“Башҡортостан каникулдары” телепроектының яңы миҙгеле башлана

29 сентябрҙә Өфөлә Республика Башлығы Радий Хәбиров “Родина” кинотеатрында үткән «”Башҡортостан каникулдары” телепроектының яңы миҙгелен алдан ҡарауҙа ҡатнашты.
Сарала төбәктең туризм индустрияһы белгестәре, профилле министрлыҡтар һәм ведомстволар етәкселәре, шулай уҡ йәмәғәт эшмәкәрҙәре һәм медиа-мөхит вәкилдәре булды. Улар «Башҡортостан каникулдары»ның бишенсе миҙгеленең тәүге серияһын ҡараны. Ул Башҡортостан менән Силәбе өлкәһен тоташтырыусы йәйәүлеләр маршруты — Көньяҡ Урал һуҡмағына арналған.
Һуҡмаҡтың төп тармағы «Банное» курортынан башлана, «Абҙаҡ» тау саңғыһы үҙәге, Белорет ҡалаһы, Инйәр һырты (Инзерские Зубчатки), «Ирәмәл» тәбиғәт паркы, «Егәлге» (Зигальга) һәм «Йүрүҙән» (Зюраткуль) милли парктары, «Тағанай» милли паркы аша үтеп, Турғаяҡ күлендә тамамлана.
Республика етәксеһе «Башҡортостан каникулдары»ның заманса форматын билдәләне һәм төшөрөү төркөмөнөң һөнәрмәнлеген юғары баһаланы. Иҫегеҙгә төшөрәбеҙ, был башланғыс 2022 йылдан алып Башҡортостан Башлығы гранттары фонды ярҙамында тормошҡа ашырыла. Ә 2024 йылда телепроект «ТЭФИ-Регион» премияһына лайыҡ булды.
“Тапшырыуҙың эмоциональ һәм танып белеү компоненттарын уңышлы берләштергәнегеҙ өсөн ҙур рәхмәт. Ҙур тәбиғәт байлыҡтарына, тәрән тарихи мираҫҡа эйә булған Башҡортостан республика халҡы һәм ҡунаҡтары өсөн әле тулыһынса асылмаған, — тине Радий Хәбиров. — Был тапшырыу, бер яҡтан, еңел, аңлайышлы формала төшөрөлгән, икенсе яҡтан — беҙҙең туристик объекттар һәм маршруттар тураһында ентекле һәм системалы һөйләй. Был республикабыҙҙы алға этәреүгә лә етди өлөш индереү булып тора”.
Юғары профессиональ оҫталығы һәм күп йыллыҡ намыҫлы хеҙмәте өсөн төбәк етәксеһе Көньяҡ Урал һуҡмағына нигеҙ һалыусы Рәйес Ғабитовҡа, шулай уҡ тармаҡ эшҡыуарҙары Гөлнисә Аҡбашеваға һәм Светлана Глушковаға «Башҡортостан Республикаһының атҡаҙанған туризм хеҙмәткәре» тигән маҡтаулы исемдәр бирҙе.
Рәис Ғабитов үҙ сиратында «Башҡорт каникулдары» проекты авторҙарына рәхмәт белдерҙе. Шулай уҡ ул Көньяҡ Урал һуҡмағын үҫтереүгә булышлыҡ иткән хәйриәселәргә һәм ирекмәндәргә рәхмәт әйтте.
Иҫегеҙгә төшөрәбеҙ, «Башҡорт каникулдары»ның яңы миҙгеле 11 октябрҙә, Республика көнөндә, БСТ каналында башлана.
Фото: Башҡортостан Башлығы сайты.