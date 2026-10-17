Башҡортостан
+18 °С
Облачно
VKРУСTelegramДзенМАКС
Йәмғиәт
17 Октября , 10:30

Атайым һәм бүлмәләш ҡыҙҙар булмаһа, ҡайтып киткән булыр инем...

Шул тиклем атай-әсәйемде, тыуған ауылымды һағынам, яҡындарымдан хат килһә (кеҫә телефондары булмаған саҡ), уны ҡабат-ҡабат уҡыйым, уҡыған һайын илайым...

Добавить в предпочтительные источники Google
Атайым һәм бүлмәләш ҡыҙҙар булмаһа, ҡайтып киткән булыр инем...Атайым һәм бүлмәләш ҡыҙҙар булмаһа, ҡайтып киткән булыр инем...
Атайым һәм бүлмәләш ҡыҙҙар булмаһа, ҡайтып киткән булыр инем...

“Мин атай-әсәйемдең бер бөртөк иркә генә ҡыҙы булып буй еткерҙем, мәктәп йылдарында яҡындарымдан оҙайлы ваҡытҡа айырылып, лагерь һәм башҡа ерҙәргә йөрөмәнем. Мәктәпте тамамлап, баш ҡалаға уҡырға килгәс, студент тормошона өйрәнә алмай ыҙалағаным һаман да хәтерҙә. Шул тиклем атай-әсәйемде, тыуған ауылымды һағынам, яҡындарымдан хат килһә (кеҫә телефондары булмаған саҡ), уны ҡабат-ҡабат уҡыйым, уҡыған һайын илайым. Алыҫ райондан булғас, йыш ҡайтып йөрөү мөмкинлеге лә юҡ.

Август аҙағында атай-әсәйемдән айырылып сығып  киткәндән һуң, 11 октябрь – Республика көнөнә генә ҡайтырға форсат тейҙе. Ҡайттым да, уҡыуҙы ташлайым тип белдерҙем, ауылда һеҙҙең менән генә йәшәйем, унда ҡыйын тип, илай-илай хәлдәремде һөйләнем. Яҡындарым мине өндәшмәй генә тыңланы. Шунан атайым ултыртып алып, тыныс ҡына ентекле итеп һөнәр алыуҙың, тормошта үҙ юлыңды табыуҙың ни тиклем мөһим икәнлеген аңлатты. “Яйлап өйрәнерһең, үҙеңде ҡыҙыҡлы ла, күңелле лә студент тормошонан мәхрүм итмә, ингәнһең икән – уҡы!” – тип нәсихәтен еткерҙе.

Ауыр кисерештәр менән илап-һыҡтап, кире ҡалаға уҡырға киттем. Донъя бар нимәгә өйрәтә икән ул, мин дә яйлап студенттар мөхитенә инеп киттем, беренсе курстың аҙағына яңы тормошҡа ныҡлы ғына яраҡлашҡан инем. Шул уҡ ваҡытта миңә яңы шарттарға өйрәнеп китеүҙә ҙур ярҙам күрһәткән һәм ныҡлы таяныс булған ике бүлмәләшемдең ролен әйтеп китмәһәм, тарихым тулы булмаҫ. Бәхеткә күрә, ятаҡта бик яҡшы, изге күңелле, аҡыллы ҡыҙҙар менән бер бүлмәгә тура килдем. Улар икеһе лә минән ике-өс йәшкә өлкәнерәк ине, мине ҡыйырһытманылар, һеңлеләре кеүек ҡабул иттеләр, терәк-таянысым, ярҙамсыларым, кәңәшселәрем булдылар. Улар булмаһа, мин, бәлки, уҡыу йортон ташлап ҡайтып киткән дә булыр инем.  

Әлеге ваҡытта һайлаған һөнәрем буйынса уңышлы ғына эшләп йөрөйөм. Ваҡытында “Уҡыйһың, кире бараһың ҡалаға” тип ныҡлыҡ күрһәткән атайыма ла, апайҙарса хәстәрлек күрһәткән бүлмәләш ҡыҙҙарыма ла рәхмәт. Улар менән һаман да дуҫбыҙ, бер-беребеҙгә ҡунаҡҡа йөрөшәбеҙ, аралашып йәшәйбеҙ. Университет миңә һөнәр биреп кенә ҡалманы, ғүмерлек әхирәттәр ҙә бүләк итте”.

Ошо хатҡа бәйле, юғары категориялы психолог Ғәлиә Сәлихова тыуған ояһынан айырылып, ҙур ҡалаға уҡырға килгән үҫмерҙәргә, йәштәргә бына ниндәй кәңәштәр тәҡдим иттте. 

Ҡайһы күперҙән үтергә, ҡайһыһын яндырырға – һайлай белегеҙ  

Өйрәнгән мөхиттән айырылып, яңы шарттарға күнегеп китеү барыбыҙҙан да көс, сабырлыҡ һәм бер ни тиклем ваҡыт талап итә. Кескәйҙәрҙең балалар баҡсаһына өйрәнеүе, беренсе класс уҡыусыларының мәктәп тормошона, яңы көн тәртибенә яраҡлашыуы ата-әсәләр, тәрбиәсе һәм уҡытыусылар ҡатнашлығында үтһә, студент тормошона аяҡ баҫҡан йәштәргә был мәлде үҙҙәренә йырып сығырға тура килә.

Ваҡыт барыһын да үҙ урынына ҡуя

Тыуған мөхиттән, ата-әсә йортонан айырылып, студент тигән яңы исемгә һәм социаль статусҡа эйә булған кисәге мәктәп уҡыусыһы, бөгөнгө студенттың ҙур ҡалала, уҡыу йортонда ниндәй ауырлыҡтар менән осрашыуы мөмкин?

Беренсенән, атай-әсәйҙе, тыуған йортто, өйрәнгән мөхитте һағыныу. Ятаҡ шарттарына тиҙ генә өйрәнеп китә алмау. Был яңғыҙлыҡ тойғоһона, борсолоуға, үҙ-үҙеңә ышанмау халәтенә килтерергә мөмкин.

Икенсенән, һөнәри уҡыу йорто – ул мәктәп түгел. Уҡыу ҙа ҡатмарлыраҡ, талаптар ҙа нығыраҡ. Студенттарға ваҡытты планлаштырырға, ҙур мәғлүмәт күләме менән эшләргә, лекциялар яҙырға, үҙаллы семинарҙарға, практик дәрестәргә әҙерләнергә тура килә. Былар үҙ сиратында артыҡ борсолоуҙарға һәм өлгәштең насарайыуына сәбәпсе булыуы мөмкин.

Өсөнсөнән, яңы кешеләр менән аралашыу, курсташтар, ятаҡтағы бүлмәләштәр менән уртаҡ тел табыу, килешеп татыу йәшәү, яңы дуҫтар табыу, танышлыҡтар булдырыу. Шулай уҡ уҡытыусылар, уҡыу йорто хеҙмәткәрҙәре менән дә бәйләнеш булдырыу бик мөһим.

Дүртенсенән, финанс мәсьәләләрен хәл итеү, аҡсаны дөрөҫ тотонорға өйрәнеү. Ашау-эсеү яғын да хәҙер инде үҙеңә хәстәрләргә тура килә, өҫ-башыңды ҡарап, кейем-һалымыңды таҙалыҡта һәм тәртиптә тотоу ҙа студент елкәһендә. Таныш булмаған ҡала шарттары ла хәүеф өҫтәй.

Ошо һанап үтелгән мәсьәләләрҙе йырып сығыу бер ни тиклем ваҡыт талап итә. Яраҡлашыу осороноң тиҙерәк һәм еңелерәк үтеүе студенттың әүҙемлеге, аралашыусанлығы, яңы шарттарға яраҡлаша белеүенә лә бәйле.

Был осорҙо нисек еңелерәк үткәрергә?

  • Студент осороноң, һөнәр алыуҙың тормошта бик кәрәк һәм мөһим икәнлеген аңларға тырышығыҙ. Күңелеңә ятҡан һөнәр, яратҡан эш – ул тормоштоң ғаилә, дуҫтар-туғандар кеүек айырылғыһыҙ бер өлөшө. Яратҡан эшеңдә эшләп, йәмғиәткә, кешеләргә файҙа килтереү, хеҙмәтеңдең емешен күреү – кеше өсөн бик мөһим.
  • Студентлыҡ осоро – яңы дуҫтар, таныштар табыу мәле лә. Шуға күрә үҙегеҙгә йомолоп ултырмағыҙ, күберәк аралашығыҙ, ярҙам һорап мөрәжәғәт иткәндәргә хәлегеҙҙән килгәнсә булышлыҡ күрһәтергә тырышығыҙ. Ғәҙәттә, студент йылдарында башланған дуҫлыҡ оҙаҡ йылдар һаҡлана.
  • Шулай уҡ был осорҙа үҙеңдең ижади ҡеүәтеңде асып, уны артабан үҫтерергә лә мөмкинлек тыуа, сөнки студенттар гел уҡыу менән генә мәшғүл түгел. Ҙур ҡалала төрлө түңәрәктәргә, секцияларға йөрөргә, һәләттәреңде үҫтерергә шарттар етерлек.
  • Яңы дуҫтар, таныштар тип, атай-әсәйегеҙҙе, класташтарығыҙҙы, элекке дуҫ-иштәрегеҙҙе лә онотоп ебәрмәгеҙ. Улар менән һәр саҡ бәйләнештә булығыҙ, хәл белешеп, үҙегеҙҙең хәл-әхүәлдәрегеҙҙе һөйләп тороғоҙ. Тыуған яҡ, тыуған йорт менән бәйләнештең өҙөлмәүе бик мөһим.
  • Һаулығығыҙға, күңел торошоғоҙға иғтибарлы булығыҙ. Төшөнкөлөккә бирелгәндә, нимәлер килеп сыҡмаған осраҡта ярҙам һорарға тартынмағыҙ, тәҡдим ителгән ярҙамдан, иптәштәрегеҙ һуҙған ҡулдан баш тартмағыҙ.

Тәүге сессия – тәүге ҙур һынау

Адаптация осорон үткәреп, студент тормошона өйрәнеп киткән йәш кешене беренсе сессия көтә. Ошо осорға, имтихандарға әҙерләнеүгә ҡағылышлы бер нисә кәңәш:

  • Мөмкинлек булһа, имтиханға ике-өс кешенән торған төркөм менән әҙерләнегеҙ. Берегеҙ бер һорауға яуап әҙерләһә, икенсегеҙ сираттағы һорауҙы өйрәнә тора. Белгәнегеҙҙе бер-берегеҙгә һөйләп аңлатығыҙ. Ниндәйҙер һорау килеп сыҡһа, яуабын бергәләп эҙләгеҙ.
  • Сессия ваҡытында көн тәртибе лә бик мөһим. Имтихан алдынан төндәр буйы йоҡламау уҡыу, туҡланыуҙы ваҡытында хәстәрләмәү, йылы ризыҡ ашамау организмға ҙур зыян килтерә. Гел генә уҡып ултырыу ҙа дөрөҫ түгел, сөнки улай иҫтә ҡалдырыу насарая, уҡылған мәғлүмәт хәтерҙә ҡалмай. Шуға күрә аҡыл эшен физик күнекмәләр менән сиратлаштырып алып барырға кәрәк, саф һауала йөрөп килеү ҙә бик мөһим.
  • Имтихан мәлендә мөмкин тиклем тыныс булырға тырышығыҙ. Яҙма имтихан икән, иң тәүҙә белгән һорауҙарға яуап яҙып, икеләнгән һорауҙарҙы яңынан ныҡлап уйларға ваҡыт ҡалдырығыҙ. Белгәнегеҙҙе әйтергә оялмағыҙ. Нимәлер аңлашылмаһа, һорарға тартынмағыҙ. Яуап биргән ваҡытта үҙ көсөгөҙгә, белемегеҙгә ышаныуығыҙҙы һәм имтихан алыусыны хөрмәт итеүегеҙҙе күрһәтегеҙ.

Студент мәлегеҙ матур һәм уңышлы үтһен, ошо ваҡытта һалынған ныҡлы нигеҙ киләсәктә яҡшы белгестәр булып, бәхетле тормош ҡорорға ярҙам итһен. Уңыштар һеҙгә!

Фото яһалма зиһен ярҙамында эшләнде. 

Автор:Гөлдәр Яҡшығолова
Читайте нас
MAX telegram вк дзен ок

© 1917 - 2026 «Башҡортостан» гәзите.

Бөтә хоҡуҡтар ҙа яҡланған.

Мәҡәләләрҙе күсереп баҫҡанда, йә уларҙы өлөшләтә файҙаланғанда «Башҡортостан» гәзитенә һылтанма яһау мотлаҡ.

Об использовании персональных данных

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (РОСКОМНАДЗОР). Регистрационный номер: серия ПИ ФС77-33205 от 11 сентября 2008 г.

Баш мөхәррир

Исхаҡов Вәдүт Ғәйфулла улы

Эл. почта
bashkortostan.gazeta@mail.ru
Адрес
г. Уфа, ул. 50 лет Октября, 13, 5-й этаж
Рекламная служба
8(347)272-62-61
Приемная
8(347)272-05-43
Сотрудничество
8(347) 273-83-92
Отдел кадров
8(347)272-05-43
Яндекс.Метрика