“Йәшел Башҡортостан”: тәбиғәтте һаҡлауға индергән өлөшөбөҙ

19 сентябрҙә “Планета” сауҙа-күңел асыу үҙәге Еребеҙҙең киләсәгенә битараф ҡалмағандарҙы бергә йыйҙы. Унда тиҫтә йыллыҡ юбилейын билдәләгән “Йәшел Башҡортостан” төбәк йәмәғәт ойошмаһы күләмле экофестиваль үткәрә.
Сара барышында макулатура йыйыу акцияһы ойошторолдо. Унда иҫке гәзит-журналдар, ҡатырға, офис ҡағыҙҙарын килтерергә мөмкин. Программала үҙенсәлекле интеллектуаль уйын – спилс-карталар буйынса ғаилә чемпионаты ҡаралған. Шулай уҡ эшкәртеү өсөн дарыуҙар йыйыу ҙа иғлкн ителгән. Пунктҡа таблетка, капсула, драже, гранула, порошок дарыуҙар, фитойыйылмалар, мазь, ампулалар тапшырырға була.
“Акцияларыбыҙҙың барыһы ла ойошманың 10 йыллығына арнала. Тиҫтә йыллыҡ юбилейыбыҙ – ябай дата ғына түгел, меңдәрсә кешенең тырышлығын уртаҡ маҡсатыбыҙ тирәләй туплау өсөн сәбәп тә. Ошо ваҡыт эсендә беҙ республика тәбиғәтен һаҡлауға тос өлөш индерҙек! Беҙ экологияның күләмле проекттарҙан түгел, ә макулатура тапшырыу, дарыуҙарҙы дөрөҫ утилләштереү һәм ағас ултыртыу кеүек көндәлек ябай ғәмәлдәрҙән башланыуын күрһәтергә теләйбеҙ. Бөгөн экофестивалдә 1500-ҙән ашыу ҡатнашыусыны теркәнек. Улар “10 000 изге орлоҡ” тигән юбилей акцияһы барышында үҙҙәренең зәңгәр шыршыларын ултыртты. Спилс-карталар буйынса ғаилә чемпионатына 15-тән ашыу ғаилә йыйылды. Был фестиваль – республиканың йәшел киләсәгенә индергән уртаҡ өлөшөбөҙ ул, - тине “Йәшел Башҡортостан” ойошмаһы рәйесе Гөлнара Хәмиева.
Акция барышында “Мегамәктәп”, “Супергерой уҡыусы”, “Активистарҙың суперкомандаһы”. “Суперпредприятие”, “Суперғаилә”, “Суперпедагог”, “Эко-инфлюенсер” кеүек номинацияларҙа көс һынашырға мөмкин. Уларҙа ҡатнашыу өсөн “Бәйләнештә” селтәрендә конкурсты хупларға саҡырып пост яҙырға йәки фестивалгә килергә, #ЗелёныйБумУфа, #ЗелёнаяБашкирия10лет, #ЭкоФестиваль хештегтарын ҡулланырға, һылтанманы ойоштороусыларға “Йәшел Башҡортостан” ойошмаһының рәсми төркөмөнә шәхси хәбәр итеп ебәрәргә кәрәк.
Сараны ойоштороусылар барыһын да республикабыҙҙы таҙараҡ, йәшелерәк, күркәмерәк итеү маҡсаты тирәләй берләшергә саҡыра. Акцияла ҡатнашҡандарға орлоҡтар, ағас үҫентеләре таратыла. Эксперт-дендрологтар менән бергә уларҙы махсус әҙерләнгән зонаға ултыртырға мөмкин. Фестиваль 20 сентябрь көн аҙағына тиклем дауам итә. Акцияларҙа ҡатнашҡандарға рәхмәт хаттары, үләктәр тапшырыла.
Фото: Зарина Закарина.