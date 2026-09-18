Башҡортостан
+17 °С
Ясно
VKРУСTelegramДзенМАКС
Әҙәбиәт һәм мәҙәниәт
17 Сентября , 19:25

Илһөйә Бәҙретдинова менән Элвин Грей ни өсөн төнөн осрашҡан?

Илһөйә Бәҙретдинова ижад процесы вакытында төшөрөлгән фотолары менән дә уртаҡлашҡан.

Илһөйә Бәҙретдинова менән Элвин Грей ни өсөн төнөн осрашҡан?Илһөйә Бәҙретдинова менән Элвин Грей ни өсөн төнөн осрашҡан?
Илһөйә Бәҙретдинова менән Элвин Грей ни өсөн төнөн осрашҡан?

Башҡорт һәм татар эстрадаһында иң популяр йырсылар - Башҡортостандың халыҡ артисы Элвин Грей менән Татарстандың атҡаҙанған артисы Илһөйә Бәҙретдинова төнөн осрашҡан. Был хаҡта Илһөйә Бәҙретдинова үҙенең социаль сәхифәһендә хәбәр итә.

«Концерттан һуң төнгө берҙә осрашып, иртәнгә тиклем студияла кайфовать итеү өсөн үҙ эшеңде ниндәй дәрәжәлә яратырға кәрәк?» — тип яҙған йырсы үҙенең сәхифәһендә. Күрәһең, артистарҙың ваҡыты тығыҙ һәм ижади эш төнөн дә дауам итә.

Шулай уҡ Илһөйә төнгө ижад процесы ваҡытында төшөрөлгән фотолар менән дә уртаҡлашҡан.

Элвин Грей ҙа төнө буйы ике йыр яҙҙырыуҙары тураһында хәбәр иткән. Тимәк, тиҙҙән ике йырсының дуэтын көтәбеҙ.

 

Фото: Илһөйә Бәҙретдинованың сәхифәһенән.

Автор:Карима Усманова
Читайте нас

© 1917 - 2026 «Башҡортостан» гәзите.

Бөтә хоҡуҡтар ҙа яҡланған.

Мәҡәләләрҙе күсереп баҫҡанда, йә уларҙы өлөшләтә файҙаланғанда «Башҡортостан» гәзитенә һылтанма яһау мотлаҡ.

Об использовании персональных данных

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (РОСКОМНАДЗОР). Регистрационный номер: серия ПИ ФС77-33205 от 11 сентября 2008 г.

Баш мөхәррир

Исхаҡов Вәдүт Ғәйфулла улы

Эл. почта
bashkortostan.gazeta@mail.ru
Адрес
г. Уфа, ул. 50 лет Октября, 13, 5-й этаж
Рекламная служба
8(347)272-62-61
Приемная
8(347)272-05-43
Сотрудничество
8(347) 273-83-92
Отдел кадров
8(347)272-05-43
Яндекс.Метрика