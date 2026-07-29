Башҡортостан
+11 °С
Облачно
VKРУСTelegramДзенМАКС
Әҙәбиәт һәм мәҙәниәт
29 Июля , 10:00

Гөлназ Асаеваның артисы вафат булған

Йырсы социаль селтәрҙә уның яҡындарының ауыр ҡайғыһын уртаҡлашҡан. Артисҡа 39 ғына йәш булған...

Гөлназ Асаеваның артисы вафат булғанГөлназ Асаеваның артисы вафат булған
Гөлназ Асаеваның артисы вафат булған

Оҙаҡ ауырығандан һуң 39 йәшендә күп кенә билдәле артистар менән эшләгән тауыш операторы Илнар Фазулов вафат. Яр Саллыла йәшәгән артисҡа 39 йәш була.

Уның вафаты тураһында артистар Гөлназ Асаева, Айгөл һәм Ришат Шәйхетдиновтар хәбәр итә. Улар мәрхүмдең ғаиләһенең — ҡатыны Эльмираның, балаларының һәм башҡа туғандарының ҡайғыһын уртаҡлашҡан.

Илнар Фазулов күп йылдар яман шеш сире менән көрәшә. Диагноз уға биш-алты йыл элек ҡуйыла, шунан һуң ул бер нисә операция кисерә, дауалана. Һәм, күрәһең, ауырыуҙы еңеп, яңынан эшкә сыҡҡан... Әммә ике йыл элек сир ҡабат үҙен һиҙҙерә башлай. Илнар ҡыш башында ғына был бәләне еңергә өмөтләнгән була әле, декабрҙә гастролдәрҙә лә йөрөй.

Илнарҙың беренсе никахынан өс улы була, бығаса улар тураһында хәстәрлек күрә. Ғүмеренең һуңғы йылдарында уға ҡатыны Эльмира ярҙам итә — был уның икенсе никахы.

Илнар Фазулов эстрадала күп кенә артистар — Гөлназ Асаева, Әнүәр Нурғәлиев, Алмаз һәм Айҙар Юнысовтар һәм башҡалар менән бергә эшләй.

Мәрхүмдең яҡындарының ауыр ҡайғыһын уртаҡлашабыҙ.

 

Фото: Гөлназ Асаева архивынан.

Автор:Гульдар Булякбаева-Бирганова
Читайте нас

© 1917 - 2026 «Башҡортостан» гәзите.

Бөтә хоҡуҡтар ҙа яҡланған.

Мәҡәләләрҙе күсереп баҫҡанда, йә уларҙы өлөшләтә файҙаланғанда «Башҡортостан» гәзитенә һылтанма яһау мотлаҡ.

Об использовании персональных данных

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (РОСКОМНАДЗОР). Регистрационный номер: серия ПИ ФС77-33205 от 11 сентября 2008 г.

Баш мөхәррир

Исхаҡов Вәдүт Ғәйфулла улы

Эл. почта
bashkortostan.gazeta@mail.ru
Адрес
г. Уфа, ул. 50 лет Октября, 13, 5-й этаж
Рекламная служба
8(347)272-62-61
Приемная
8(347)272-05-43
Сотрудничество
8(347) 273-83-92
Отдел кадров
8(347)272-05-43
Яндекс.Метрика