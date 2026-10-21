42 йәшемдә генә белдем

Мин ябай ғаиләлә үҫтем. Атайым да, әсәйем дә ҡәҙерләп кенә торҙолар. Байлыҡта йәшәмәнек, әммә юҡлыҡты ла күрмәнек.
Ә бер көн килеп тормошом ике өлөшкә бүленде: мине был ғаилә ҡыҙлыҡҡа алған икән. Мине донъяға килтергән ҡатын бала табыу йортонда уҡ минән баш тартҡан.
Атайым ул ваҡытта иҫән түгел ине. Шуға бөтә асыуым әсәйемә төштө. Бер һорау миңә тынғылыҡ бирмәне, һәм мин уны әйтмәй тора алманым.
— Ни өсөн иртәрәк әйтмәнегеҙ? Ни өсөн ғүмер буйы йәшерҙегеҙ? — тинем. Белһәм, бәлки, бөтә тормошом башҡаса булыр ине, тип уйланым.
Ашыҡтым. Бер ай эсендә "әсәй" тейешле ҡатындың эҙенә төштөм. Осрашыуҙан йылы һүҙ көттөм, күҙ йәштәре, ҡосаҡлашыу тураһында хыялландым. Әммә ул мине һыуыҡ ҡаршыланы, һәр һүҙендә асыулыҡ тойола ине. Тормошо ла минең тормошомдан бик алыҫ булып сыҡты. Мин ҡайтып киттем, күңелемдә ҡыуаныс урынына бушлыҡ ҡалды.
Был хәлдән һуң күп уйландым. Күрәһең, кеше шулай яралған. Үҙебеҙҙә булғанды ҡәҙерләй белмәйбеҙ, ә ғәйепте башҡаларҙан эҙләйбеҙ. Мин ғәйепте әсәйемдән эҙләнем. Яңылыштым...