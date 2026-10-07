Башҡортостан
+11 °С
Облачно
VKРУСTelegramДзенМАКС
Гәзиткә яҙылыу
7 Октября , 13:15

Яҙылып өлгөр!

2027 йылға гәзит-журналдарға яҙылыу бара. Белеүегеҙсә, баҫмабыҙға почта бүлексәләрендә, шулай уҡ  https://podpiska.pochta.ru һәм https://rbsmi.ru/catalog/podpiska/ сайттарында яҙылырға мөмкин. 6 –16 октябрҙә матбуғатты редакциянан килеп алыу шарты менән яҙылыуға ташламалы хаҡтар ун көнлөгө бара, “Башҡортостан” гәзитенең “Йома” сығарылышы алты айға – 516 һум, тулы комплект – 978 һум, беҙҙән алып барып биреү кәрәкһә – 1080 һум, 2100 һум.

Добавить в предпочтительные источники Google
Яҙылып өлгөр!Яҙылып өлгөр!
Яҙылып өлгөр!

Хөрмәтле дуҫтар: гәзиткә яҙылыу өсөн ташламалы хаҡтар ун көнлөгө иғлан ителде!

2027 йылға гәзит-журналдарға яҙылыу бара.

Белеүегеҙсә, баҫмабыҙға почта бүлексәләрендә, шулай уҡ  https://podpiska.pochta.ru һәм https://rbsmi.ru/catalog/podpiska/ сайттарында яҙылырға мөмкин.

6 –16 октябрҙә матбуғатты редакциянан килеп алыу шарты менән яҙылыуға ташламалы хаҡтар ун көнлөгө бара, “Башҡортостан” гәзитенең “Йома” сығарылышы алты айға – 516 һум, тулы комплект – 978 һум, беҙҙән алып барып биреү кәрәкһә – 1080 һум, 2100 һум.

Автор:Гөлназ Ҡотоева
Читайте нас
MAX telegram вк дзен ок

© 1917 - 2026 «Башҡортостан» гәзите.

Бөтә хоҡуҡтар ҙа яҡланған.

Мәҡәләләрҙе күсереп баҫҡанда, йә уларҙы өлөшләтә файҙаланғанда «Башҡортостан» гәзитенә һылтанма яһау мотлаҡ.

Об использовании персональных данных

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (РОСКОМНАДЗОР). Регистрационный номер: серия ПИ ФС77-33205 от 11 сентября 2008 г.

Баш мөхәррир

Исхаҡов Вәдүт Ғәйфулла улы

Эл. почта
bashkortostan.gazeta@mail.ru
Адрес
г. Уфа, ул. 50 лет Октября, 13, 5-й этаж
Рекламная служба
8(347)272-62-61
Приемная
8(347)272-05-43
Сотрудничество
8(347) 273-83-92
Отдел кадров
8(347)272-05-43
Яндекс.Метрика