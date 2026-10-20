"Вампир"мы әллә ҡатыны?

Өс тиҫтә йыл тирәһе аралашҡан танышымды, күптән яҡын кешемә әйләнгән ханымды аңламайым. Ғүмер буйы бергә йәшәгән тормош иптәшен күрә алмағанына иҫ-аҡыл китә. Ирен дә беләм, тырыш ауыл хужалығы хеҙмәткәре, атҡаҙанған тигән исеме лә бар. Икеһе лә хаҡлы ялда. Осрашып һөйләшә башлау менән, апайым хәл-әхүәл һорашып өлгөрмәй, ирен яманлай башлай: туҡтатып алырлыҡ түгел. Ҡыҙып китһә, минән алда үлһә ярар ине, рәхәткә сығыр инем, ти хатта.
Яҙын баҙарға сәскә һатырға сыға торғайным. Минең менән йәнәшә һатыу итергә сыҡҡандарҙың үҫентеле йәшниктәрен ирҙәре машинаға тейәп килтерә, бушата. Тегенеһен бында ултырт, тип ҡатындары уларға бойороҡ биреп кенә тора, мин иһә үҙем машинаға тейәйем, бушатам. Ирҙәренең китеүе була, тотоналар тел сарларға. “Әйттем бит, шуныһына һыу һипмә, быныһына теймә”, - тип тотоналар кемуҙарҙан бәләләрен һалырға.
Бер көн тоттом да: “Етәр шуларҙы яманларға. Ҡайтҡас, бергә ултырып ашайһығыҙ, йәшәйһегеҙ. Бар эшегеҙҙе эшләйҙәр, нисек телегеҙ әйләнә әрләргә? Ғүмер буйы бергә йәшәгән кешегеҙҙе яманлап, үҙегеҙҙе кәмһетәһегеҙ. Киреһенсә, хуплап ҡына торорға тейешһегеҙ. Әгәр улар һеҙгә ялҡытҡан, кәрәкмәй икән, бирегеҙ миңә”, - тип әйткәс, күҙҙәрен таҫырайтып ҡарап торғандан һуң көлөп ебәрҙеләр ҙә бер аҙға баҫылдылар.
Нимә һөйләгәндәрен дә аңламай ахыры улар, тимен. Бүтәнсә улар менән аралашмайым, тип үҙемә һүҙ бирәм дә, онотоп китеп теге апайыма ҡабаттан шылтыратһам, шул уҡ “йыр” башлана. Аралашыуҙан ыңғай энергетика алмағас, телефондан һөйләшеүҙе лә бөтөрөргә кәрәк тигән һығымтаға килдем әле.
Рәсем яһалма зиһен ярҙамында эшләнде.