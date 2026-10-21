Аҡса кәрәкәндә генә хәлемде белешәләр

Шундай заманға еттек, бөтә нәмәне аҡсаға бәйләйбеҙ. Аҡса – тормошобоҙға хужа булып алды. Ул беҙҙең менән идара итә. Әлеге геройым – пенсионер ағай. Тик аҡса кәрәккәндә генә балаларының иҫтәренә төшөрөүҙәре тураһында әрнеп һөйләне.
–Ҡатыным иртә үлде. Ике улымды бәләкәйҙән үҙем ҡарап үҫтерҙем. Ҡала уртаһында иркен генә фатирым бар. Балалар бер нәмәлә мохтажлыҡ кисермәһендәр, тип ғүмер буйы бер нисә эштә эшләнем. Үҙемә әйбер алмаһам алманым, тәүге сиратта балаларға булһын тип тырыштым. Хәҙер ике улым да 30 йәштән үтеп киттеләр, аҡсалы ғына эштә эшләп йөрөйҙәр. Торлаҡ мәсьәләһен дә хәл иттеләр, ҡала эргәһенән фатир алдылар. Бары тик өйләнергә генә ашыҡмайҙар.
Бөтә күңелемде биреп үҫтерһәм дә, улдарым яғынан йылылыҡ тоймайым. Ҡайһы саҡ тыуған көнөм менән ҡотларға ла оноталар. Шуныһы бигерәк тә йөрәгемде әрнетә – аҡса кәрәкһә генә иҫтәренә төшәм, шул ваҡытта ғына шылтыратып хәлемде белешәләр. “Атай, һиндә аҡса бар бит. Ашығыс рәүештә мәшәҡәт килеп сыҡты. Ун мең күсер әле, зинһар”, – тип юхалап ҡына һорай беләләр. Үҙем электән запаслы булырға өйрәнгәнмен. Һораған суммаларын күсерәм, ләкин береһе лә кире ҡайтарғаны юҡ. Уларҙы 40 йәштәрендә лә ҡарарыммы икән? Мин уларҙың йәшендә үҙем атай-әсәйемә терәк була торғайным.
Бер нисә ай элек ҡаты итеп ауырып киттем. Тик томалдан ҡан баҫымым күтәрелеп тик торҙо. Төшөрә алмағас, дауаханаға һалып ҡуйҙылар. Ауырып дауаханала ятҡанымды улдарыма хәбәр иттем, килеп хәлемде белешмәнеләр.Эш күплеккә һылтандылар. Исем өсөн генә булһа ла “атай, дарыу алырға аҡса ебәрәйемме?” тиеүсе булманы. Бер туған һеңлем ашарға, дарыуҙар килтереп йөрөнө.
Бер туғандарымдың балалары үҙҙәре атай-әсәйҙәрен ялға йөрөтә, матур бүләктәр алып һөйөндөрә. Мин дә ҡартайғанда тыныс тормошта, ҡәҙер күреп йәшәгем килә. Улдарыма өлгөлө атай булырға тырыштым. Ни өсөн улар шундай эгоист булып үҫте һуң? Йәшем барған һайын ошо уй тынғы бирмәй, – тип өҙгөләнде атай кеше.
Автор фотоһы.