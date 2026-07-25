Башҡортостан
+11 °С
Облачно
VKРУСTelegramДзенМАКС
Әҙәбиәт һәм мәҙәниәт
25 Июля , 05:00

Сибайҙан йәш модель Таиландта еңеү яуланы!

Матурлыҡ һәм талант өлгөһө.

Сибайҙан йәш модель Таиландта еңеү яуланы!Сибайҙан йәш модель Таиландта еңеү яуланы!
Сибайҙан йәш модель Таиландта еңеү яуланы!

Сибайҙан йәш модель Вероника Кокотюха Таиландта балалар араһында уҙғарылған TEEN STAR INTERNATIONAL-2026 халыҡ-ара матурлыҡ һәм талант конкурсында Башҡортостан исеменән сығыш яһаны.

Вероника был конкурста "3-сө вице-мисс" исеменә лайыҡ булды, шулай уҡ "Иң яҡшы дефиле" номинацияһында еңеү яуланы.

Сибай ҡалаһы хакимиәтенең матбуғат хеҙмәте белдереүенсә, Верониканың халыҡ-ара аренала дебюты уңыш менән тамамланған. Ул яңы тәжрибә, титул, таж алды һәм Сибайҙан үҙенең йәшендә халыҡ-ара матурлыҡ һәм талант конкурсында Башҡортостан исеменән сығыш яһаған тәүге йәш модель булған.

Апрелдә Вероника Кокотюха "Кескәй мисс Башҡортостан-2026" республика матурлыҡ конкурсында еңеүсе булғайны.

Верониканы ҙур еңеүе менән ҡотлайбыҙ һәм артабан да уңыштар теләйбеҙ!

Сығанаҡ: Сибай ҡалаһы хакимиәте сайтынан.

Сибайҙан йәш модель Таиландта еңеү яуланы!
Сибайҙан йәш модель Таиландта еңеү яуланы!
Сибайҙан йәш модель Таиландта еңеү яуланы!
Сибайҙан йәш модель Таиландта еңеү яуланы!
Сибайҙан йәш модель Таиландта еңеү яуланы!
Автор:Карима Усманова
Читайте нас

© 1917 - 2026 «Башҡортостан» гәзите.

Бөтә хоҡуҡтар ҙа яҡланған.

Мәҡәләләрҙе күсереп баҫҡанда, йә уларҙы өлөшләтә файҙаланғанда «Башҡортостан» гәзитенә һылтанма яһау мотлаҡ.

Об использовании персональных данных

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (РОСКОМНАДЗОР). Регистрационный номер: серия ПИ ФС77-33205 от 11 сентября 2008 г.

Баш мөхәррир

Исхаҡов Вәдүт Ғәйфулла улы

Эл. почта
bashkortostan.gazeta@mail.ru
Адрес
г. Уфа, ул. 50 лет Октября, 13, 5-й этаж
Рекламная служба
8(347)272-62-61
Приемная
8(347)272-05-43
Сотрудничество
8(347) 273-83-92
Отдел кадров
8(347)272-05-43
Яндекс.Метрика