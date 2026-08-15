4
Зәйнетдин йәшереп йөрөгән серен асты
Заһир Зәйнетдиновты белмәгән кеше юҡтыр. Артист 15 музыка ҡоралында уйнай, бейей, өзләй. 20 илдә булған, 1400 концерт ҡуйған. Әммә яңыраҡ ул һис көтөлмәгән серен асты. "Бер ҡасан да быны эшләрмен тип уйламағайным", - тигән ул...
5
Тәрбиәгә алған ҡыҙҙары күрмәгәнде күрһәтте...
Сәлимйәненең бер туған ҡустыһы Ғәлимйәндең балаларын яратҡанын, һикерткәнен, шулар ыңғайына сабый кеүек уйнағанын күреп, йөрәге өҙөлөрҙәй була ине. Шулай бер көн ҡустыһы ғаиләһе менән килеп киткәндән һуң, Сәлимйән уйланып ултырҙы ла: “Фәриҙә, әйҙә, балалар йортонан сабый алайыҡ”, - тип ҡуйҙы. Оҙаҡ икеләнде Фәриҙә, шулай ҙа бала йәнле иренең теләгенә ҡаршы килә алманы, ризалашты. Үҙҙәре кеүек ҡараҡай ғына йәш ярымлыҡ Эльвираны һайланы улар...
12
Башҡортостан Башлығы Күмертау ҡалаһында эш сәфәрендә
Башҡортостан Башлығы етештереү цехтарын ҡараны, ҡорамалдар, уларҙы поставкалау географияһы менән ҡыҙыҡһынды. Предприятие продукцияһы сит илдәрҙә – Ҡаҙағстан, Мысыр, Алжир, Судан илдәрендә һорау менән файҙалана.
13
Яҡут күленә арнап тағы шиғыр сығарғандар
“Осоп” ҡайтып инәм унда барһам,
Тәндә иҫ китмәле еңеллек.
Яҙып ҡына аңлатып бөтөп булмай,
Бер мөғжизә инде, сихри көс! - тип яҙҙы Хәтимә апай Имелбаева был юлы. Уның тәүге шиғырын уҡығас, күптәр “Был күл ҡайҙа урынлашҡан? Өфөнән нисә саҡрым? Батҡаҡтан һуң йыуынырға душ бармы? Ҡайҙа йәшәргә мөмкин?” тигән һорауҙар юлланы. Ошо һорауҙарға яуап бирәбеҙ.