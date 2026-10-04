Башҡортостан
+3 °С
Дождь
VKРУСTelegramДзенМАКС
Ҡырағай мөхит
4 Октября , 13:10

Киренән йылытасаҡ! Ҡасанмы?

Ҡыш әле генә етмәй, +15 градус көтөлә. 

Добавить в предпочтительные источники Google
Киренән йылытасаҡ! Ҡасанмы?Киренән йылытасаҡ! Ҡасанмы?
Киренән йылытасаҡ! Ҡасанмы?

Башҡортостанда көтмәгәндә йылыта. Синоптиктар ентекле фараз бирҙе.

"Фобос" үҙәге мәғлүмәттәре буйынса, алдағы аҙнала республикала Ҡаҙағстандан килгән циклон хакимлыҡ итәсәк, уның артҡы өлөшөнә арктик һауа үтеп инә. Ваҡытлыса ҡар ятыуы көтөлә. Төндә -4 градусҡаса һыуыта.

Әммә октябрҙең икенсе декадаһы йәнә ҡыуандырасаҡ. Шулай, 12 октябрҙән Башҡортостанда көндөҙ һауа +15 градусҡаса йылына. Яуым-төшөм туҡтаясаҡ, ҡояшлы буласаҡ.

Дөйөм алғанда, 2026 йылдың октябрендә республикала һауа торошо ошо ай өсөн стандарт буласаҡ. Хәтерегеҙгә төшөрәбеҙ, Башҡортостан буйынса октябрь нормаһы +4,3 градус тәшкил итә. Ноябрҙә лә сюрприздар булмаясаҡ — температура норма сиктәрендә ҡаласаҡ (яҡынса -4,4 градус).

Фото: Әлиә Хужәхмәтова. 

 

Автор:Альфия Мингалиева
Читайте нас
MAX telegram вк дзен ок

© 1917 - 2026 «Башҡортостан» гәзите.

Бөтә хоҡуҡтар ҙа яҡланған.

Мәҡәләләрҙе күсереп баҫҡанда, йә уларҙы өлөшләтә файҙаланғанда «Башҡортостан» гәзитенә һылтанма яһау мотлаҡ.

Об использовании персональных данных

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (РОСКОМНАДЗОР). Регистрационный номер: серия ПИ ФС77-33205 от 11 сентября 2008 г.

Баш мөхәррир

Исхаҡов Вәдүт Ғәйфулла улы

Эл. почта
bashkortostan.gazeta@mail.ru
Адрес
г. Уфа, ул. 50 лет Октября, 13, 5-й этаж
Рекламная служба
8(347)272-62-61
Приемная
8(347)272-05-43
Сотрудничество
8(347) 273-83-92
Отдел кадров
8(347)272-05-43
Яндекс.Метрика