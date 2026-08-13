Башҡортостан
+11 °С
Облачно
VKРУСTelegramДзенМАКС
Ҡырағай мөхит
13 Августа , 16:45

+4 градусҡаса төшә

 Аҙна аҙағына Уралға Рәсәйҙең төньяк-көнбайыш тарафынан һалҡын һауа килә.

+4 градусҡаса төшә+4 градусҡаса төшә
+4 градусҡаса төшә

 Аҙна аҙағына Уралға Рәсәйҙең төньяк-көнбайыш тарафынан циклон киләсәк. Был хаҡта "Башгидрометүҙәк" хәбәр итә.

 14 августан һәм ял көндәрендә Башҡортостандың күп райондарында ҡыҫҡа ваҡытлы ямғыр яуыуы, ҡайһы бер урындарҙа йәшенле ямғыр яуыуы көтөлә.

 Республиканың көньяҡ-көнсығыш райондарында яуым-төшөм көтөлмәй.

 Рәсәйҙең Европа өлөшөнә һалҡын һауа массаһы үтеп инә. Төбәктә һауа температураһы төндә +4...+9, көндөҙ +13...+18 градус буласаҡ, ти синоптиктар.

 Һауаның тәүлеклек уртаса температураһы норманан 3–5 градусҡа түбән буласаҡ.

 18 августан Башҡортостанда һауа температураһы күтәрелә башлаясаҡ.

Ләйсән Үтәғолова фотоһы.

"Башҡортостан" гәзитенең МАХ рәсми каналына яҙылығыҙ: https://max.ru/gazetabashkortostan

Автор:Аклима Гизатуллина
Читайте нас

© 1917 - 2026 «Башҡортостан» гәзите.

Бөтә хоҡуҡтар ҙа яҡланған.

Мәҡәләләрҙе күсереп баҫҡанда, йә уларҙы өлөшләтә файҙаланғанда «Башҡортостан» гәзитенә һылтанма яһау мотлаҡ.

Об использовании персональных данных

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (РОСКОМНАДЗОР). Регистрационный номер: серия ПИ ФС77-33205 от 11 сентября 2008 г.

Баш мөхәррир

Исхаҡов Вәдүт Ғәйфулла улы

Эл. почта
bashkortostan.gazeta@mail.ru
Адрес
г. Уфа, ул. 50 лет Октября, 13, 5-й этаж
Рекламная служба
8(347)272-62-61
Приемная
8(347)272-05-43
Сотрудничество
8(347) 273-83-92
Отдел кадров
8(347)272-05-43
Яндекс.Метрика