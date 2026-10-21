Башҡортса һөйләшкән ҡурсаҡтар уйнатабыҙ!

Ә һуңынан ошо уҡ квитанциялар тағы ике уйында ҡатнашасаҡ! Ғинуар айында редакция "Яҙыл да бүләк от!" лотереяһын үткәрә. Унда бүләккә көнкүрештә кәрәкле әйберҙәр ҡаралған. Һуңынан иһә БСТ каналында тура эфирҙа "Башҡортостан Республикаһы" нәшриәт йорто йәнә үҙенең бүләктәрен отторасаҡ. Бер түгел, өс мөмкинлек! Ә иң мөһиме – яратҡан гәзитегеҙ аҙна һайын һеҙҙе һөйөндөрөр!
Әйҙәгеҙ, дуҫтар, осһоҙораҡ булғанда яҙылып ҡалайыҡ! Хаҡтар түбәндәгесә: аҙнаһына ике сыҡҡаны бер йылға – 3988 һум 38 тин, алты айға – 1900 һум 50 тин, аҙнаһына бер, йомала, сыҡҡаны 945 һум 96 тин тора. Белеүегеҙсә, баҫмабыҙға почта бүлексәләрендә, шулай уҡ https://podpiska.pochta.ru һәм https://rbsmi.ru/catalog/podpiska/ сайттарында яҙылырға мөмкин.
Бер йылға 1260 һум торған электрон яҙылыуҙы https://rbsmi.ru/catalog/podpiska/1016/ ошо һылтанма буйынса үтеп башҡара алаһығыҙ.
Уйында электрон вариантҡа ла, ҡағыҙ баҫмаға яҙылғандар ҙа бер тигеҙ ҡатнаша.