Сибайҙан йәш модель Таиландта еңеү яуланы!

Сибайҙан йәш модель Вероника Кокотюха Таиландта балалар араһында уҙғарылған TEEN STAR INTERNATIONAL-2026 халыҡ-ара матурлыҡ һәм талант конкурсында Башҡортостан исеменән сығыш яһаны.
Вероника был конкурста "3-сө вице-мисс" исеменә лайыҡ булды, шулай уҡ "Иң яҡшы дефиле" номинацияһында еңеү яуланы.
Сибай ҡалаһы хакимиәтенең матбуғат хеҙмәте белдереүенсә, Верониканың халыҡ-ара аренала дебюты уңыш менән тамамланған. Ул яңы тәжрибә, титул, таж алды һәм Сибайҙан үҙенең йәшендә халыҡ-ара матурлыҡ һәм талант конкурсында Башҡортостан исеменән сығыш яһаған тәүге йәш модель булған.
Апрелдә Вероника Кокотюха "Кескәй мисс Башҡортостан-2026" республика матурлыҡ конкурсында еңеүсе булғайны.
Верониканы ҙур еңеүе менән ҡотлайбыҙ һәм артабан да уңыштар теләйбеҙ!
Сығанаҡ: Сибай ҡалаһы хакимиәте сайтынан.