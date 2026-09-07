Опера һәм балет театры 89-сы миҙгелен асты

Башҡорт дәүләт академия опера һәм балет театры “Гала-балет" программаһы менән 89-сы ижад миҙгелен асты. Хореография сәнғәтен үҙ итеүселәр был осрашыуҙы йәй буйына һағынып көткәндер.
Балет труппаһының художество етәксеһе, Рәсәйҙең һәм Башҡортостандың халыҡ артисы Леонора Ҡыуатова әйтеүенсә, программала классик бейеүҙең бөтә төрө – күптән классик өлгө булып танылғандар менән бер рәттән хәҙерге заман, шулай уҡ милли әҫәрҙәр күрһәтелде.
Концертта башҡорт милли хореографияһының йөҙөк ҡашы – “Сыңрау торна”нан башҡарылған күренеш айырым иғтибарға лайыҡ булды. “Етмәҫ” тип аталған заманса хореография өлгөһө премьераһы ла кисәнең биҙәгенә әйләнде.
“Гала-балет” кисе яңы миҙгелде сағыу итеп асып ҡына ҡалманы, ә театрҙың репертуары байлығын, ҡыйыу тәжрибәләргә әҙерлеген дә күрһәтте. Балет сәнғәтенең тамашасылар күңеленә тәьҫир итеүенең үтә көслө икәнен дә тағы бер иҫбатланы.
Татьяна Ломовская фотолары.