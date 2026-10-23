Ике ғүмер ҙә ҡотҡарылды, тик...

Үҙ ғүмеремдә өс тапҡыр әсә кешенең сабыйынан баш тартыу осрағының шаһиты булырға тура килде. Ул саҡта, әллә йәшлек менән, әллә әле генә әсә булыу бәхетен кисереүҙән, был хәлгә нисектер тыныс ҡараған һымаҡ инем. Хәҙер, ваҡыты-ваҡыты менән, шул сабыйҙар ҡайҙа, яҙмыштары нисек икән, тип уйланып алам.
...Бер төндә бала табыу йорто ҡапыл “геү” килеп алып китте. Табиптар тегеләй ҙә, былай ҙа йүгерешә. Ниҙер булғанлығын аңлағайныҡ инде.
Унан алдағы көндә “Ашығыс ярҙам” Алина исемле 17 йәшлек мәктәп уҡыусыһын алып килгәйне. Был ҡыҙ ниндәйҙер ярамаған матдәне артыҡ ҡулланып ағыуланған булып сыҡты. Ул заманда наркотиктар ҡала йәштәре араһында ныҡ таралған мәл ине. Был ҡыҙ ҙа шул яман ғәҙәткә ылыҡҡан булдымы, әллә ошо ысул менән ауырынан ҡотолорға теләнеме – уныһы беҙгә ҡараңғы.
Табиптар Алинаға ярҙам күрһәтеп, хәлде яйлағайны, әммә кискә табан хәле яҡшырған ауырлы ҡыҙ дауахананан ҡасып сыҡҡан һәм төн уртаһында тағы “Ашығыс ярҙам”да килтерелгән. Төнө буйы ҡыҙҙың үҙенең дә, балаһының да ғүмере өсөн көрәш барыуын иртәнсәк кенә белдек. Табиптарҙың тырышлығы менән ике ғүмер ҙә ҡотҡарып алып ҡалынды.
Бәпестәре менән ятҡан ҡатындар янына күсерелгән Алина, оҙон-оҙаҡ итеп ултырып, биҙәнеп-төҙәнеп алды. “Балағыҙҙы алып килергәме?” – тип ингән шәфҡәт туташына “нет” тип кенә яуап бирҙе.
Ике-өс көн ятып хәл йыйған Алина, баланан баш тартыуы тураһында ғариза яҙып, бер ни булмағандай, дауахананан сығып китте. Табиптар, әлбиттә, был хәлде ҡыҙҙың ата-әсәһенә лә, уҡыған мәктәбенә лә еткергән. Мәктәп был осраҡта күрелергә тейешле сараларҙы күргәндер, ә бына олатай менән өләсәйгә лә яңы тыуған йән эйәһе кәрәкмәй булып сыҡты. Ауыр хәлдә тыуған сабый ҡыҙ бала табыу йортонда ятып ҡалды...
Айрат Нурмөхәмәтов фотоһы.
Фото "Башҡортостан" гәзитенең архивынан. Фотоның мәҡәләгә тура ҡағылышы юҡ.