, уның ғөрөф-ғәҙәттәрен дә, йолаларын да өйрәнгән. Шулай уҡ ҡул эштәренә лә бик маһир, төрлө бәйләмдәр бәйләй.
Ауыл тотҡаһы булған Гөлжамал Рахманғолова йәмәғәт тормошонда ла әүҙем ҡатнаша, әле махсус хәрби операция биләмәһендәге яугирҙәр өсөн маскировкалау селтәрҙәре үреүгә йөрөй.
Барлыҡ ауыл ҡатын -ҡыҙҙарын байрам менән ҡотлайбыҙ!
Автор фотоһы