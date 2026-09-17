Республикала - яңы етәксе

16 сентябрҙә Өфөлә республика етәкселеген Рәсәй Федераль именлек хеҙмәтенең Башҡортостан Республикаһы буйынса идаралығының яңы тәғәйенләнгән начальнигы генерал-майор Роман Плотников менән таныштырҙылар. Тейешле Указға Рәсәй Президенты Владимир Путин ҡул ҡуйған.
Радий Хәбиров Роман Плотниковты тәғәйенләнеше менән ҡотланы һәм Башҡортостан менән Рәсәй Федераль именлек хеҙмәтенең территориаль Идаралығы республикала хәүефһеҙлекте тәьмин итеү мәсьәләләре буйынса үҙ-ара һөҙөмтәле эш алып барыуын билдәләне.
– Хәҙер заман ҡатмарлы, һәм бөтә көс структураларының берлектә эшләүенә бик күп нәмә бәйле. Башҡортостан – ҙур, иҡтисади яҡтан үҫешкән һәм күп милләтле төбәк. Беҙҙең дөйөм бурысыбыҙ – тыныслыҡты, ижтимағи-сәйәси тотороҡлолоҡто тәьмин итеү һәм республика халҡына хәүеф тыуҙырмау, – тине Радий Хәбиров.
Махсус хәрби операция шарттарында берлектәге эштең төп йүнәлештәренең береһе булып һаҡланыу системаһын нығытыу һәм мөһим объекттарҙың хәүефһеҙлеген тәьмин итеү өсөн кәрәкле инфраструктураны үҫтереү тора, тип билдәләне республика Башлығы.
Башҡортостан етәксеһе шулай уҡ Идаралыҡтың элекке начальнигы Игорь Кочневҡа күп йыллыҡ хеҙмәте, емешле хеҙмәттәшлеге өсөн рәхмәт белдерҙе һәм уға хеҙмәт бурысын үтәгәндә күрһәткән батырлығы һәм фиҙакәрлеге өсөн генерал Шайморатов орденын тапшырҙы. Көс структураларының яйға һалынған эше һөҙөмтәһендә төбәк хоҡуҡ тәртибен һәм йәмәғәт тотороҡлоғон тәьмин итеү буйынса бурыстарҙы уңышлы хәл итә, тип билдәләне Радий Хәбиров.
Роман Плотников Рәсәй федераль именлек хеҙмәтенең төбәк Идаралығына йөкмәтелгән бурыстарҙы хәл итеү өсөн Башҡортостандың дәүләт власы органдары менән үҙ-ара хеҙмәттәшлекте дауам итергә әҙер булыуын белдерҙе.
Фото: БР Башлығы сайтынан