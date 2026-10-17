Ағайымдан бурысын ҡайтарып алып булмай

Тормош булғас, донъяла төрлө яҙмыштар, төрлө хәлдәр осрай. Атай-әсәйҙәре балаларын “Бер-берегеҙгә терәк булығыҙ” тип үҫтерһә лә, туғандар араһында бәхәстәр сығып тора. Күп осраҡта уның сәбәбе аҡсаға бәйле. Фәриҙә исемле танышым ағаһынан ҙур суммала аҡсаһын кире ҡайтарып ала алмауын һөйләне.
–Ғаилә өс бала үҫтек. Ике ағайым һәм иң кесеһе – мин. Айрат һәм Айҙар исемле ағайҙарым бала саҡтан мине ҡурсалап ҡына, хәстәрләп кенә үҫтерҙе. Тиҫтерҙәрем араһында берәйһе ҡаты һүҙ әйтеп ҡараһын, хәҙер яҡлашыусыларым килеп етерҙәр ине.
Мәктәпте тамамлағас, икеһе лә ситкә сығып китте, эшләй башланылар. Ауылға ҡайтҡандарында бүләктәрҙең ниндәйен генә алманылар! Шул ваҡытта модалағы кейемдәр – барыһы ла ла миндә булды. Шундай ағайымдар булыуы менән шул тиклем ғорурлана инем!
Бары тик үҙҙәре ғаилә ҡорғас ҡына миңә ҡарата элекке иғтибар юғалды. Уныһы шулай булырға тейеш тә. Тиҙҙән улар ҡатындарын, балаларын ҡарай башланы. Үҙҙәренең ғаиләһе тәүге урынға сыҡты.
Үҙем дә тормошҡа сыҡҡас, аралар тағы ла йырағайып киткән һымаҡ булды. Сөнки һәр кемде донъя мәшәҡәттәре баҫты.
Атай-әсәйем бик тырыш кешеләр булды. Ғүмер буйы балалар тип йәшәнеләр. Донъялары ла ҡалын булды. Район үҙәгендә ҙур шәхси йорт, ихатала башҡа хужалыҡ ҡаралтылары төҙөнөләр. Ғүмерҙәре генә ҡыҫҡа булды. Бер - бер артлы йәшләй генә яман шештән был донъянан китеп барҙылар. Тәүҙә атайым мәрхүм булды. Һуңынан әсәйем мәңгелек йортҡа күсте. Һуңғы ярты йылында әсәйемде үҙем ҡараным. Ауырыу уны бик ныҡ бөтөргәйне. Риза булып был донъянан китеп барҙы.
–Ҡыҙым, өс балам да минең өсөн бер тигеҙ. Берегеҙгә генә яҙманыҡ был йортто. Мин үлгәс, һатып аҡсаһын өсөгөҙгә бүлешеп алырһығыҙ. Бер -берегеҙ менән татыу булығыҙ, – тине.
Матур итеп әсәйемде һуңғы юлға оҙаттыҡ.
Мәле еткәс, йортто һатыу мәшәҡәттәре менән ағайҙарым булышты. Матур ғына хаҡҡа һата алдыҡ. Аҡсаһын әсәйем әйткәнсә, тигеҙ генә бүлештек.
Ул ваҡытта минең артыҡ ҙур мәшәҡәттәрем юҡ ине. Аҡсаны әлегә һалып ҡуйырға уйланым. Айрат ағайым ипотекаһының бурысын ҡаплап ҡуйҙы, икенсеһе аҡсаһын эшҡыуарлыҡҡа һалды. Бер нисә көндән Айҙар ағайым шылтыратты.
–Туғаным, һиңә әле артыҡ мәшәҡәттәрең юҡ бит. Миңә бер йылға ғына биреп тор әле аҡсаңды. Бизнеста яңы йүнәлеш асҡайным, нығынып китә алмайым, һиңә артығы менән ҡайтарырмын, – тине.
Ирем менән кәңәшләштем дә, аҡсамды бирергә булдым. Ағайым бит. Ҙур сумма булһа ла, башымда бер ниндәй ҙә шикләнеү булманы. Бер йылды тыныс ҡына көттөм. Тағы ла ярты йыл үтеп китте. Ағайым бурысы тураһында бер нәмә лә өндәшмәй. Ирем дә иҫенә төшөрөргә кәрәклеген белдерҙе. Сөнки ҡалалағы фатирҙы һатып, ситтәрәк шәхси йорт алыу тураһында хыяллана башлағайныҡ.
–Ағай, һин бурысың барлығын тураһында онотманыңмы?– тип һораным бер уңайлы мәлде тура килтереп.
Ағайым бер аҙ ҡыйынһынып китте.
–Туғаным, эшем килеп сыҡманы бит. Һин биргән аҡсалар вис янды. Бер тинһеҙ тороп ҡалдым. Етмәһә, еңгәң мыжый, “булдыҡһыҙ ирһең” тип. Нисек тә сараһын табып бирермен аҡсаңды, – тип аҡланды өмөтһөҙ генә итеп.
Йәнә ярты йыл үтеп китте. Ағайым бурысы тураһында ләм-мим. Бурысын ҡайтара алмаҫлыҡ ир түгел. Фатирынан башҡа, ҡала ситендә йорто, баҡсаһы бар. Баҡсаһын һатһа ла бурысынан ҡотолор ине.
Түҙемлегем бөткәс, йәнә шылтыраттым. Был юлы телефонымды бөтөнләй алманы. Ҡабат та шылтыратманы. Һуңынан мине “ҡара исемлек”кә тығып ҡуйҙы.
Тағы бер ай көттөм дә кисен йәшәгән еренә киттем.
Мине ризаһыҙ ғына йөҙ менән еңгәм ҡаршы алды. Ағайым эштән ҡайтмаған булып сыҡты.
–Шул аҡса тип үләһең инде. Күҙеңә башҡа бер нәмә күренмәй. Ҡасандан бирле тыныслана алмайһың. Ағайыңдың нервыларын ашап бөттөң. Аҡсаһы булмағас, ҡайҙан алһын ул аҡсаны? Онот та ҡуй. Аҡса ҡәҙерлерәкме һиңә әллә ағайыңмы?– тип әрләп сығарып ебәрҙе, хатта сәйгә лә саҡырманы.
Башыма һуҡҡандай булды. Ни эшләргә лә белмәйем. Минән күпкә бай йәшәгән ағайыма аҡсамды ла бүләк итеп ҡуяйым килмәй. Араларҙы ла боҙорға теләмәйем. Әсәйемдең “Үҙ-ара татыу йәшәгеҙ” тигән һүҙҙәре лә ҡолаҡта яңғырап тора.
Минең урында һеҙ нимә эшләр инегеҙ?– тип кәңәш һораны Фәриҙә.
Автор фотоһы.