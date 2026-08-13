+4 градусҡаса төшә

Аҙна аҙағына Уралға Рәсәйҙең төньяк-көнбайыш тарафынан циклон киләсәк. Был хаҡта "Башгидрометүҙәк" хәбәр итә.
14 августан һәм ял көндәрендә Башҡортостандың күп райондарында ҡыҫҡа ваҡытлы ямғыр яуыуы, ҡайһы бер урындарҙа йәшенле ямғыр яуыуы көтөлә.
Республиканың көньяҡ-көнсығыш райондарында яуым-төшөм көтөлмәй.
Рәсәйҙең Европа өлөшөнә һалҡын һауа массаһы үтеп инә. Төбәктә һауа температураһы төндә +4...+9, көндөҙ +13...+18 градус буласаҡ, ти синоптиктар.
Һауаның тәүлеклек уртаса температураһы норманан 3–5 градусҡа түбән буласаҡ.
18 августан Башҡортостанда һауа температураһы күтәрелә башлаясаҡ.
Ләйсән Үтәғолова фотоһы.
"Башҡортостан" гәзитенең МАХ рәсми каналына яҙылығыҙ: https://max.ru/gazetabashkortostan