Бындай матур көндәр нәҡ октябрҙә ҡасан булғандыр, аныҡ ҡына хәтерләмәйбеҙ. Ысынлап та, әле октябрь уртаһы, ҡояшлы эҫе көндәр тантана итеүен дауам итә. Шуныһы, йылдан-йыл көҙ миҙгеленең бер аҙ йылына барыуы күҙгә ташлана. Рәхәт бит, әле һаман да күлдәксән йөрөй күптәр, йәйге аяҡ кейемен сисмәүселәр ҙә бихисап. Көндөҙ һауа температураһының плюс 20 градусҡа етеүе – ғәжәп бит!
Ғәҙәттә, ауыл кешеһе тәүге һыуыҡтарға хәтлем баҡса эштәрен тамамларға ашыға, бүтән төрлө әйберҙәре ҡар аҫтында ҡалмаһын өсөн хәстәрлек сараларын күрә. Ошондай йылы һәм яуым-төшөмһөҙ көндәр оҙаҡҡа һуҙылғанда, "ялҡау ҙа эшен тамамлар" тип әйтерҙәр ине. Хөрмәтле дуҫтар, ә һеҙгә ямғырлы ғына түгел, ә эҫе октябрь оҡшаймы?
Автор фотоһы.