Башҡортостан
+11 °С
Облачно
VKРУСTelegramДзенМАКС
Әҙәбиәт һәм мәҙәниәт
23 Июля , 13:30

Ризат Рамаҙанов ни өсөн ҡапыл ғына Зинираға өйләнгән?

Атайымдың ҡушаматы – "Немец". Ул буласаҡ киленен күҙ ҡырыйы менән генә тикшерә. Ә Зинира яулыҡ бәйләп, калуш кейеп алды ла...

Ризат Рамаҙанов ни өсөн ҡапыл ғына Зинираға өйләнгән?Ризат Рамаҙанов ни өсөн ҡапыл ғына Зинираға өйләнгән?
Ризат Рамаҙанов ни өсөн ҡапыл ғына Зинираға өйләнгән?

Башҡортостандың атҡаҙанған артистары Зинира менән Ризат Рамаҙановтар төрлө киң мәғлүмәт сараларына интервью биргәндә тормоштарындағы ваҡиғалар хаҡында асыҡ итеп һөйләргә ярата.

“...Зинира менән Ҡазанға китергә йыйынабыҙ, ә атай беҙгә эш ҡуша: “Ҡунаҡ ҡыҙы ҡайтҡанда, һин дә бында булғанда, баҡсалағы бесәнде йыяйыҡ әле”, - ти. Зинира ҡаршы килмәне. Яулыҡ бәйләп, калуш кейеп сығып киттек баҡсаға. Атай-әсәй буласаҡ килендәрен күҙ ҡырыйы менән генә тикшерә: “Тырманы дөрөҫ тотамы?”, “Дөрөҫ эшләйме?”⠀

Зинира имтиханды бик һәйбәт тапшырҙы. Атайым эшкә ҡарата ваҡсыл кеше, шуға күрә ауылдағы ҡушаматы ла – "Немец". Бәрәңгене лә ул трактор менән ултырттырмай, ә еп һуҙып, көрәк менән эшләтә. Зинираға шундай баһа биргәс, тимәк, ул ысынлап та эш рәтен белә, афарин ҡыҙ.

Эштән һуң Зинира менән әсәй сәй табыны йүнәтергә инеп киттеләр. Атай менән баҡсала ҡалдыҡ. Ул күп һүҙле түгел, шунда миңә: “Был Зинираға ҡарап торам, улым, бик тырыш, эшсән ҡыҙ. Әйҙә, ысҡындырма, өйлән әле”, - ти.

Атай-әсәй фатихаһын бирҙе. Күңелдә ышаныс тыуҙы. Диплом алған йәйҙә – никах, көҙгә туй гөрләттек. 22 йәшемдә өйләнермен тип уйламаған инем. Аллаға шөкөр, тием хәҙер”, – ти Ризат Рамаҙанов.

Сығанаҡ: t.me/tatar_estrada

Автор:Гөлдәр Яҡшығолова
Читайте нас

© 1917 - 2026 «Башҡортостан» гәзите.

Бөтә хоҡуҡтар ҙа яҡланған.

Мәҡәләләрҙе күсереп баҫҡанда, йә уларҙы өлөшләтә файҙаланғанда «Башҡортостан» гәзитенә һылтанма яһау мотлаҡ.

Об использовании персональных данных

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (РОСКОМНАДЗОР). Регистрационный номер: серия ПИ ФС77-33205 от 11 сентября 2008 г.

Баш мөхәррир

Исхаҡов Вәдүт Ғәйфулла улы

Эл. почта
bashkortostan.gazeta@mail.ru
Адрес
г. Уфа, ул. 50 лет Октября, 13, 5-й этаж
Рекламная служба
8(347)272-62-61
Приемная
8(347)272-05-43
Сотрудничество
8(347) 273-83-92
Отдел кадров
8(347)272-05-43
Яндекс.Метрика