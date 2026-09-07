Башҡортостан
+14 °С
Облачно
VKРУСTelegramДзенМАКС
Әҙәбиәт һәм мәҙәниәт
7 Сентября , 16:30

Опера һәм балет театры 89-сы миҙгелен асты

Башҡорт балетының йөҙөк ҡашы – “Сыңрау торна”нан башҡарылған сәхнә кисәнең үҙе бер биҙәгенә әйләнде.

Опера һәм балет театры 89-сы миҙгелен астыОпера һәм балет театры 89-сы миҙгелен асты
Опера һәм балет театры 89-сы миҙгелен асты

Башҡорт дәүләт академия опера һәм балет театры “Гала-балет" программаһы менән 89-сы ижад миҙгелен асты. Хореография сәнғәтен үҙ итеүселәр был осрашыуҙы йәй буйына һағынып көткәндер.

Балет труппаһының художество етәксеһе, Рәсәйҙең һәм Башҡортостандың халыҡ артисы Леонора Ҡыуатова әйтеүенсә, программала классик бейеүҙең бөтә төрө – күптән классик өлгө булып танылғандар менән бер рәттән хәҙерге заман, шулай уҡ милли әҫәрҙәр күрһәтелде.

Концертта башҡорт милли хореографияһының йөҙөк ҡашы – “Сыңрау торна”нан башҡарылған күренеш айырым иғтибарға лайыҡ булды. “Етмәҫ” тип аталған заманса хореография өлгөһө премьераһы ла кисәнең биҙәгенә әйләнде.

“Гала-балет” кисе яңы миҙгелде сағыу итеп асып ҡына ҡалманы, ә театрҙың репертуары байлығын, ҡыйыу тәжрибәләргә әҙерлеген дә күрһәтте. Балет сәнғәтенең тамашасылар күңеленә тәьҫир итеүенең үтә көслө икәнен дә тағы бер иҫбатланы.

Татьяна Ломовская фотолары.

Опера һәм балет театры 89-сы миҙгелен асты
Опера һәм балет театры 89-сы миҙгелен асты
Опера һәм балет театры 89-сы миҙгелен асты
Опера һәм балет театры 89-сы миҙгелен асты
Опера һәм балет театры 89-сы миҙгелен асты
Автор:Равиля Гатауллина
Читайте нас

© 1917 - 2026 «Башҡортостан» гәзите.

Бөтә хоҡуҡтар ҙа яҡланған.

Мәҡәләләрҙе күсереп баҫҡанда, йә уларҙы өлөшләтә файҙаланғанда «Башҡортостан» гәзитенә һылтанма яһау мотлаҡ.

Об использовании персональных данных

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (РОСКОМНАДЗОР). Регистрационный номер: серия ПИ ФС77-33205 от 11 сентября 2008 г.

Баш мөхәррир

Исхаҡов Вәдүт Ғәйфулла улы

Эл. почта
bashkortostan.gazeta@mail.ru
Адрес
г. Уфа, ул. 50 лет Октября, 13, 5-й этаж
Рекламная служба
8(347)272-62-61
Приемная
8(347)272-05-43
Сотрудничество
8(347) 273-83-92
Отдел кадров
8(347)272-05-43
Яндекс.Метрика