Башҡортостанда һигеҙ балалар мәҙәни-ағартыу үҙәге асылды

Бөгөн Башҡортостан Башлығы ҡарамағындағы Мәҙәниәт һәм сәнғәтте үҫтереү мәсьәләләре буйынса совет ултырышында төбәк етәксеһе Радий Хәбиров видеоэлемтә режимында һигеҙ яңы балалар мәҙәни-ағартыу үҙәге эшенә старт бирҙе.
Уларҙы Өфөлә, Октябрьскийҙа, Сибайҙа, Мишкә, Ишембай, Өфө райондарында, шулай уҡ Республиканың Милли китапханаһында “Ғаилә” милли проектын тормошҡа ашырыу сиктәрендә ойошторҙолар.
Асыу тантанаһында ҡатнашыусыларға видеосәләмләүҙе Рәсәйҙең мәҙәниәт министры Ольга Любимова ебәрҙе.
– Үҫеп килеүсе быуынға ярҙам итеү дәүләт өсөн һис шикһеҙ өҫтөнлөк булып ҡала. Бөгөн заманса уңайлы учреждениеларға ихтыяж ҙур булыуын күрәбеҙ. Китапхана селтәре үҙгәртелә, иң алыҫ райондарҙа мәҙәниәт йорттары һәм музейҙар яңыртыла. Балалар үҙәктәрен асыу – халыҡтың йәшәү сифатын яҡшыртыуға киләһе аҙым. Был эш “Ғаилә ҡиммәттәре һәм мәҙәниәт инфраструктураһы” федераль проекты ярҙамында мөмкин. Беренсе балалар үҙәктәре федераль музейҙар базаһында 2025 йылда барлыҡҡа килә, һәм бөгөн уларҙың һаны арта. Быйыл 75 төбәктә ошондай 300 учреждение булдырыу планлаштырыла. Үҙәктәр концепцияһы уникаль – бында үткән, хәҙерге һәм киләсәк, традициялар һәм заманса технологиялар берләшә, – тиелә сәләмләү хатында.
Үҙәктәрҙе йыһазландырыуға федераль бюджеттан 30 миллион һумдан ашыу аҡса йәлеп ителә. Был саралар иҫәбенә тауыш көсәйтеү аппаратураһы, музыка ҡоралдары, заманса мебель, уйынсыҡтар, ноутбуктар, һанлы пианино, лазер проекторҙары, китаптар, интерактив һәм методик ҡорамалдар, фәнни тәжрибәләр өсөн йыйылмалар һәм башҡалар һатып алына.
– Был үҙәктәр беҙҙең балалар өсөн яңы йәлеп итеү нөктәләре буласаҡ, тип ышанам, - тине Башҡортостан Башлығы. - Илебеҙҙең Мәҙәниәт министрлығына төбәгебеҙгә иғтибар өсөн рәхмәтлебеҙ. Федераль һәм үҙ аҡсабыҙ иҫәбенә, ауыр ваҡыттарға ҡарамаҫтан, инфраструктураны үҫтереүҙе, мәҙәниәт йорттарын, театрҙарҙы, китапханаларҙы, сәнғәт мәктәптәрен төҙөүҙе, ремонтлауҙы, йыһазландырыуҙы дауам итәбеҙ.
Фото: Башҡортостан Башлығы сайты.