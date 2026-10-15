Кисектерелгән бурыс күләме артҡан

2026 йылдың һигеҙ айында Башҡортостанда ипотека буйынса кисектерелгән бурыстар күләме 37 процентҡа артҡан. «Долговой консультант» коллекторлыҡ агентлығы мәғлүмәттәренә ярашлы, 1 сентябргә ҡарата ваҡытында түләнмәгән бурыс күләме 8,4 миллиард һум тәшкил иткән.
Йыл башында республикала ҡулланылған торлаҡ баҙарында һатып алынған фатирҙар өсөн ипотека буйынса түләмәүҙәр күләме 6,1 миллиард һум ине. 2025 йыл башында был күрһәткес 2,3 миллиард һумға тиң булғайны, бер йыл эсендә ваҡыты үткән бурыс күләме 2,7 тапҡырға артҡан.
2026 йылдың 1 сентябренә Башҡортостанда банктарҙың икенсел торлаҡҡа ипотека портфеле 555,1 миллиард һум тәшкил иткән, ваҡыты үткән бурыстың өлөшө — 1,52 процент.
Фото: нейроселтәрҙән.