Атайым һәм бүлмәләш ҡыҙҙар булмаһа, ҡайтып киткән булыр инем...

“Мин атай-әсәйемдең бер бөртөк иркә генә ҡыҙы булып буй еткерҙем, мәктәп йылдарында яҡындарымдан оҙайлы ваҡытҡа айырылып, лагерь һәм башҡа ерҙәргә йөрөмәнем. Мәктәпте тамамлап, баш ҡалаға уҡырға килгәс, студент тормошона өйрәнә алмай ыҙалағаным һаман да хәтерҙә. Шул тиклем атай-әсәйемде, тыуған ауылымды һағынам, яҡындарымдан хат килһә (кеҫә телефондары булмаған саҡ), уны ҡабат-ҡабат уҡыйым, уҡыған һайын илайым. Алыҫ райондан булғас, йыш ҡайтып йөрөү мөмкинлеге лә юҡ.
Август аҙағында атай-әсәйемдән айырылып сығып киткәндән һуң, 11 октябрь – Республика көнөнә генә ҡайтырға форсат тейҙе. Ҡайттым да, уҡыуҙы ташлайым тип белдерҙем, ауылда һеҙҙең менән генә йәшәйем, унда ҡыйын тип, илай-илай хәлдәремде һөйләнем. Яҡындарым мине өндәшмәй генә тыңланы. Шунан атайым ултыртып алып, тыныс ҡына ентекле итеп һөнәр алыуҙың, тормошта үҙ юлыңды табыуҙың ни тиклем мөһим икәнлеген аңлатты. “Яйлап өйрәнерһең, үҙеңде ҡыҙыҡлы ла, күңелле лә студент тормошонан мәхрүм итмә, ингәнһең икән – уҡы!” – тип нәсихәтен еткерҙе.
Ауыр кисерештәр менән илап-һыҡтап, кире ҡалаға уҡырға киттем. Донъя бар нимәгә өйрәтә икән ул, мин дә яйлап студенттар мөхитенә инеп киттем, беренсе курстың аҙағына яңы тормошҡа ныҡлы ғына яраҡлашҡан инем. Шул уҡ ваҡытта миңә яңы шарттарға өйрәнеп китеүҙә ҙур ярҙам күрһәткән һәм ныҡлы таяныс булған ике бүлмәләшемдең ролен әйтеп китмәһәм, тарихым тулы булмаҫ. Бәхеткә күрә, ятаҡта бик яҡшы, изге күңелле, аҡыллы ҡыҙҙар менән бер бүлмәгә тура килдем. Улар икеһе лә минән ике-өс йәшкә өлкәнерәк ине, мине ҡыйырһытманылар, һеңлеләре кеүек ҡабул иттеләр, терәк-таянысым, ярҙамсыларым, кәңәшселәрем булдылар. Улар булмаһа, мин, бәлки, уҡыу йортон ташлап ҡайтып киткән дә булыр инем.
Әлеге ваҡытта һайлаған һөнәрем буйынса уңышлы ғына эшләп йөрөйөм. Ваҡытында “Уҡыйһың, кире бараһың ҡалаға” тип ныҡлыҡ күрһәткән атайыма ла, апайҙарса хәстәрлек күрһәткән бүлмәләш ҡыҙҙарыма ла рәхмәт. Улар менән һаман да дуҫбыҙ, бер-беребеҙгә ҡунаҡҡа йөрөшәбеҙ, аралашып йәшәйбеҙ. Университет миңә һөнәр биреп кенә ҡалманы, ғүмерлек әхирәттәр ҙә бүләк итте”.
Ошо хатҡа бәйле, юғары категориялы психолог Ғәлиә Сәлихова тыуған ояһынан айырылып, ҙур ҡалаға уҡырға килгән үҫмерҙәргә, йәштәргә бына ниндәй кәңәштәр тәҡдим иттте.
Ҡайһы күперҙән үтергә, ҡайһыһын яндырырға – һайлай белегеҙ
Өйрәнгән мөхиттән айырылып, яңы шарттарға күнегеп китеү барыбыҙҙан да көс, сабырлыҡ һәм бер ни тиклем ваҡыт талап итә. Кескәйҙәрҙең балалар баҡсаһына өйрәнеүе, беренсе класс уҡыусыларының мәктәп тормошона, яңы көн тәртибенә яраҡлашыуы ата-әсәләр, тәрбиәсе һәм уҡытыусылар ҡатнашлығында үтһә, студент тормошона аяҡ баҫҡан йәштәргә был мәлде үҙҙәренә йырып сығырға тура килә.
Ваҡыт барыһын да үҙ урынына ҡуя
Тыуған мөхиттән, ата-әсә йортонан айырылып, студент тигән яңы исемгә һәм социаль статусҡа эйә булған кисәге мәктәп уҡыусыһы, бөгөнгө студенттың ҙур ҡалала, уҡыу йортонда ниндәй ауырлыҡтар менән осрашыуы мөмкин?
Беренсенән, атай-әсәйҙе, тыуған йортто, өйрәнгән мөхитте һағыныу. Ятаҡ шарттарына тиҙ генә өйрәнеп китә алмау. Был яңғыҙлыҡ тойғоһона, борсолоуға, үҙ-үҙеңә ышанмау халәтенә килтерергә мөмкин.
Икенсенән, һөнәри уҡыу йорто – ул мәктәп түгел. Уҡыу ҙа ҡатмарлыраҡ, талаптар ҙа нығыраҡ. Студенттарға ваҡытты планлаштырырға, ҙур мәғлүмәт күләме менән эшләргә, лекциялар яҙырға, үҙаллы семинарҙарға, практик дәрестәргә әҙерләнергә тура килә. Былар үҙ сиратында артыҡ борсолоуҙарға һәм өлгәштең насарайыуына сәбәпсе булыуы мөмкин.
Өсөнсөнән, яңы кешеләр менән аралашыу, курсташтар, ятаҡтағы бүлмәләштәр менән уртаҡ тел табыу, килешеп татыу йәшәү, яңы дуҫтар табыу, танышлыҡтар булдырыу. Шулай уҡ уҡытыусылар, уҡыу йорто хеҙмәткәрҙәре менән дә бәйләнеш булдырыу бик мөһим.
Дүртенсенән, финанс мәсьәләләрен хәл итеү, аҡсаны дөрөҫ тотонорға өйрәнеү. Ашау-эсеү яғын да хәҙер инде үҙеңә хәстәрләргә тура килә, өҫ-башыңды ҡарап, кейем-һалымыңды таҙалыҡта һәм тәртиптә тотоу ҙа студент елкәһендә. Таныш булмаған ҡала шарттары ла хәүеф өҫтәй.
Ошо һанап үтелгән мәсьәләләрҙе йырып сығыу бер ни тиклем ваҡыт талап итә. Яраҡлашыу осороноң тиҙерәк һәм еңелерәк үтеүе студенттың әүҙемлеге, аралашыусанлығы, яңы шарттарға яраҡлаша белеүенә лә бәйле.
Был осорҙо нисек еңелерәк үткәрергә?
Тәүге сессия – тәүге ҙур һынау
Адаптация осорон үткәреп, студент тормошона өйрәнеп киткән йәш кешене беренсе сессия көтә. Ошо осорға, имтихандарға әҙерләнеүгә ҡағылышлы бер нисә кәңәш:
Студент мәлегеҙ матур һәм уңышлы үтһен, ошо ваҡытта һалынған ныҡлы нигеҙ киләсәктә яҡшы белгестәр булып, бәхетле тормош ҡорорға ярҙам итһен. Уңыштар һеҙгә!
Фото яһалма зиһен ярҙамында эшләнде.