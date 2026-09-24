Константин Борисович тормошто яратты

24 сентябрҙә Башҡортостан Дәүләт Йыйылышы — Ҡоролтай Йортонда республика Башлығы Радий Хәбиров 1999–2026 йылдарҙа төбәк парламенты спикеры булған Константин Борисович Толкачёвтың эшмәкәрлегенә арналған күргәҙмәне асыуҙа ҡатнашты.
Иҫегеҙгә төшөрәбеҙ, Константин Толкачёв 2026 йылдың 4 майында оҙайлы сирҙән һуң вафат булды. Июндә Башҡортостан Башлығы уның хәтерен мәңгеләштереү тураһында указға ҡул ҡуйҙы.
Константин Толкачёв хөрмәтенә ойошторолған күргәҙмә сирек быуаттан ашыу республика парламентын етәкләгән, Башҡортостандың закондар сығарыуын һәм федераль хоҡуҡ системаһын үҫтереүгә ҙур өлөш индергән кеше тураһында һөйләй.
Экспозиция килеүселәрҙе бер үк ваҡытта сәйәси эшмәкәр менән дә, коллегалары һәм дуҫтары ихлас, принципиаль һәм кешеләргә иғтибарлы тип иҫләгән кеше менән дә таныштыра.
Айырым бүлектәр уның тормошо һәм эше этаптарына арналған. Мәҫәлән, Әхмәт-Зәки Вәлиди исемендәге Башҡортостан Милли китапханаһы Константин Толкачёвтың фәнни хеҙмәттәрен, мәҡәләләрен һәм баҫмаларын тәҡдим итә, ә республиканың Дәүләт Йыйылышы — төбәк парламентаризмы тарихы менән бәйле материалдарҙы, шул иҫәптән элекке спикер редакцияһы аҫтында әҙерләнгән баҫмаларҙы күрһәтә.
Экспозицияға шулай уҡ Константин Толкачёв 1996–2003 йылдарҙа етәкләгән Рәсәй Эске эштәр министрлығының Өфө юридик институты материалдары һәм уның йәмәғәт эшмәкәрлегенә, Рәсәй хәрби-тарихи йәмғиәтендәге эшенә арналған фотоһүрәттәр инә.
Күргәҙмәне асып, Радий Хәбиров Константин Толкачёв республика тарихының бер өлөшө булып ҡаласағын билдәләне.
— Оло йәштәге иптәшебеҙҙең иҫтәлеген мәңгеләштереү тураһындағы указ сиктәрендә беҙ бөгөн ошо күргәҙмәне асабыҙ. Ваҡыт үтә, һәм беҙ был юғалтыуҙың ни тиклем ҙур булыуын аңлайбыҙ, — тине Башҡортостан Башлығы. — Беҙ үҙебеҙҙең фекерҙәшебеҙҙе юғалттыҡ, әммә уның иҫтәлеге йәшәй һәм йәшәйәсәк.
Төбәк етәксеһе республика указда ҡаралған бөтә ҡарарҙарҙы тормошҡа ашырыуын, шул иҫәптән күренекле дәүләт эшмәкәренә һәйкәл булдырыуға тотоноуын билдәләне.
Башҡортостан Дәүләт Йыйылышы — Ҡоролтай рәйесе урынбаҫары Илшат Тажетдинов Константин Толкачёв ғүмеренең утыҙға яҡын йылын республика парламентындағы эшкә бағышлауы хаҡында әйтте.
— Константин Борисович федераль закондар сығарыуҙы камиллаштырыуға ҙур өлөш индерҙе. Уны Башҡортостандан ситтә лә беләләр һәм хөрмәт итәләр. Уның рәйеслеге йылдарында өс меңдән ашыу закон ҡабул ителде, — тине Илшат Тажетдинов.
Ул шулай уҡ парламенттың закондар сығарыуҙы һәм парламентаризмды үҫтереү өсөн Константин Толкачёв исемендәге премия булдырыу тураһындағы ҡарар проектын әҙерләүен хәбәр итте.
Константин Борисовичтың тормош иптәше Нина Николаевна Толкачёва республика етәкселегенә һәм Дәүләт Йыйылышы коллективына яҡын кеше тураһында тере, тәьҫирле иҫтәлектәрҙе һаҡлағандары өсөн рәхмәт белдерҙе.
— Константин Борисович иҫтәлеген мәңгеләштергәнегеҙ өсөн ҙур рәхмәт. Был ғаиләбеҙ өсөн дә, ул күп йылдар эшләгән бөтә коллектив өсөн дә ҙур юғалтыу. Бөгөнгө күргәҙмәне әҙерләгәндәргә бөтәһенә лә ҙур рәхмәт, — тине Нина Толкачёва.
Экспозицияны ҡарап сыҡҡандан һуң Башҡортостан Башлығы Константин Толкачёвта юғары профессиональ һәм кешелек сифаттары берләшкәнен билдәләне.
— Ул күп ҡырлы шәхес, ғәжәп юмор тойғоһо һәм киң донъяға ҡарашлы, шул уҡ ваҡытта иң көслө юрист ине. Юридик фәндәр докторы булыу — бер нәмә, ә закондар сығарыуҙы ысынлап тәрән белә торған белгес булыу — бөтөнләй икенсе нәмә. Ул ошо белемдәргә эйә ине, — тип баҫым яһаны Радий Хәбиров. — Константин Борисович тормошто яратты, һәм беҙ уны рәхмәт менән иҫкә алабыҙ.
Фото: Башҡортостан Башлығы сайтынан.