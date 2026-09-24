Башҡортостан
+23 °С
Ясно
VKРУСTelegramДзенМАКС
Әҙәбиәт һәм мәҙәниәт
24 Сентября , 09:00

Арыҫлан Тимеров атай булырға әҙерләнә

Башҡортостандың атҡаҙанған артисы Арыҫлан Тимеров (Baby Ti) үҙенең ҡыуанысы менән уртаҡлашҡан.

Арыҫлан Тимеров атай булырға әҙерләнәАрыҫлан Тимеров атай булырға әҙерләнә
Арыҫлан Тимеров атай булырға әҙерләнә

Яңыраҡ ҡына йәш йырсы Арыҫлан Тимеров Башҡортостандың атҡаҙанған артисы исеменә лайыҡ булған ине,  йәнә йырсы үҙенең шатлығы менән уртаҡлашҡан. Баҡтиһәң, популяр йырсы тиҙҙән атай булырға йыйына икән!

Ошо көндәрҙә Арыҫлан Тимеров менән кәләше менән буласаҡ сабыйҙарының енесен яҡындары һәм дуҫтары менән бергә белеү өсөн гендер-пати үткәргән. Йәш ғаилә был матур мәлдән фотоһүрәттәр һәм тәьҫораттар менән уртаҡлашҡан. Baby Ti тиҙҙән атай ролен үтәйәсәк!

Сабыйҙың ҡыҙмы, малаймы булыуы мөһим түгел, иң мөһиме - һау-сәләмәт донъяға килһен! Беҙ ҙә яратҡан йырсыбыҙҙың шатлығын уртаҡлашабыҙ һәм киләсәктә иң шәп атай булыуын теләйбеҙ!

 

Арыҫлан Тимеров атай булырға әҙерләнә
Арыҫлан Тимеров атай булырға әҙерләнә
Арыҫлан Тимеров атай булырға әҙерләнә
Автор:Карима Усманова
Читайте нас

© 1917 - 2026 «Башҡортостан» гәзите.

Бөтә хоҡуҡтар ҙа яҡланған.

Мәҡәләләрҙе күсереп баҫҡанда, йә уларҙы өлөшләтә файҙаланғанда «Башҡортостан» гәзитенә һылтанма яһау мотлаҡ.

Об использовании персональных данных

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (РОСКОМНАДЗОР). Регистрационный номер: серия ПИ ФС77-33205 от 11 сентября 2008 г.

Баш мөхәррир

Исхаҡов Вәдүт Ғәйфулла улы

Эл. почта
bashkortostan.gazeta@mail.ru
Адрес
г. Уфа, ул. 50 лет Октября, 13, 5-й этаж
Рекламная служба
8(347)272-62-61
Приемная
8(347)272-05-43
Сотрудничество
8(347) 273-83-92
Отдел кадров
8(347)272-05-43
Яндекс.Метрика