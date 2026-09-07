Башҡортостан
+20 °С
Облачно
VKРУСTelegramДзенМАКС
Әҙәбиәт һәм мәҙәниәт
7 Сентября , 12:15

“Мин башҡортса һөйләшәм” фестивале үтте

Оpen-air форматындағы концерт башҡорт телен, заманса музыканы һәм ҡала мәҙәниәтен бер сәхнәлә берләштерҙе.

“Мин башҡортса һөйләшәм” фестивале үтте“Мин башҡортса һөйләшәм” фестивале үтте
“Мин башҡортса һөйләшәм” фестивале үтте

Стәрлетамаҡта “Мин башҡортса һөйләшәм” фестивале үтте. Ҡалаға 260 йыл тулыуға арналған байрам программаһы сиктәрендә ойошторолған open-air форматындағы концерт башҡорт телен, заманса музыканы һәм ҡала мәҙәниәтен бер сәхнәлә берләштерҙе.

Сәхнәлә башҡорт рок-музыкаһының легендар “Бүреләр” төркөмө, дәртле йырҙары менән BABY Ti һәм тамашасыларҙың яратҡан хиттарын башҡарған Тимур Ямалов сығыш яһаны. Тамашасыларҙың Тимур Ямаловтың йырҙарын бергәләп йырлауы концерттың иң сағыу мәлдәренең береһе булды.

Фестиваль Стәрлетамаҡта тәүге тапҡыр үтте, ҡала халҡын музыка, мәҙәниәт һәм башҡорт теле тирәләй берләштерҙе. Уны Динара Ғәлләмова менән Салауат Заманов алып барҙы. Йырҙар, бейеүҙәр һәм күтәренке кәйеф менән тулы кисәлә Стәрлетамаҡ халҡы башҡорт теленең ҡала мөхитендә нисек иркен, тәбиғи яңғырай алғанын тағы бер тапҡыр иҫбатланы. Фестивалдә 30 мең кеше ҡатнашты.

Фото: Башҡорт телен үҫтереү һәм һаҡлау фондының матбуғат хеҙмәтенән.

“Мин башҡортса һөйләшәм” фестивале үтте
“Мин башҡортса һөйләшәм” фестивале үтте
“Мин башҡортса һөйләшәм” фестивале үтте
“Мин башҡортса һөйләшәм” фестивале үтте
“Мин башҡортса һөйләшәм” фестивале үтте
“Мин башҡортса һөйләшәм” фестивале үтте
“Мин башҡортса һөйләшәм” фестивале үтте
Автор:Таңсулпан Байтимерова
Читайте нас

© 1917 - 2026 «Башҡортостан» гәзите.

Бөтә хоҡуҡтар ҙа яҡланған.

Мәҡәләләрҙе күсереп баҫҡанда, йә уларҙы өлөшләтә файҙаланғанда «Башҡортостан» гәзитенә һылтанма яһау мотлаҡ.

Об использовании персональных данных

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (РОСКОМНАДЗОР). Регистрационный номер: серия ПИ ФС77-33205 от 11 сентября 2008 г.

Баш мөхәррир

Исхаҡов Вәдүт Ғәйфулла улы

Эл. почта
bashkortostan.gazeta@mail.ru
Адрес
г. Уфа, ул. 50 лет Октября, 13, 5-й этаж
Рекламная служба
8(347)272-62-61
Приемная
8(347)272-05-43
Сотрудничество
8(347) 273-83-92
Отдел кадров
8(347)272-05-43
Яндекс.Метрика