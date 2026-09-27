Башҡортостанда синоптиктар һауа температураһының ныҡ тирбәлеүен көтә. Төнөн термометр бағанаһы -3 градусҡа тиклем төшә, өырау төшә, ә көндөҙ һауа +21 градусҡаса йылына.
Башгидромет мәғлүмәттәре буйынса, дүшәмбе һәм шишәмбе, 28 һәм 29 сентябрҙә, яуым-төшөмһөҙ була. Ел көнсығыштан, төньяҡ-көнсығыштан талғын, көндөҙ төбәктең көньяҡ өлөшөндә көсәйеүсән. Һауа температураһы төндә +2, +7 градус тәшкил итәсәк, урыны менән һауала һәм тупраҡ өҫтөндә 0, -3 градус һыуыҡтар көтөлә. Көндөҙ +16, +21 градусҡаса йылыта.
Ә ҡасан һыуытыр? Синоптиктар фаразлауынса, республикала октябрҙең икенсе яртыһында көндәрҙең һалҡынайтыуы көтөлә.
“Фобос” һауа торошо үҙәге мәғлүмәттәре буйынса, айҙың беренсе декадаһы аҙағында, 10 октябрҙән һуң көндөҙгө температура +10,+12 градустан юғары күтәрелмәйәсәк.
19 октябрҙән 23-өнә тиклем һалҡын һауа торошо көтөлә. Көндөҙ һауа +1,+4 градусҡа тиклем генә йылынасаҡ, ә төнгө температура -7 градусҡа тиклем төшәсәк. 27 октябрҙән башлап көндөҙгө күрһәткестәр минусҡа төшәсәк.
Автор фотоһы.
Беҙҙең МАХ каналына https://max.ru/gazetabashkortostan ҡушылығыҙ!