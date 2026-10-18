Башҡортостан
+16 °С
Облачно
VKРУСTelegramДзенМАКС
Йәмғиәт
18 Октября , 09:45

Оҙаҡ йәшәүселәр нимә яратып ашай?

Оҙон ғүмерле булыуға йоғонто яһаусы башҡа  факторҙар ҙа бар  

Добавить в предпочтительные источники Google
Оҙаҡ йәшәүселәр нимә яратып ашай?Оҙаҡ йәшәүселәр нимә яратып ашай?
Оҙаҡ йәшәүселәр нимә яратып ашай?

 100 йәшлектәр күп булған төбәктә оҙон ғүмерле кешеләрҙең нисек туҡланыуы һәр ваҡыт ҡыҙыҡһыныу тыуҙыра. Дөйөм күҙәтеүҙәр  буйынса, уларҙың рационының төп өлөшө үҫемлек ризыҡтарына   тура килә. Ҡуҙаҡлыларға, йәшелсә -емешкә, бөтөн иген продукттарына, сәтләүектәргә өҫтөнлөк бирәләр.  Форель, сельд, скумбрия кеүек майлы балыҡты ла яраталар. Иттең майһыҙ төрҙәрен – тауыҡ, ҡуян, күркә итен, йомортҡаны ҙур булмаған күләмдә ашайҙар.  Айран, ойоған ҡатыҡ кеүек әсе һөт ризыҡтарынан да өҙөлмәйҙәр, улар аҙыҡ эшкәртеүҙе нығыта, иммунитетты күтәрә.

Эсемлектәрҙән йәшел сәй, үлән сәйҙәренә иғтибар бирәләр. Һыу ҙа токсиндарҙы сығарыу, матдәләр алмашыныуы өсөн мөһим эсемлек булып тора.

 Бәләкәй күләмдә аҙ-аҙлап, ҡабаланмай ғына сәйнәп ашау ҙа файҙаға икәнен дә барыбыҙ ҙа яҡшы белә.  

Оҙаҡ йәшәүселәр ғәҙәттә ниндәй ризыҡтарҙы үҙ итмәй икән? Улар торт, кәнфит кеүек татлы тәмлекәстәргә битараф.

Әлбиттә, был дөйөм күҙәтеү мәғлүмәттәре. Быға ҡарап ҡына өйрәнгән  аҙыҡ-түлектән баш тартырға ашыҡмағыҙ. Иң беренсе табип менән кәңәшләшергә кәрәк. Сөнки оҙаҡ йәшәү нисек туҡланыуға ҡына бәйле түгел. Уға генетика ла, экология ла, физик әүҙемлек кимәле лә – барыһы ла йоғонто яһай.

Шулай ҙа һәр ҡайһыбыҙ сәләмәт тормош алып барырға ынтылырға тейеш.

Автор фотоһы.

 

 

 

Автор:Резеда Шәнгәрәева
Читайте нас
MAX telegram вк дзен ок

© 1917 - 2026 «Башҡортостан» гәзите.

Бөтә хоҡуҡтар ҙа яҡланған.

Мәҡәләләрҙе күсереп баҫҡанда, йә уларҙы өлөшләтә файҙаланғанда «Башҡортостан» гәзитенә һылтанма яһау мотлаҡ.

Об использовании персональных данных

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (РОСКОМНАДЗОР). Регистрационный номер: серия ПИ ФС77-33205 от 11 сентября 2008 г.

Баш мөхәррир

Исхаҡов Вәдүт Ғәйфулла улы

Эл. почта
bashkortostan.gazeta@mail.ru
Адрес
г. Уфа, ул. 50 лет Октября, 13, 5-й этаж
Рекламная служба
8(347)272-62-61
Приемная
8(347)272-05-43
Сотрудничество
8(347) 273-83-92
Отдел кадров
8(347)272-05-43
Яндекс.Метрика