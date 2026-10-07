Яҙылып өлгөр!

Хөрмәтле дуҫтар: гәзиткә яҙылыу өсөн ташламалы хаҡтар ун көнлөгө иғлан ителде!
2027 йылға гәзит-журналдарға яҙылыу бара.
Белеүегеҙсә, баҫмабыҙға почта бүлексәләрендә, шулай уҡ https://podpiska.pochta.ru һәм https://rbsmi.ru/catalog/podpiska/ сайттарында яҙылырға мөмкин.
6 –16 октябрҙә матбуғатты редакциянан килеп алыу шарты менән яҙылыуға ташламалы хаҡтар ун көнлөгө бара, “Башҡортостан” гәзитенең “Йома” сығарылышы алты айға – 516 һум, тулы комплект – 978 һум, беҙҙән алып барып биреү кәрәкһә – 1080 һум, 2100 һум.