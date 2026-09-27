Башҡортостан
+9 °С
Облачно
VKРУСTelegramДзенМАКС
Ҡырағай мөхит
27 Сентября , 04:53

Ҡасан һыуытыр?

Әле генә "минус"ҡа сыҡмаҫбыҙ, ахыры...

Ҡасан һыуытыр?Ҡасан һыуытыр?
Ҡасан һыуытыр?

Башҡортостанда синоптиктар һауа температураһының ныҡ тирбәлеүен көтә. Төнөн термометр бағанаһы -3 градусҡа тиклем төшә, өырау төшә, ә көндөҙ һауа +21 градусҡаса йылына.

Башгидромет мәғлүмәттәре буйынса, дүшәмбе һәм шишәмбе, 28 һәм 29 сентябрҙә, яуым-төшөмһөҙ була. Ел көнсығыштан, төньяҡ-көнсығыштан талғын, көндөҙ төбәктең көньяҡ өлөшөндә көсәйеүсән. Һауа температураһы төндә +2, +7 градус тәшкил итәсәк, урыны менән һауала һәм тупраҡ өҫтөндә 0, -3 градус һыуыҡтар көтөлә. Көндөҙ +16, +21 градусҡаса йылыта.

Ә ҡасан һыуытыр? Синоптиктар фаразлауынса, республикала октябрҙең икенсе яртыһында көндәрҙең һалҡынайтыуы көтөлә.

 “Фобос” һауа торошо үҙәге мәғлүмәттәре буйынса, айҙың беренсе декадаһы аҙағында, 10 октябрҙән һуң көндөҙгө температура +10,+12 градустан юғары күтәрелмәйәсәк.

19 октябрҙән 23-өнә тиклем һалҡын һауа торошо көтөлә. Көндөҙ һауа +1,+4 градусҡа тиклем генә йылынасаҡ, ә төнгө температура -7 градусҡа тиклем төшәсәк. 27 октябрҙән башлап көндөҙгө күрһәткестәр минусҡа төшәсәк.

Автор фотоһы.

Беҙҙең МАХ каналына https://max.ru/gazetabashkortostan  ҡушылығыҙ!

 

Автор:Альфия Мингалиева
Читайте нас

© 1917 - 2026 «Башҡортостан» гәзите.

Бөтә хоҡуҡтар ҙа яҡланған.

Мәҡәләләрҙе күсереп баҫҡанда, йә уларҙы өлөшләтә файҙаланғанда «Башҡортостан» гәзитенә һылтанма яһау мотлаҡ.

Об использовании персональных данных

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (РОСКОМНАДЗОР). Регистрационный номер: серия ПИ ФС77-33205 от 11 сентября 2008 г.

Баш мөхәррир

Исхаҡов Вәдүт Ғәйфулла улы

Эл. почта
bashkortostan.gazeta@mail.ru
Адрес
г. Уфа, ул. 50 лет Октября, 13, 5-й этаж
Рекламная служба
8(347)272-62-61
Приемная
8(347)272-05-43
Сотрудничество
8(347) 273-83-92
Отдел кадров
8(347)272-05-43
Яндекс.Метрика