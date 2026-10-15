Башҡортостан
+7 °С
Облачно
VKРУСTelegramДзенМАКС
Йәмғиәт
15 Октября , 17:50

Кисектерелгән бурыс күләме артҡан

2026 йылдың һигеҙ айында Башҡортостанда ипотека буйынса кисектерелгән бурыстар күләме 37 процентҡа артҡан.

Добавить в предпочтительные источники Google
Кисектерелгән бурыс күләме артҡанКисектерелгән бурыс күләме артҡан
Кисектерелгән бурыс күләме артҡан

2026 йылдың һигеҙ айында Башҡортостанда ипотека буйынса кисектерелгән бурыстар күләме 37 процентҡа артҡан. «Долговой консультант» коллекторлыҡ агентлығы мәғлүмәттәренә ярашлы, 1 сентябргә ҡарата ваҡытында түләнмәгән бурыс  күләме 8,4 миллиард һум тәшкил иткән.
Йыл башында республикала ҡулланылған торлаҡ баҙарында һатып алынған фатирҙар өсөн  ипотека буйынса түләмәүҙәр күләме 6,1 миллиард һум ине. 2025 йыл башында был күрһәткес 2,3 миллиард һумға тиң булғайны, бер йыл эсендә ваҡыты үткән бурыс күләме 2,7 тапҡырға артҡан.
2026 йылдың 1 сентябренә Башҡортостанда банктарҙың икенсел торлаҡҡа ипотека портфеле 555,1 миллиард һум тәшкил иткән, ваҡыты үткән бурыстың өлөшө — 1,52 процент.
Фото: нейроселтәрҙән.

Автор:Рәшит Кәлимуллин
Читайте нас
MAX telegram вк дзен ок

© 1917 - 2026 «Башҡортостан» гәзите.

Бөтә хоҡуҡтар ҙа яҡланған.

Мәҡәләләрҙе күсереп баҫҡанда, йә уларҙы өлөшләтә файҙаланғанда «Башҡортостан» гәзитенә һылтанма яһау мотлаҡ.

Об использовании персональных данных

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (РОСКОМНАДЗОР). Регистрационный номер: серия ПИ ФС77-33205 от 11 сентября 2008 г.

Баш мөхәррир

Исхаҡов Вәдүт Ғәйфулла улы

Эл. почта
bashkortostan.gazeta@mail.ru
Адрес
г. Уфа, ул. 50 лет Октября, 13, 5-й этаж
Рекламная служба
8(347)272-62-61
Приемная
8(347)272-05-43
Сотрудничество
8(347) 273-83-92
Отдел кадров
8(347)272-05-43
Яндекс.Метрика