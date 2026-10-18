Гөлназ Ишемғолованан - бауыр ҡоймағы

Гөлназ Ишемғолованың тәмле һәм татлы бешергән аш-һыуҙарының рецебы менән йыш таныштырып барабыҙ. Был юлы бауырҙан ҡоймаҡ бешерергә өйрәткән.
"Бауыр ҡоймағын яратаһығыҙмы, дуҫтарым? Әйткәндәй, бауыр бик файҙалы. Гемоглабинды күтәрә, иммунитетты нығыта, тиҙәр. Балаларҙы ғына ашарға өйрәтә алмайым, әлбиттә. Ярар, өйрәнерҙәр әле) Мин үҙем дә кейәүгә сыҡҡас ҡына өйрәндем ашарға. Уныһын да ла ҡоймаҡ итеп ҡойоп ҡына. Өйрәнмәҫ тә инем, ҡапыл ҡунаҡтар "киләбеҙ" тип хәбәр ебәрмәһә)
Шул мәлдәге ҡаушап ҡалыуым әле лә иҫемдә. Нимә бешерергә? Бала менән декретта ултырған мәлем, ирем эш хаҡын алырға өлгөрмәгән, һыуытҡыста елдәр уйнай, тиһәм дә була))) Аптырап, туңдырғысты асып ҡараным, ә унда әнейемдең "бәлки, бешерерһең" тип һалып ебәргән бауырҙан башҡа бер нәмә лә юҡ!
Сараһыҙҙың көнөнән тигәндәй, сығарҙым мин туңдырғыстан теге ике ус аяһылай бауырҙы. Йәһәт кенә иретеп, ит турағыстан үткәрҙем, бер ыңғай бер баш һуғанды ла ҡушып ебәрҙем, шунан ошо массаға бер стакан һөт, 4-5 ҡалаҡ он, 2 йомортҡа, самалап тоҙ, борос ҡушып туғыным. Артабан инде, ҡоймаҡ ҡойған һымаҡ табала ике яғынан да ҡыҙҙырып бешерҙем.
Былай ғына ашаһаң, күңелле түгел. Йәһәт кенә һуған менән кишерҙе майҙа ҡыҙҙырҙым, тоҙ, борос, ҡаймаҡ, аҙыраҡ соус ҡушып бутаным да ҡоймаҡтарҙың араһына һыланым. Өҫтөн үҙемсә биҙәгән булдым. Шундай тәмле торт килеп сыҡты! Ҡунаҡтарыма ла, үҙемә лә оҡшап ҡалды. Шунан бирле бешерәм уны! Аштарығыҙ тәмле, өҫтәлегеҙ йәмле булһын, дуҫтарым!"- тип яҙған үҙенең "Мөхәббәтле миҙгел" төркөмөндә.
Сығанаҡ һәм фото: Гөлназ Ишемғолова.