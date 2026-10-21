Ҡаҙҙарҙың яҡшы һаҡсы булыуын белә инегеҙме?

Ҡаҙҙарҙы кеше, тауыҡ, күркәләргәргә тиклем үк - 3000-4000 йыл элек үҙенә эйәләштереп ала. Был йорт ҡоштарының беҙ иғтибар итмәгән ҡыҙыҡлы яҡтары байтаҡ икән.
* Мәҫәлән, улар яҡшы һаҡсылар. Яҡшы күреүҙәре, ишетеүҙәре, көслө итеп ҡаңҡылдауҙары быға булышлыҡ итә.
* Улар ят кеше яҡынлағанын 20-50 метрҙан тоя, уларҙың ишетеү ағзалары ныҡ үҫешкән.
* Ҡаңҡылдап, муйындарын һуҙып ыҫылдап, улар хәүеф тураһында иҫкәртә.
* Тик эттәр һымаҡ уларҙы аҙыҡ менән алдаштырып булмай.
* Ҡаҙҙарҙың күҙҙәре лә үткер - көндөҙөн хатта 1,5 километр йыраҡлыҡтан күрәләр икән.
* Ҡайһы бер илдәрҙә ҡаҙҙарҙы һаҡсы булараҡ та ҡулланалар.
* Ҡаҙҙар үҙҙәренә пар итеп берәүҙе генә һайлай, әгәр парҙары үлһә, оҙаҡ ваҡыт яңғыҙ йөрөүҙәре ихтимал.
* Бәпкәләре өсөн өҙөлөп торалар.
* Инә ҡаҙ ваҡытлыса ояһын ҡалдырып торһа, был ваҡытта уны ата ҡаҙ алмаштырып, йомортҡаларҙы йыртҡыстарҙан һаҡлай икән. Йомортҡанан сыҡҡас, бәпкәләр тиҙ үҫешә, бер нисә сәғәттән улар инә ҡаҙға эйәреп йөрөй башлай, икенсе көндә ышаныслы ғына йөҙөп китәләр.
Ҡарау яҡшы булһа, ҡаҙҙар 25-30 йыл йәшәүҙәре ихтимал. Ҡырағай тәбиғәттә – 10-15 йыл.
Автор фотоһы.