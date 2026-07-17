Башҡортостан
+11 °С
Облачно
VKРУСTelegramДзенМАКС
Әҙәбиәт һәм мәҙәниәт
17 Июля , 10:00

Бөгөн Башҡортостандың халыҡ яҙыусыһы НОҒМАН МУСИНдың тыуыуына – 95 йыл

Әҙәбиәтебеҙ аҡһаҡалының васыятын онотмайыҡ!

Бөгөн Башҡортостандың халыҡ яҙыусыһы НОҒМАН МУСИНдың тыуыуына – 95 йылБөгөн Башҡортостандың халыҡ яҙыусыһы НОҒМАН МУСИНдың тыуыуына – 95 йыл
Бөгөн Башҡортостандың халыҡ яҙыусыһы НОҒМАН МУСИНдың тыуыуына – 95 йыл

Бөгөн Башҡортостандың халыҡ яҙыусыһы НОҒМАН МУСИНдың тыуыуына – 95 йыл.

Тыуған тәбиғәте йырсыһы булып танылған олуғ әҙиптең “Мәңгелек урман”, “Зәңгәртауҙа – аҡ болан”, “Өҙәрем юл кешеләре”, “Һайлап алған яҙмыш”, “Яҙғы ташҡындар алдынан”, “Таң менән сыҡ юлдарға”, “Һуңғы солоҡ”, “Шунда ята батырҙар һөйәге” романдарын, бихисап повесын башҡорт әҙәбиәтен яратыусыларҙың һәр береһе уҡығандыр.

Яҙыусының геройҙары – беҙҙең замандаштар, ерҙе, тәбиғәтте һөйгән хеҙмәт кешеләре. Тыуған Башҡортостанының ҡабатланмаҫ биҙәкле гүзәл тәбиғәтенә дан йырлаған, уны һаҡларға өндәгән әҙип әҙәбиәтебеҙҙә тәрән эҙ ҡалдырҙы һәм артынан килгән йәшерәк ҡәләмдәштәренә өлгө, илһам сығанағына әйләнде.

Әҙәбиәтебеҙ аҡһаҡалының яҡты рухын хөрмәтләп иҫкә алайыҡ, тыуған тупрағыбыҙ, еребеҙгә һаҡсыл мөнәсәбәттә булырға тигән васыятын онотмайыҡ!

 

Бөгөн Башҡортостандың халыҡ яҙыусыһы НОҒМАН МУСИНдың тыуыуына – 95 йыл
Бөгөн Башҡортостандың халыҡ яҙыусыһы НОҒМАН МУСИНдың тыуыуына – 95 йыл
Бөгөн Башҡортостандың халыҡ яҙыусыһы НОҒМАН МУСИНдың тыуыуына – 95 йыл
Автор:Равиля Гатауллина
Читайте нас

© 1917 - 2026 «Башҡортостан» гәзите.

Бөтә хоҡуҡтар ҙа яҡланған.

Мәҡәләләрҙе күсереп баҫҡанда, йә уларҙы өлөшләтә файҙаланғанда «Башҡортостан» гәзитенә һылтанма яһау мотлаҡ.

Об использовании персональных данных

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (РОСКОМНАДЗОР). Регистрационный номер: серия ПИ ФС77-33205 от 11 сентября 2008 г.

Баш мөхәррир

Исхаҡов Вәдүт Ғәйфулла улы

Эл. почта
bashkortostan.gazeta@mail.ru
Адрес
г. Уфа, ул. 50 лет Октября, 13, 5-й этаж
Рекламная служба
8(347)272-62-61
Приемная
8(347)272-05-43
Сотрудничество
8(347) 273-83-92
Отдел кадров
8(347)272-05-43
Яндекс.Метрика