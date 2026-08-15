Башҡортостан
+11 °С
Облачно
VKРУСTelegramДзенМАКС
Очистить
Баҫмалар : 1
Материалдар төрө
Ихтыяж буйынса
Бөтә текст
1
Был доғаны иртән һәм кис уҡыусының йәне йәннәткә эләгер
Аллаһ Тәғәләнән гонаһтарҙы ғәфү итеүҙе һорау доғаһы. Уны иртән һәм кис уҡыусы шул көндә үлеп китһә, йәне йәннәттә булыр, тиҙәр.
15 Августа , 22:20
2
Доға уҡып дауыл алып киткән ҡыҙҙы ҡотҡара
Әбйәлилдәге Бөрсөнсө күлендә дауыл сығып, һауа өрөп тултырылған баллон менән һыуға төшкән ҡыҙҙы көслө ел һәм тулҡын ярҙан алыҫҡа алып китә. Ошо мәлдә күл буйында Вәсилә инәй ултырған була...
15 Августа , 21:30
3
Күҙ табибы ниңә үҙе күҙлек кейә?
"Мин ул ҡатынға ҡаршы килеп ҡараным, тыңламаны. Һөҙөмтәлә эш насар бөттө", - тигән данлыҡлы күҙ хирургы Эрнст Юлдашев үҙе операция яһаған ҡатын тураһында.
15 Августа , 21:00
4
Зәйнетдин йәшереп йөрөгән серен асты
Заһир Зәйнетдиновты белмәгән кеше юҡтыр. Артист 15 музыка ҡоралында уйнай, бейей, өзләй. 20 илдә булған, 1400 концерт ҡуйған. Әммә яңыраҡ ул һис көтөлмәгән серен асты. "Бер ҡасан да быны эшләрмен тип уйламағайным", - тигән ул...
15 Августа , 17:45
5
Тәрбиәгә алған ҡыҙҙары күрмәгәнде күрһәтте...
Сәлимйәненең бер туған ҡустыһы Ғәлимйәндең балаларын яратҡанын, һикерткәнен, шулар ыңғайына сабый кеүек уйнағанын күреп, йөрәге өҙөлөрҙәй була ине. Шулай бер көн ҡустыһы ғаиләһе менән килеп киткәндән һуң, Сәлимйән уйланып ултырҙы ла: “Фәриҙә, әйҙә, балалар йортонан сабый алайыҡ”, - тип ҡуйҙы. Оҙаҡ икеләнде Фәриҙә, шулай ҙа бала йәнле иренең теләгенә ҡаршы килә алманы, ризалашты. Үҙҙәре кеүек ҡараҡай ғына йәш ярымлыҡ Эльвираны һайланы улар... 
15 Августа , 17:00
6
“Башҡаса күҙемә күренмә!” тип ҡарғап ҡалғайны...
Һүҙҙе лә уйлап ҡына әйтергә кәрәк икән...  
15 Августа , 15:00
7
Президент программаһы буйынса мәктәп яңыртылды
"Мәктәптәрҙе ремонтлауға федераль бюджеттан ун миллиард һумдан ашыу аҡса йүнәлттек. Быйыл ғына ла Башҡортостанда 42 мәктәпте тәртипкә килтерәсәкбеҙ", – тине Радий  Хәбиров.  
15 Августа , 13:00
8
БПЛА операторы “Батырлыҡ өсөн” миҙалына лайыҡ булған
Яугир әйтеүенсә, Ватан һағына баҫыу тураһында ҡарарҙы ул ныҡлы уйлап ҡабул иткән. Бөгөн ул үҙенең хәрби бурысын үтәүҙе дауам итә, батырлыҡ һәм үҙ эшенә тоғролоҡ өлгөһө булып ҡала. 
15 Августа , 11:00
9
Радий Хәбиров Күмертауҙың йәмәғәтселәре менән осрашты
"Беҙҙең унан мөһимерәк маҡсатыбыҙ юҡ. Күпме кәрәк, шунса яугирҙәребеҙгә ярҙам итәсәкбеҙ", – тине Башҡортостан Башлығы. 
15 Августа , 10:00
10
Арзан! Ә ҡиммәтлеләрҙән яҡшыраҡ йыуа!
“Роскачество” иң яҡшы кер йыуыу порошоктарын асыҡлаған
15 Августа , 09:00
11
Муниципаль инвестиция стандартын тормошҡа ашырыу рейтингына йомғаҡ яһаны
Һөҙөмтәләрҙе иғлан итеү тантанаһында Стратегик башланғыстар агентлығының генераль директоры Светлана Чупшева һәм Башҡортостан Республикаһы Премьер-министры Андрей Назаров ҡатнашты.  
15 Августа , 08:45
12
Башҡортостан Башлығы Күмертау ҡалаһында эш сәфәрендә
Башҡортостан Башлығы етештереү цехтарын ҡараны, ҡорамалдар,  уларҙы поставкалау географияһы менән  ҡыҙыҡһынды. Предприятие продукцияһы сит илдәрҙә – Ҡаҙағстан, Мысыр, Алжир, Судан илдәрендә һорау менән файҙалана.
15 Августа , 08:00
13
Яҡут күленә арнап тағы шиғыр сығарғандар
“Осоп” ҡайтып инәм унда барһам, Тәндә иҫ китмәле еңеллек. Яҙып ҡына аңлатып бөтөп булмай, Бер мөғжизә инде, сихри көс! - тип яҙҙы Хәтимә апай Имелбаева был юлы. Уның тәүге шиғырын уҡығас, күптәр  “Был күл ҡайҙа урынлашҡан? Өфөнән нисә саҡрым? Батҡаҡтан һуң йыуынырға душ бармы? Ҡайҙа йәшәргә мөмкин?” тигән һорауҙар юлланы. Ошо һорауҙарға яуап бирәбеҙ. 
15 Августа , 06:00
14
Йылғырлыҡ һәм сыҙамлыҡ мөһим
Әсә улы хеҙмәт иткән хәрби часть командованияһынан рәхмәт хаты алған
15 Августа , 05:00
15
“Ветеран 02” ҡушымтаһы яугирҙәргә һәм уларҙың ғаиләләренә ярҙам итә
Ҡушымта ярҙамында МХО ветерандары һәм уларҙың ғаилә ағзалары МХО ветерандары ассоциацияһына инә һәм вакансиялар менән таныша ала. Шулай уҡ сервис медицина, психология һәм юридик ярҙам алырға, мөрәжәғәттәр ебәрергә һәм берләшмәнең эске чатында аралашырға мөмкинлек бирә. 
15 Августа , 04:30
16
Миңә яңы мөмкинлектәр асылды
Дмитрий 25 йыл хәрби хеҙмәттә булыуына ҡарамаҫтан, граждандар тармағында үҙен белемле һәм киләсәкле идарасы итеп күрһәтә
15 Августа , 04:00
17
Көнләшәм, шуға уның менән бергә эсәм...
Ә мин үлә яҙып көнләштем. Китә лә, ҡайтмай ҙа ҡуя. Төн буйы ут йотам, шунан ауыл буйлап эҙләйем. Ояты ни тора! Мин бит уҡытыусы...
14 Августа , 19:49
18
Борсолмайыҡ, йылы кире ҡайтасаҡ!
Августың икенсе яртыһы һәм сентябрь айы ниндәй булыр?
14 Августа , 19:43
19
Их, тәмлелеге!
Уны әҙерләү менән ашарға була, һыуытҡыста һаҡларға ла ярай.
14 Августа , 19:38
20
Был ағастарҙы ихатағыҙҙа ултыртмағыҙ!
Әйткәндәй, тыйыу ырым-ышаныуҙарға бәйле түгел.
14 Августа , 19:35

© 1917 - 2026 «Башҡортостан» гәзите.

Бөтә хоҡуҡтар ҙа яҡланған.

Мәҡәләләрҙе күсереп баҫҡанда, йә уларҙы өлөшләтә файҙаланғанда «Башҡортостан» гәзитенә һылтанма яһау мотлаҡ.

Об использовании персональных данных

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (РОСКОМНАДЗОР). Регистрационный номер: серия ПИ ФС77-33205 от 11 сентября 2008 г.

Баш мөхәррир

Исхаҡов Вәдүт Ғәйфулла улы

Эл. почта
bashkortostan.gazeta@mail.ru
Адрес
г. Уфа, ул. 50 лет Октября, 13, 5-й этаж
Рекламная служба
8(347)272-62-61
Приемная
8(347)272-05-43
Сотрудничество
8(347) 273-83-92
Отдел кадров
8(347)272-05-43
Яндекс.Метрика