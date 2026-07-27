Башҡортостан
+11 °С
Облачно
VKРУСTelegramДзенМАКС
Әҙәбиәт һәм мәҙәниәт
27 Июля , 16:45

“Туғыҙ йыл һинһеҙ...”

Хәниә Фәрхиҙең сәхнә артында ҡалған серҙәре... 

“Туғыҙ йыл һинһеҙ...”“Туғыҙ йыл һинһеҙ...”
“Туғыҙ йыл һинһеҙ...”

Бөгөн, 27 июль, күптәрҙең яратҡан йырсыһы, ҡабатланмаҫ талант эйәһе Хәниә Фәрхиҙең вафат булған көнө. Йырсының фанаттары уны онотмай, һәр ваҡыт оло хөрмәт менән иҫкә ала, ә йырҙары бөгөн дә популярлығын юғалтмай, меңәрләгән тыңлаусыһының йөрәк түрендә йәшәй.

Йырсы тураһында үҙе иҫән саҡта артыҡ һөйләп бармаған, йәғни сәхнә артында ҡалған серҙәр менән бүлешәбеҙ.

Йырсының үҙ фамилияһы – Хәлиҙуллина, тормошҡа сыҡҡас - Биктаһирова, ә Фәрхи псевдонимын ул атаһы Фәрхлислам хөрмәтенә һайлаған.

Ул 17 йәшендә Мәскәүҙәге туҡыу училищеһына, артабан ошо уҡ йүнәлештәге институтҡа уҡырға инә, әммә бер үк мәлдә музыка менән дә шөғөлләнә.

Сәхнәгә бәйле хеҙмәт юлын Татар дәүләт республика күсмә театрында актриса булараҡ башлай.

Хәниә Фәрхиҙең репертуарында 300-ҙән ашыу йыр була. Күп кенә йырҙарының һүҙҙәрен йырсы үҙе ижад иткән.

Йырсының ике ҡыҙы – Әлиә һәм Алһыу, ике ейәнсәре – Әминә һәм Йәсминә, ейәне Рамаҙан бар. Улар менән Хәниә Фәрхи һәр ваҡыт ғорурланып йәшәне.

Әйткәндәй, ошо көндәрҙә ҡыҙы Алһыуҙың тормошонда матур ваҡиға булды: ул яратҡан кешеһе менән никахын теркәне.

Бөгөн йырсының яҡындары, дуҫтары, уның ижадын яратыусылар, яҡташтары – тәтешлеләр талант эйәһе Хәниә Фәрхиҙе хөрмәтләп иҫкә алды, күптәр “Туғыҙ йыл һинһеҙ” тип яҙып, иҫтәлектәре менән уртаҡлашты.

Сығанаҡ: vk.ru/haniafarhi

Автор:Гөлдәр Яҡшығолова
Читайте нас

© 1917 - 2026 «Башҡортостан» гәзите.

Бөтә хоҡуҡтар ҙа яҡланған.

Мәҡәләләрҙе күсереп баҫҡанда, йә уларҙы өлөшләтә файҙаланғанда «Башҡортостан» гәзитенә һылтанма яһау мотлаҡ.

Об использовании персональных данных

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (РОСКОМНАДЗОР). Регистрационный номер: серия ПИ ФС77-33205 от 11 сентября 2008 г.

Баш мөхәррир

Исхаҡов Вәдүт Ғәйфулла улы

Эл. почта
bashkortostan.gazeta@mail.ru
Адрес
г. Уфа, ул. 50 лет Октября, 13, 5-й этаж
Рекламная служба
8(347)272-62-61
Приемная
8(347)272-05-43
Сотрудничество
8(347) 273-83-92
Отдел кадров
8(347)272-05-43
Яндекс.Метрика