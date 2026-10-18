Оҙаҡ йәшәүселәр нимә яратып ашай?

100 йәшлектәр күп булған төбәктә оҙон ғүмерле кешеләрҙең нисек туҡланыуы һәр ваҡыт ҡыҙыҡһыныу тыуҙыра. Дөйөм күҙәтеүҙәр буйынса, уларҙың рационының төп өлөшө үҫемлек ризыҡтарына тура килә. Ҡуҙаҡлыларға, йәшелсә -емешкә, бөтөн иген продукттарына, сәтләүектәргә өҫтөнлөк бирәләр. Форель, сельд, скумбрия кеүек майлы балыҡты ла яраталар. Иттең майһыҙ төрҙәрен – тауыҡ, ҡуян, күркә итен, йомортҡаны ҙур булмаған күләмдә ашайҙар. Айран, ойоған ҡатыҡ кеүек әсе һөт ризыҡтарынан да өҙөлмәйҙәр, улар аҙыҡ эшкәртеүҙе нығыта, иммунитетты күтәрә.
Эсемлектәрҙән йәшел сәй, үлән сәйҙәренә иғтибар бирәләр. Һыу ҙа токсиндарҙы сығарыу, матдәләр алмашыныуы өсөн мөһим эсемлек булып тора.
Бәләкәй күләмдә аҙ-аҙлап, ҡабаланмай ғына сәйнәп ашау ҙа файҙаға икәнен дә барыбыҙ ҙа яҡшы белә.
Оҙаҡ йәшәүселәр ғәҙәттә ниндәй ризыҡтарҙы үҙ итмәй икән? Улар торт, кәнфит кеүек татлы тәмлекәстәргә битараф.
Әлбиттә, был дөйөм күҙәтеү мәғлүмәттәре. Быға ҡарап ҡына өйрәнгән аҙыҡ-түлектән баш тартырға ашыҡмағыҙ. Иң беренсе табип менән кәңәшләшергә кәрәк. Сөнки оҙаҡ йәшәү нисек туҡланыуға ҡына бәйле түгел. Уға генетика ла, экология ла, физик әүҙемлек кимәле лә – барыһы ла йоғонто яһай.
Шулай ҙа һәр ҡайһыбыҙ сәләмәт тормош алып барырға ынтылырға тейеш.
Автор фотоһы.