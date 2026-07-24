Башҡортостан
+11 °С
Облачно
VKРУСTelegramДзенМАКС
Әҙәбиәт һәм мәҙәниәт
24 Июля , 13:30

"Йөрәгем әрней..."

Йырсы Рөстәм Асаев ҡыҙы Гөлназ тураһында нимә тигән?

"Йөрәгем әрней...""Йөрәгем әрней..."
"Йөрәгем әрней..."

Башҡортостандың атҡаҙанған, Татарстандың халыҡ артисы Рөстәм Асаевтың ҡыҙы Гөлназ менән бергә йырлауын тамашасылар көтөп ала. Уларҙың дуэттары илаһи моңо, энергетикаһы менән айырылып тора.

Рөстәм Асаев үҙенең бер әңгәмәһендә ҡыҙы тураһында былай тигән:

“Гөлназдың энергетикаһы көслө, уның янында үҙеңде ҙур шәхестәр менән сығыш яһаған кеүек хис итәһең. Был сифат бар йырсыларҙа ла булмай. Гөлназдың үҙенең юлы, йөҙө бар. Ҡыҙым булғанға маҡтау түгел, йырсының йырсыға биргән баһаһы ул. Ғөмүмән, үҙ алдында бер ҡасан да маҡтағаным юҡ уны. Күберәк тәнҡитләйем. Үҫмер сағында үпкәләй ине, хәҙер аңлай.

Гөлназ – көслө шәхес. Көслөләр тирәһендә һүҙҙең төрлөһө була. Ғәҙел тәнҡит икән, тыныс ҡарайым. Ләкин юҡ ҡына нәмәне лә күпертеү, нахаҡ һүҙҙәр булһа, йөрәгем әрней”.

Сығанаҡ: vatantat.ru

Автор:Карима Усманова
Читайте нас

© 1917 - 2026 «Башҡортостан» гәзите.

Бөтә хоҡуҡтар ҙа яҡланған.

Мәҡәләләрҙе күсереп баҫҡанда, йә уларҙы өлөшләтә файҙаланғанда «Башҡортостан» гәзитенә һылтанма яһау мотлаҡ.

Об использовании персональных данных

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (РОСКОМНАДЗОР). Регистрационный номер: серия ПИ ФС77-33205 от 11 сентября 2008 г.

Баш мөхәррир

Исхаҡов Вәдүт Ғәйфулла улы

Эл. почта
bashkortostan.gazeta@mail.ru
Адрес
г. Уфа, ул. 50 лет Октября, 13, 5-й этаж
Рекламная служба
8(347)272-62-61
Приемная
8(347)272-05-43
Сотрудничество
8(347) 273-83-92
Отдел кадров
8(347)272-05-43
Яндекс.Метрика