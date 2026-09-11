Башҡортостан
+6 °С
Облачно
VKРУСTelegramДзенМАКС
Әҙәбиәт һәм мәҙәниәт
11 Сентября , 01:20

"Ҡусты алып ҡайтығыҙ!"

Ҙур һәм татыу ғаилә йылында Миләүшә Ғәлиева-Йәғәфәрова ғаиләләргә шәп бүләк яһаны.

"Ҡусты алып ҡайтығыҙ!""Ҡусты алып ҡайтығыҙ!"
"Ҡусты алып ҡайтығыҙ!"

10 сентябрҙә Өфөлә "Китап" нәшриәте магазинында "Юлдаш" радиоһының баш мөхәррире Миләүшә Ғәлиева-Йәғәфәрованың тәүге балалар китабы — "Ҡусты алып ҡайтығыҙ!" йыйынтығының исем туйы үтте.

Сара әҙәбиәт һөйөүселәр генә түгел, ә тотош ғаиләләр өсөн ысын байрамға әйләнде. Китапҡа кескәйҙәр өсөн матур, мауыҡтырғыс шиғырҙар тупланған. Улар йырлап тора, бер аҙ юмор менән һуғарылған һәм шунда уҡ хәтерҙә ҡала. Һәр юлда — бала күңеленә хас ихласлыҡ, тормошто улар күҙлегенән бағып аңлау.

"Был китап минең өсөн бик ҡиммәтле. Унда балаларҙың уй-кисерештәрен, ҡыуаныстарын һәм борсолоуҙарын уларҙың үҙ телендә еткерергә тырыштым", — тине автор, етәксе эше менән бер рәттән ижады менән дә һөйөндөргән Миләүшә Ғәлиева-Йәғәфәрова.

Сарала ҡатнашыусылар китап менән ҡыҙыҡһынып танышты, авторға һорауҙар бирҙе. "Йыйынтыҡта балалар өсөн шәп шиғырҙар тупланған. Улар ябай ҙа, мәғәнәле лә, кинәйәле лә. Һәр береһе бала психологияһын тәрән аңлап, уларса фекерләп ижад ителгән", — тип билдәләне осрашыуҙа ҡатнашҡан яҙыусылар.

Кисәне “Тамыр” телеканалы йондоҙҙарының һәм Тайыповтар ғаиләһенең матур, сағыу сығыштары биҙәне.

"Ҡусты алып ҡайтығыҙ!" китабын "Китап" нәшриәте магазинында һатып алырға мөмкин. Ул һәр ғаилә, бала өсөн — иҫтә ҡалырлыҡ бүләк.

Фото: Илмир Ҡотлогилдин.

"Ҡусты алып ҡайтығыҙ!"
"Ҡусты алып ҡайтығыҙ!"
"Ҡусты алып ҡайтығыҙ!"
"Ҡусты алып ҡайтығыҙ!"
"Ҡусты алып ҡайтығыҙ!"
"Ҡусты алып ҡайтығыҙ!"
"Ҡусты алып ҡайтығыҙ!"
"Ҡусты алып ҡайтығыҙ!"
"Ҡусты алып ҡайтығыҙ!"
"Ҡусты алып ҡайтығыҙ!"
"Ҡусты алып ҡайтығыҙ!"
"Ҡусты алып ҡайтығыҙ!"
"Ҡусты алып ҡайтығыҙ!"
Автор:Илмир Ҡотлогилдин 
Читайте нас

© 1917 - 2026 «Башҡортостан» гәзите.

Бөтә хоҡуҡтар ҙа яҡланған.

Мәҡәләләрҙе күсереп баҫҡанда, йә уларҙы өлөшләтә файҙаланғанда «Башҡортостан» гәзитенә һылтанма яһау мотлаҡ.

Об использовании персональных данных

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (РОСКОМНАДЗОР). Регистрационный номер: серия ПИ ФС77-33205 от 11 сентября 2008 г.

Баш мөхәррир

Исхаҡов Вәдүт Ғәйфулла улы

Эл. почта
bashkortostan.gazeta@mail.ru
Адрес
г. Уфа, ул. 50 лет Октября, 13, 5-й этаж
Рекламная служба
8(347)272-62-61
Приемная
8(347)272-05-43
Сотрудничество
8(347) 273-83-92
Отдел кадров
8(347)272-05-43
Яндекс.Метрика