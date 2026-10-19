“Банкомат” ир булып йәшәү ялҡытты

Донъяны бергәләп бер яҡҡа тартҡанда ғына тормош алға бара. Донъя йөгөн бер кешегә йөкмәһәң, уның сыҙамлығы бөтөүе ихтимал. Илнур исемле ир-егет түҙемлегенең сиккә етеүе тураһында һөйләне.
–Ҡатыным менән яратышып өйләнештек. Ул – уҡытыусы, мин төҙөлөш тармағында эшләйем. Улыбыҙ тыуғас, ул бөтөнләй эшкә сыҡманы.
–Уҡытыусының эш хаҡы бәләкәй. Нервымды бөтөрөп унда эшләгем килмәй. Аҡсалыраҡ эш ҡарайым, – тип аңлатты ул. Ләкин “эш эҙләүе” хәҙер ун йылға һуҙылды.
Ғаиләмде матди яҡтан тәьмин итергә ризамын, ләкин мин тапҡан аҡсаның бер ҙә бәрәкәте юҡ. Ҡатыным уны нисек теләй шулай туҙҙыра. Фатирға ипотека түләүе, аҙыҡ-түлек, кейем-һалым, башҡа кәрәк-яраҡҡа бер һүҙем дә юҡ. Аҡсамды йәлләмәйем. Ләкин елгә осҡан, кәрәкмәгән әйбергә тығылған аҡсам өсөн йөрәгем әрней, сөнки мин һәр тинде көс түгеп табам. Әллә нисә шәшке туны эленеп тора. Модаһы сыҡты ти ҙә яңыһын һорай. Уларҙы йүнләп кейһә бер хәл, йылына бер-ике кейәме икән, күп ваҡыт ҡышҡы курткала йөрөй. Бер туҡтауһыҙ әхирәттәре менән кафела ултыра. Эше булмағас, аралашырға ваҡыты күп. Нимәгәлер ризаһыҙлыҡ белдерһәм, шунда уҡ “ҡарун ир”гә әйләнәм.
Иң күңелемә ятмағаны – өйҙә ултырып та ашарға бешермәүе. Бөтә нәмәне заказ менән генә килтертә. Миңә ҡалай ҙа ярай, балаға бит өй ризыҡтарын ашау файҙалы.Ҡайһы ваҡыт тәмле итеп ҡоротло һурпа эске килә. Өйҙә бешеренһә, аҡса ла күп китмәҫ ине.
Иң мөһиме – үҙенә бер ҡасан да аҡса йәлләмәй, миңә ҙурыраҡ кейем йәки эш ҡоралы кәрәк булһа, ҡара тауыш сыға. Нисек тә арзанырағын, сифатһыҙырағын алдыртырға тырыша. Йәки “элеккеһе лә ярай бит әле” ти. Үҙем эшләп тапҡан аҡсамды минән йәлләй.
Һуңғы арала беҙҙең аралағы аралашыу ҙа аҡсаға ғына барып тоташа.
“Аҡсам бөттө, күсер әле”, - тигән һүҙҙәрҙән тора һөйләшеүебеҙ. Мине ул бары тик аҡса сығанағы итеп кенә күрә. Шуға күңелем әрней. Йылы итеп кәңәшләшеү, шатлыҡтарҙы, борсоған проблемаларҙы уртаға һалып һөйләшеү юғалды. Эштән ҡайтһам, һәр ҡайһыбыҙ ике мөйөштә телефонда ултырабыҙ. “Банкомат” ир булып йәшәү арытты, – ти Илнур.
Бына шулай, хәҙерге заманда бөтә нәмәне аҡса хәл итә тиһәләр ҙә, күңел йылылығына мохтажлыҡ юғалмаған әле.
Автор фотоһы.
Беҙҙең МАХ каналына https://max.ru/gazetabashkortostan ҡушылығыҙ.