Башҡортостан
+8 °С
Облачно
VKРУСTelegramДзенМАКС
Йәмғиәт
21 Октября , 10:00

Ҡаҙҙарҙың яҡшы һаҡсы булыуын белә инегеҙме?

Тик эттәр һымаҡ уларҙы аҙыҡ менән алдаштырып булмай икән  

Добавить в предпочтительные источники Google
Ҡаҙҙарҙың яҡшы һаҡсы булыуын белә инегеҙме?Ҡаҙҙарҙың яҡшы һаҡсы булыуын белә инегеҙме?
Ҡаҙҙарҙың яҡшы һаҡсы булыуын белә инегеҙме?

Ҡаҙҙарҙы кеше, тауыҡ, күркәләргәргә тиклем үк - 3000-4000 йыл элек үҙенә эйәләштереп ала. Был йорт ҡоштарының беҙ иғтибар итмәгән ҡыҙыҡлы яҡтары байтаҡ икән.

* Мәҫәлән, улар яҡшы һаҡсылар. Яҡшы күреүҙәре, ишетеүҙәре, көслө итеп ҡаңҡылдауҙары быға булышлыҡ итә.

* Улар ят кеше яҡынлағанын  20-50 метрҙан тоя, уларҙың ишетеү ағзалары ныҡ үҫешкән.

* Ҡаңҡылдап, муйындарын һуҙып ыҫылдап, улар хәүеф тураһында иҫкәртә.

* Тик эттәр һымаҡ уларҙы аҙыҡ менән алдаштырып булмай.

* Ҡаҙҙарҙың күҙҙәре лә үткер - көндөҙөн хатта 1,5 километр йыраҡлыҡтан күрәләр икән.

* Ҡайһы бер илдәрҙә ҡаҙҙарҙы һаҡсы булараҡ та ҡулланалар.

* Ҡаҙҙар үҙҙәренә пар итеп берәүҙе генә һайлай, әгәр  парҙары үлһә, оҙаҡ ваҡыт яңғыҙ йөрөүҙәре ихтимал.

* Бәпкәләре өсөн  өҙөлөп торалар.

* Инә ҡаҙ ваҡытлыса ояһын ҡалдырып торһа, был ваҡытта уны ата ҡаҙ алмаштырып, йомортҡаларҙы йыртҡыстарҙан һаҡлай икән. Йомортҡанан сыҡҡас, бәпкәләр тиҙ үҫешә, бер нисә сәғәттән улар инә ҡаҙға эйәреп йөрөй башлай, икенсе көндә ышаныслы ғына йөҙөп китәләр.

Ҡарау яҡшы булһа, ҡаҙҙар 25-30 йыл йәшәүҙәре ихтимал. Ҡырағай тәбиғәттә – 10-15 йыл.

Автор фотоһы.

  

 

Автор:Резеда Шәнгәрәева
Читайте нас
MAX telegram вк дзен ок

© 1917 - 2026 «Башҡортостан» гәзите.

Бөтә хоҡуҡтар ҙа яҡланған.

Мәҡәләләрҙе күсереп баҫҡанда, йә уларҙы өлөшләтә файҙаланғанда «Башҡортостан» гәзитенә һылтанма яһау мотлаҡ.

Об использовании персональных данных

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (РОСКОМНАДЗОР). Регистрационный номер: серия ПИ ФС77-33205 от 11 сентября 2008 г.

Баш мөхәррир

Исхаҡов Вәдүт Ғәйфулла улы

Эл. почта
bashkortostan.gazeta@mail.ru
Адрес
г. Уфа, ул. 50 лет Октября, 13, 5-й этаж
Рекламная служба
8(347)272-62-61
Приемная
8(347)272-05-43
Сотрудничество
8(347) 273-83-92
Отдел кадров
8(347)272-05-43
Яндекс.Метрика