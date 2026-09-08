Башҡортостанға еңеү менән!

4 сентябрҙән 6 сентябргә тиклем Ҡазанда тәүге тапҡыр “Рәсәй халыҡтарының традицион кейеме” Бөтә Рәсәй фестивале үтте. Сара илдең 20 төбәгенән, шул иҫәптән, Донецк Халыҡ Республикаһынан, Белгород өлкәһенән һәм башҡа төбәктәрҙән йыйылған 400-ҙән ашыу оҫталарҙы, дизайнерҙарҙы һәм ижади коллективтарҙы берләштерҙе.
Был конкурс-фестивалдә республикабыҙҙың 14 оҫтаһынан торған делегация ҡатнашып, тәүге урындарҙы лайыҡлы яуланы.
Бына ул, "Башҡортостан Республикаһы халыҡтарының милли кейеме көнө" алдынан еңеү яулап милләттәштәребеҙгә ҙур бүләк эшләүсе уңған оҫталар:
Сәғиҙә Йәнбирҙина – костюм аксессуарҙары номинацияһында Гран-при;
Әлфинә Ғәбиҙуллина – этнографик костюм номинацияһында 1-се дәрәжә лауреат;
Ләйсән Мөхәмәтйәрова этнографик костюм номинацияһында 3-сө дәрәжә лауреат;
Флорид Вәхитов – костюм аксессуарҙары номинацияһында 3-сө дәрәжә лауреат;
Айгөл “Түбәтәй” Сәйфуллина – костюм аксессуарҙары номинацияһында 1-се дәрәжә диплом;
Фәнүзә Аллағолова этнографик костюм номинацияһында 3 сө дәрәжә диплом;
Зөлфиә Краснова костюм аксессуарҙары номинацияһында 3-сө дәрәжә диплом;
Шулай уҡ, Әлиә Аллағолова - ҡатмарлы техникала матур аксессуарҙар, тамбур техникаһында сигеү, Василий Камалтинов - “Көҙгө мотивтар” коллекцияһы, Фәнисә Миңғәлимова - этнографик костюм номинацияһында ҙур коллекция, Сәриә Ғәбитова һәм Айгөл Кәримова - “Өс быуын” коллекцияһы, Ғәүзәр Мөхәмәтйәрова һәм Гөлнур Сөләймәнова көньяҡ-көнбайыш башҡорттарының матур комплекттары менән уңышлы сығыш яһанылар!
Еңеүселәрҙе ихлас ҡотлайбыҙ! Башҡортостан Республикаһы халыҡтарының милли кейеме көнө ҡотло булһын!
Фотолар: “Башҡорт милли кейеме” төркөмөнән.