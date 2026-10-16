Ирем бер ҡасан да сәскә бүләк итмәй...

Ҡатын-ҡыҙ – гүзәллек сығанағы, үҙенең тирә-яғында ла матурлыҡ тыуҙыра ул. Байрамдарға сәскә гөлләмәһе алыу уларҙың кәйефен күтәрә. “Тиҙ генә һулый, нимәгә кәрәк ул?” тигән фекерҙәр йыш яңғыраһа ла, сәскә яратмаған ҡатын-ҡыҙ бик һирәктер.
Гөлназ исемле танышым оҙаҡ йылдар бергә йәшәп тә иренең бер ҡасан да сәскә бүләк итмәүе тураһында әсенеп һөйләне.
–Тормош иптәшем менән оҙаҡ ҡына бергә йәшәйбеҙ. Холҡо яҡшы, донъя көтөүгә шәп, йүнсел, бөтәһен алдан хәстәрләй белә. Ләкин бөтә нәмәгә шул тиклем иҫәпсел ҡарашы ғына күңелемде ҡыра. Ниндәй килем, сығым бар, барыһын да махсус дәфтәренә теркәп бара. Һәр тине иҫәпле. Ниндәй аҙыҡ-түлек, кейем, йыһаз һәм башҡа сығымдар барыһы ла уның күҙ уңында.
Ә бына концерттарға йөрөү, һирәк кенә булһа ла ял итергә ҡайҙалыр барыу, кафе-ресторанға сығып ултырыу кеүек күңел өсөн булған сығымдарҙы ул аҡсаны елгә осороуға тиңләй. Ундай ерҙәргә йөрөгәнебеҙ ҙә юҡ. Шулай ҙа минең күңелемде иң ныҡ ҡырғаны – тыуған көнөмә бер ҡасан да сәскә бүләк итмәй, хатта түңәрәк даталарға ла. Һауыт-һаба тупланмаһы, кейем-һалым, өй өсөн кәрәк-яраҡтар бүләк итә ул миңә һәм шуны дөрөҫ тип иҫәпләй. Ҡайһы саҡта сәскә алаһым килеүем тураһында үҙенә лә әйткәнем дә бар.
–Сәскә бүләк итеүҙең бер мәғәнәһен дә күрмәйем. Ике көндән һулый ҙа сүплеккә сығарып ташлайһың. Аҡсаны ырғытҡан кеүек була. Ә кәрәкле әйбер бүләк итһәм, ул әллә күпме хеҙмәт итәсәк әле, – тип яуап бирә ул.
Бөтә нәмәне аҡсаға ғына әйләндереп булмай бит. Ябай ғына сәскә гөлләмәһе бүләк итһә лә, бер нисә көн буйы ул минең кәйефемде күтәреп, тирә-яҡҡа матурлыҡ таратып ултырыр ине. Нишләптер шуны аңламай.
Әхирәттәремә ҡарайым да, уларға ирҙәре йыш уҡ булмаһа ла, байрамдарға гөлләмә бүләк итә. Улар фотоға төшөп социаль селтәрҙәргә һалалар. Мин дә иремдән шундай иғтибар күрергә хыялланам, – тип һөйләне Гөлназ ханым.
Нисә кеше бар, шунса фекер йәшәй. Ә һеҙ гөлләмә бүләк итеүгә нисек ҡарайһығыҙ?
Автор фотоһы.