Башҡортостан
+20 °С
Облачно
VKРУСTelegramДзенМАКС
Йәмғиәт
15 Октября , 10:25

Ялҡау ҙа эшен тамамлар...

20 градусҡа етеүе – ғәжәп бит!

Добавить в предпочтительные источники Google

Бындай матур көндәр нәҡ октябрҙә ҡасан булғандыр, аныҡ ҡына хәтерләмәйбеҙ. Ысынлап та, әле октябрь уртаһы, ҡояшлы эҫе көндәр тантана итеүен дауам итә. Шуныһы, йылдан-йыл көҙ миҙгеленең бер аҙ йылына барыуы күҙгә ташлана. Рәхәт бит, әле һаман да күлдәксән йөрөй күптәр, йәйге аяҡ кейемен сисмәүселәр ҙә бихисап. Көндөҙ һауа температураһының плюс 20 градусҡа етеүе – ғәжәп бит!
Ғәҙәттә, ауыл кешеһе тәүге һыуыҡтарға хәтлем баҡса эштәрен тамамларға ашыға, бүтән төрлө әйберҙәре ҡар аҫтында ҡалмаһын өсөн хәстәрлек сараларын күрә. Ошондай йылы һәм яуым-төшөмһөҙ көндәр оҙаҡҡа һуҙылғанда, "ялҡау ҙа эшен тамамлар" тип әйтерҙәр ине. Хөрмәтле дуҫтар, ә һеҙгә ямғырлы ғына түгел, ә эҫе октябрь оҡшаймы?
Автор фотоһы.

Ялҡау ҙа эшен тамамлар...
Ялҡау ҙа эшен тамамлар...
Ялҡау ҙа эшен тамамлар...
Ялҡау ҙа эшен тамамлар...
Ялҡау ҙа эшен тамамлар...
Ялҡау ҙа эшен тамамлар...
Ялҡау ҙа эшен тамамлар...
Ялҡау ҙа эшен тамамлар...
Ялҡау ҙа эшен тамамлар...
Ялҡау ҙа эшен тамамлар...
Ялҡау ҙа эшен тамамлар...
Автор:Илдар Акьюлов
Читайте нас
MAX telegram вк дзен ок

© 1917 - 2026 «Башҡортостан» гәзите.

Бөтә хоҡуҡтар ҙа яҡланған.

Мәҡәләләрҙе күсереп баҫҡанда, йә уларҙы өлөшләтә файҙаланғанда «Башҡортостан» гәзитенә һылтанма яһау мотлаҡ.

Об использовании персональных данных

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (РОСКОМНАДЗОР). Регистрационный номер: серия ПИ ФС77-33205 от 11 сентября 2008 г.

Баш мөхәррир

Исхаҡов Вәдүт Ғәйфулла улы

Эл. почта
bashkortostan.gazeta@mail.ru
Адрес
г. Уфа, ул. 50 лет Октября, 13, 5-й этаж
Рекламная служба
8(347)272-62-61
Приемная
8(347)272-05-43
Сотрудничество
8(347) 273-83-92
Отдел кадров
8(347)272-05-43
Яндекс.Метрика