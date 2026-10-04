Киренән йылытасаҡ! Ҡасанмы?

Башҡортостанда көтмәгәндә йылыта. Синоптиктар ентекле фараз бирҙе.
"Фобос" үҙәге мәғлүмәттәре буйынса, алдағы аҙнала республикала Ҡаҙағстандан килгән циклон хакимлыҡ итәсәк, уның артҡы өлөшөнә арктик һауа үтеп инә. Ваҡытлыса ҡар ятыуы көтөлә. Төндә -4 градусҡаса һыуыта.
Әммә октябрҙең икенсе декадаһы йәнә ҡыуандырасаҡ. Шулай, 12 октябрҙән Башҡортостанда көндөҙ һауа +15 градусҡаса йылына. Яуым-төшөм туҡтаясаҡ, ҡояшлы буласаҡ.
Дөйөм алғанда, 2026 йылдың октябрендә республикала һауа торошо ошо ай өсөн стандарт буласаҡ. Хәтерегеҙгә төшөрәбеҙ, Башҡортостан буйынса октябрь нормаһы +4,3 градус тәшкил итә. Ноябрҙә лә сюрприздар булмаясаҡ — температура норма сиктәрендә ҡаласаҡ (яҡынса -4,4 градус).
Фото: Әлиә Хужәхмәтова.