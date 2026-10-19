Һөймәгәнгә һөйкәлмә

Өфө ҡалаһындағы Орджоникидзе районының мировой судьяһы 34 йәшлек абьюзер (башҡа кешегә даими рәүештә баҫым яһап, уны контролдә тотоп йәки эмоциональ яҡтан йәберләп, зыян килтереүсе кеше. Уның маҡсаты — ҡорбанын үҙенә буйһондороу, унда үҙ көсөнә шик уятыу һәм үҙенә бәйле итеү) Ефим Г.-ға ҡарата хөкөм ҡарары сығарҙы. Ул Рәсәй Федерацияһы Енәйәт кодексының ике статьяһы — «торлаҡҡа ҡағылғыһыҙлыҡты боҙоу» һәм «үлтереү менән янау» буйынса ғәйепле тип танылды.
Судта асыҡланыуынса, Ефим үҙенең элекке класташ ҡыҙын бер нисә йыл эҙәрлекләгән. 2026 йылдың апрелендә ул Ксенияның йәшәгән урынын эҙләп тапҡан. Белгәс, уның фатирына үтеп ингән. Ҡатындың ғаиләһе булыуын белгәс тә, быға ышанмайынса, ул зыян күреүсенең йөҙөнә ҡулы менән кәм тигәндә биш тапҡыр һуҡҡан һәм үлтереү менән янаған. Шул уҡ ваҡытта был кеше ҡатындың никах таныҡлығын йыртып ташлаған.
Суд Ефим Г.-ны 10 айға мәжбүри хеҙмәткә хөкөм итеү тураһында ҡарар сығарҙы, уның эш хаҡының 15 проценты дәүләт файҙаһына тотолоп ҡалынасаҡ. Бынан тыш, суд Ксения файҙаһына 100 мең һумдан ашыу матди һәм әхлаҡи зыянды ҡаплатырға ҡарар итте.
Хөкөм ителеүсе үҙ ғәйебен таныны, үкенде һәм ҡорбанын артабан эҙәрлекләмәҫкә вәғәҙә бирҙе.
Фото: нейроселтәрҙән.