"Фатир минеке, шуны онотма!" - тине ҡайныһы

Мәктәптән һуң Әминә медицина колледжына уҡырға ингәйне, әммә унда ике йыл ғына уҡып өлгөрҙө. Дамир менән осрашыу уның бөтөн тормошон үҙгәртте – танышҡандан һуң ике ай үтеүгә үк улар никахҡа инер өсөн ғариза бирҙе. Ә бер йылдан ата-әсә лә булдылар.
Бөтә бәлә-ҡаза ике йыл элек, ире көтмәгәндә ауырып киткәс, Әминәнең иңенә төштө. Дамир ғаиләлә төп аҫыраусы ине. Ул кран машинисы булып эшләй һәм мул ғына эш хаҡы ала. Хыялы – үҙ фатирын һатып алыу, ләкин бының өсөн ипотека кредиты алырға теләмәне.
– Әминәкәй, фатирға аҡсаны үҙебеҙ ҙә йыя алырбыҙ. Минең эш хаҡым ай һайын ярайһы уҡ сумманы алып ҡала барырға мөмкинлек бирә. Әлегә ятаҡта йәшәп торорбоҙ, – тине ул.
Ҡатыны ла был фекерҙе хупланы. Ул бөтә сығымдарҙы кәметергә тырыша башланы. Әммә был тырышлыҡ бушҡа сыҡты, сөнки тәүҙә ҡәйнәһе ныҡ ауырып китте һәм Дамирға бөтә йыйған аҡсаһын әсәһен дауалауға тотонорға тура килде. Тик ҡиммәтле дауа ярҙам итмәне – әсә кеше яҡы доъянан китеп барҙы. Ҡатынын ерләгәндән һуң, атаһы Фәсхетдин улына шулай тип ялбарҙы:
– Дамир, мине ташламағыҙ! Мин яңғыҙлыҡтан бөтөнләй ҡаҡшармын...
Кейәүгә сыҡҡандан бирле Әминә иренең атаһы менән уртаҡ тел таба алмай интекте: үҙе мыжыҡ, үҙе һәр тинде иҫәпләп, артыҡ тип һанаған сығымдарға асыулы рәүештә бәйләнеп ялҡыта ине ул.
– Дамир, атайыңдың холоҡ-фиғеле түҙеп торғоһоҙ, беҙ уның янына күсһәк, гел низағлашып йәшәрбеҙ бит... – тине ул.
Иренә был һүҙҙәр, тәбиғи, оҡшаманы.
– Әминәкәй, ғорурлығыңды бер аҙ кәметсе! Оло кешегә бер аҙ булһа ла юл ҡуя алмайһыңмы ни?... Хатта атайым кеүек мыжыҡ менән булһа ла, фатирҙа йәшәү ятаҡта йәшәүҙән күпкә яҡшыраҡ..
Ахырҙа Әминә күсенергә ризалашты. Тик бергә йәшәү ҡатмарлы ине. Айырыуса бала менән: бәләкәс ҡыҙыҡай һәр ергә менергә, тотоп ҡарарға тырыша. Олатаһына бындай “ирек” оҡшамай, һәм ул: "Әминә, ҡыҙыңды ал! Ниңә ул гел илай? Тынысландыра ла алмайһың, ниндәй әсә һин!" – тип ҡысҡыра ине.
Хатта Әминәгә ҡайһы саҡ, балаһын тотоп, төндәрен өйҙән сығып китергә тура килде, сөнки Альбинаның илауы ҡайныһының ныҡ асыуына тейә. Дамир, әлбиттә, көнкүрештәге киҫкен мәлдәрҙе йомшартырға тырыша, әммә уға ла атаһынан эләгеп тора ине:
– Һин был йүнһеҙ ҡатынды ҡайҙан табып алдың? Һәйбәтерәкте таба алманыңмы ни? Ул бит, нимәгә тотонһа ла, боҙа ла ҡуя!
Фәсхетдин ҡартҡа хистәр тураһында һөйләү файҙаһыҙ ине. Уның өсөн үҙ фекере генә бар. Әминә ике тапҡыр ҡыҙы менән иренән китеп ҡараны, тик барыбер кире ҡайтты, сөнки ғаиләһен һаҡлап ҡалырға теләне. Ә бер көн ул иренең һүҙҙәренән шаҡ ҡатты:
– Әминәкәй, миндә етди проблема бар... Һаулығыма бәйле проблема килеп сыҡты. Үткән йомала беҙ диспансерлаштырыу үткәйнек, минең ҡан анализында яман шеш таптылар.
Онколог әле 40 йәше лә тулмаған ир кешегә бер ниндәй ҙә йыуаныслы һүҙ әйтә алманы. Әлбиттә, бындай хәлдә бөтә пландар ҙа онотолдо. Ғаилә йыйған аҡсаһын тағы ла дауалау сараларына тотондо, әммә ни бары ярты йыл эсендә элекке таҙа ир тотош бер мумияға әйләнде. Атаһы Фәсхетдин улына ҡарата әллә ни хәстәрлек күрһәтмәне. Йыуаныс һүҙҙәре урынына Дамир көн һайын атаһынан шелтә ишетергә мәжбүр булды:
– Үҙең ғәйепле! Шул Әминәң өсөн төҙөлөштә бөтә көсөңдө эшләнең... Үлһәң, ул шунда уҡ һиңә алмаш табыр!
– Әминәкәй, быны көн һайын ишетеү түҙеп торғоһоҙ! Мине үҙем кеүек үк яҙмышы хәл ителгән кешеләр ятҡан ергә урынлаштыра алмайһыңмы? – тип ҡатынына үтенде Дәмир.
Ҡатын яратҡан иренә “юҡ” тип әйтә алманы. Ул колледж буйынса дуҫы аша Дамирҙы хосписка урынлаштырҙы, бының өсөн һуңғы аҡсаһын сарыф итте, тәүлек буйы үлем түшәгендә ятҡан иренең янынан китмәне. Альбинаны ваҡытлыса ата-әсәһенә илтеп ҡуйҙы, сөнки олатаһы “ейәнсәре менән мәшәҡәтләнергә” теләмәне. Сирле улының хәлен дә белеп торманы, улы был донъянан киткәс, ҡайғынан илап та ултырманы. Иң тәүҙә килененән шулай тип һорашты:
– Әминә, бөтә аҡсаны дауаланыуға тотондоңмо? Берәй нәмә ҡалдымы икән? Ерләргә ҡайҙан аҡса алырға инде?
– Үҙегеҙҙең һандыҡтан алығыҙ. Ҡәйнәм үлгәндән бирле беҙҙең иҫәпкә йәшәнегеҙ бит! Был ваҡыт эсендә байтаҡ сумма йыйылғандыр инде! – тип асыуланып өндәште килене.
Ә Фәсхетдиндең быға иҫке китмәне, бер һүҙ менән дә яуап та бирмәне. Ире үлгәндән һуң, Әминенең тормошо тағы ла түҙеп торғоһоҙға әйләнде. Балалар баҡсаһындағы тәрбиәсенең хеҙмәт хаҡы иң кәрәкле нәмәләргә лә саҡ етә шул. Йәш ҡатын башта ҡайныһын уртаҡ бюджетҡа аҡса һалырға күндермәксе булып, ситләтеп кенә әйтеп ҡараны:
– Ҡайным, мин бөтә хужалыҡты ла үҙ өҫтөмдә генә тарта алмайым!
Ә тегеһе иһә мыҫҡыллы ғына йылмайҙы:
– Әгәр минең пенсияма күҙ һалһаң, хатта өмөт тә итмә! Һин минең фатирҙа ун йыл тиерлек йәшәйһең, йәшәгәнең өсөн бер тапҡыр ҙа түләмәнең. Шуны онотма!
– Һеҙ был фатирҙың бер өлөшө мәрхүм иремдеке булғанын оноттоғоҙ, ахыры! Мин һеҙҙең квадрат метрҙарға дәғүә итмәйем, ләкин һеҙҙең ейәнсәрегеҙ бар...
Бер мәл килен түҙмәне, ике аҙнаға отпуск алды ла, ҡыҙы менән ауылға, ата-әсәһенә китеп барҙы. Әминә ата-әсәһенең ҡанаты аҫтына бөтөнләйгә ҡайтыр ине лә, беренсенән, ата-әсәһендә уртансы һеңлеһе ғаиләһе менән йәшәй ине, икенсенән, эшкә урынлашыуға бәйле проблемалар бар. Шуға күрә ҡайныһына кире ҡайтырға тура килде. Беренсе аҙна сағыштырмаса тыныс үтте. Фәсхетдин ғаилә сығымдары өсөн бәләкәй генә сумма бүлде, ләкин киҫәтеп ҡуйҙы:
– Аҡсаны уңлы-һуллы сарыф итмә!
Килен кеше ҡартҡа аҡсаны аҡыл менән тотонорға вәғәҙә бирҙе, әммә тегеһен вәғәҙә генә ҡәнәғәтләндермәне, шунда уҡ талап итте:
– Мин нимәгә аҡса тотҡаныңды белергә тейешмен! Чектарҙы алып килергә онотма!
Йәш ҡатын ҡайныһы янына кире ҡайтырға ризалашып, ҙур хата ебәргәнен аңланы. Ул арзан хаҡҡа торлаҡ эҙләй башланы. Бер мәл сираттағы фатирҙы ҡарап ҡайтып килә ине, подъезд янында уны ҡайныһының дуҫы Нәғим туҡтатты.
– Һиңә күптән әйтергә теләй инем, Әминә, уңайлы мәл генә сыҡманы... Эш шунда: Фәсхетдин фатирын һатырға йыйына. Ғаиләгеҙҙә низағ сығарырға теләүҙән әйтмәйем быны, миңә бары һин йәл...
Әминә үҙен һәм ҡыҙын ниндәй фажиғә көткәнен аңланы. Фатир һайлау мәсьәләһендә әлегә аныҡ ҡарарға килмәһә лә, өйгә ҡайтыу менән әйберҙәрен йыя башланы. Ҡайныһы, мыҫҡыллы йылмайып:
– Әллә Төркиәгә ял итергә йыйынаһыңмы ? – тип һораны.
Был фатирҙан мәңгелеккә сығып китер алдынан килене, ҡайныһының күҙенә ҡарап, барыһын да әйтеп һалды:
– Бер ваҡыт һеҙҙең һаранлыҡ үҙегеҙҙе һәләк итәсәк. Һеҙ бит ҡатынығыҙҙы ла, улығыҙҙы ла теге донъяға оҙаттығыҙ, мине лә, ейәнсәргегеҙҙе лә шунда ебәрергә әҙерһегеҙ... Мин һеҙҙең менән судлашып тормаясаҡмын, ә баламдың хоҡуҡтарын яҡлаясаҡмын...
Килене киткәндән һуң күп тә үтмәй, Фәсхетдин ҡалалағы фатирын һатты ла дача ҡасабаһынан уңайлы ғына өй һатып алды. Уның хатта шәхси машина алырға ла аҡсаһы ҡалды, быға ир сикһеҙ шат ине. Ул йорт туйын ҙурлап билдәләргә булды һәм иң яҡын дуҫына шылтыратты:
– Нәғим, иртәгә кил, шәп ваҡиғаны билдәләйбеҙ!
Дуҫы килергә вәғәҙә бирҙе һәм шулай ҙа һорай ҡуйҙы:
– Әминә менән ейәнсәреңде саҡырҙыңмы?
Фәсхетдин ярһып асыуланып китте:
– Әминә һиңә ниңә кәрәк? Әллә уға күҙең төштөмө, ҡарт тинтәк?!
Нәғим, был һүҙҙәргә үпкәләп, трубканы ташланы. Әлбиттә, бындай мыҫҡыллауҙан һуң уның ҡунаҡҡа килеү теләге юғалды. Шулай ҙа, был хәлдән үҙе үк уңайһыҙланып, бер аҙнанан дуҫына шылтыратырға булды, тик тегеһе яуап бирмәне.
Әллә бер-бер хәл булдымы икән? Шуны уйлап, Нәғим Фәсхетдиндең яңы йортона килде. Бәй... өй ишеге шар асыҡ, әммә хужаһы яҡын-тирәлә күренмәй. Ҡысҡырғанға яуап та та юҡ... Йортҡа инһә, Фәсхетдин ашамлыҡтар ҡуйылған өҫтәл янында ишеккә арҡаһы менән хәрәкәтһеҙ ултыра ине. Тирә-яғында себен оса, йортҡа насар еҫ тулған... Тикшеренеүселәр уның ағыуланып үлеүен асыҡланы. Өй туйларға йыйынғанда ул, ғәҙәттәгесә, экономияларға теләгән һәм насар сифатлы көмөшкә алған. "Әлдә килмәгәмен ул саҡырғанға! Фәсхетдин үҙенең ҡомһоҙлоғо арҡаһында ҡәбергә китте, мин дә уның менән бергә теге донъяға юлланыр инем бит", – тип уйланы Нәғим.
Ҡайныһы үлгәндән һуң уның мираҫы, законға ярашлы, Әминәгә күсте. Ә тиҙҙән ул, яҡшы кеше менән танышып, кейәүгә сыҡты.
Фото: нейроселтәрҙән.